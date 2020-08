Markus Söder protzte großspurig – jetzt muss er ein Corona-Debakel in Bayern zugeben

+++ Update 16.15 Uhr: Trotz der schweren Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern, hält Ministerpräsident Markus Söder an seiner Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) fest. „Melanie Huml hat mir den Rücktritt angeboten, zweimal“, sagte Söder am Donnerstag in München.

Die bayerische Staatsregierung hatte am Mittwoch eingestehen müssen, dass die Verzögerungen bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern weitaus größere Ausmaße haben als zuvor bekannt. 44.000 Reiserückkehrer warteten demnach noch auf die Ergebnisse ihrer Tests an bayerischen Autobahnen. Dazu zählen auch mehr als 900 positiv Getestete. Söder sprach angesichts der Vorgänge von einer „schwierigen Situation“. „Ganz entscheidend“ sei nun, dass in den kommenden Stunden und Tagen alle Betroffenen informiert würden. (dpa)

Kommentar:

Plötzlich ist Markus Söder nicht mehr der unumstrittene Corona-Krisenmanager. Nach der Mega-Panne in Bayern ist sein Ruf angeknackst. Wenig souverän ist auch, wie der Ministerpräsident mit dem Patzer umgeht.

Rund 900 Infizierte wurden bis heute nicht über ihre positiven Coronavirus-Tests informiert, obwohl die bayerischen Behörden davon wussten. Es gab Probleme bei der händischen Übermittlung der Ergebnisse aus den Teststationen.

Markus Söder posaunte über Coronavirus-Tests: „Wir sind die Einzigen in Deutschland, die das machen“

Erst am Montag tönte Markus Söder, Bayern werde die Testkapazitäten für Reiserückkehrer bis Ende August auf mehr als 200.000 Tests pro Tag vervierfachen. „Wir testen an der Grenze für ganz Deutschland“, betonte Söder, weil 60 Prozent der Reisenden gar nicht im Freistaat leben. „Wir sind die Einzigen in Deutschland, die das machen.“

Gerne gibt Markus Söder seinen Kollegen Corona-Ratschläge, wie zuletzt erneut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wegen des geplanten Konzertes in Düsseldorf. Nun aber steht er selbst blöd da.

Große Corona-Panne in Bayern: Markus Söder meidet plötzlich die Kameras - seine Ministerin muss ran

Und wie geht er mit der heimischen Panne im Freistaat um? Während Markus Söder selbst sonst gerne vor die Kameras tritt und sich als Corona-Vorkämpfer inszeniert, musste diesmal seine Gesundheitsministerin Melanie Hummel ran.

Kleinlaut musste die Ministerin ganz alleine den Fehler eingestehen: „Eine Übermittlungsproblematik, da gibt es nichts schönzureden.“ Ist das die Regierungsgröße, die Söder sonst gerne vermittelt?

Corona-Imageschaden für Markus Söder - kann er doch nicht alles besser?

Immerhin über Twitter meldete sich Söder zu Wort: Der Fehler bei den Corona-Testzentren sei „sehr, sehr ärgerlich". Um sich im selben Tweet gleich wieder - ganz PR-König - als Macher zu präsentieren: „Leider muss ich daher den Besuch an der Nordsee absagen. Bayern geht vor.“

Eigentlich wollte sich Söder nämlich an der Nordsee dabei filmen lassen, wie er mit CDU-Ministerpräsident Daniel Günther durchs Watt wandert. Jetzt aber muss er die schönen Bilder vertagen - Bavaria first.

Markus Söder gibt gerne Corona-Ratschläge an Kollegen. Foto: imago images / Sven Simon

Söder hat nun einen Imageschaden, ähnlich wie Laschet im Juni mit dem Tönnies-Skandal. Dass der CSU-Politiker bislang in der Corona-Krise den Eindruck vermittelte, er wisse und könne alles besser, fällt ihm nun gehörig auf die Füße.

