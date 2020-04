Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Donald Trump wettert in Corona-Krise gegen China – und droht ...

Donald Trump hat China die Schuld für die weltweite Corona-Krise gegeben. In einer Pressekonferenz am Samstagabend wetterte der US-Präsident gegen die chinesische Regierung.

Den offiziellen Zahlen aus der Volksrepublik traut Donald Trump nicht. Stattdessen drohte er Konsequenzen an.

Donald Trump droht mit Konsequenzen

Die Corona-Krise hätte in China gestoppt werden können, erklärte Donald Trump am Samstag im Weißen Haus: „Aber das ist nicht geschehen.“ Wegen Chinas Fehler müsse nun die ganze Welt leiden, so der US-Präsident.

Weiter fragte sich Donald Trump: „War es ein Fehler, der außer Kontrolle geriet, oder wurde es absichtlich getan?“ Für den US-Präsidenten gebe es da einen großen Unterschied. „Wenn sie wissentlich verantwortlich wären, dann sollte es Konsequenzen geben.“

US-Regierung glaubt China nicht

Nach eigenen Angaben schließt die amerikanische Regierung nicht aus, dass das Coronavirus versehentlich von einem Forschungslabor in Wuhan verbreitet wurde. Auch den offiziellen Todeszahlen aus China glaubt Donald Trump nicht.

„Wir sind nicht an erster Stelle, China ist an erster Stelle“, erklärte der US-Präsident am Samstag. Die Zahlen aus China seien „unmöglich“.

Viele Corona-Tote in den USA

Nach einer Übersicht der Johns-Hopkins-Universität sind in China über 4.500 Menschen am Coronavirus gestorben. In den USA soll es jetzt schon fast 40.000 Todesopfer geben. (nkr)