Laschet schießt nach Corona-Warnung gegen Söder zurück: „Panikmache und Angst-Szenarien“

Der Ton zwischen den beiden Landesvätern Markus Söder und Armin Laschet wird in der Corona-Krise immer rauer. Auf wenn sie nicht ganz offen Pfeile aufeinander schießen, zwischen den Zeilen wird der Konflikt immer öffentlicher ausgetragen.

Nun sorgt ein geplantes Großkonzert in Düsseldorf mit 13.000 Zuschauern für neue Unstimmigkeiten.

Corona-Krise: Söder mahnt eindringlich – „Katastrophale Signalwirkung“

Markus Söder hatte das für den 4. September 2020 angesetzte Event in der Merkur-Spielarena mit Stars wie Sarah Connor, Bryan Adams und Rea Garvey scharf kritisiert. Er halte so ein Konzert mitten in der Coronavirus-Krise für „absolut nicht vertretbar".

Man solle das Mega-Konzert überdenken, forderte Söder. „Das ist eine katastrophale Signalwirkung für das ganze Land.“ Zuletzt zeigte sich Söder auch als strikter Gegner davon, einen Teil der Fußbfallfans zum Bundesliga-Auftakt wieder in die Stadien zu lassen.

Corona-Krise: Laschet kontert gegen Söder – „Panikmache und Angst-Szenarien“

Eine Mahnung in Richtung Düsseldorfer Staatskanzlei. Zwar hält auch Laschets Landesregierung in NRW nichts vom geplanten Mega-Event, doch auch der CDU-Ministerpräsident kann austeilen und schoss scharf zurück.

Zunächst kritisierte Laschet in einem Statement die Stadt Düsseldorf. Es sei ein „ungewöhnlicher Vorgang, dass ein solches Großereignis angekündigt wird mit 13.000 Besuchern, ohne jede Rücksprache mit den auch zuständigen Landesbehörden.“ Eine Kritik am Alleingang der Rhein-Metropole - und gerichtet an SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel. Unklar ist, ob das Konzert nun platzen könnte. Das NRW-Ministerium für Gesundheit prüft jetzt die Genehmigung.

Dann aber positionierte sich Laschet gemäßigter als Söder: „Panikmache und Angst-Szenarien sind genauso falsch wie Corona-Leugnung. Wir müssen hier einen Weg der Mitte finden. Vorsichtig bleiben, achtsam sein und trotzdem unser soziales und wirtschaftliches Leben wieder versuchen zu leben, um die Schäden zu minimieren.“

Coronavirus: Laschets NRW überholt Söders Bayern bei Infiziertenzahlen

Die aktuellen Zahlen jedoch sprechen nicht für Laschets Weg der Mitte. Fast die Hälfte aller derzeitigen Coronavirus-Neuinfektionen kommen aus seinem Bundesland. Nun hat NRW sogar Bayern bei der Gesamtzahl der bisher registrierten Infizierten überholt. Relativ berechnet zur Einwohnerzahl liegt der Freistaat aber noch klar vor NRW.

#NRW überholt #Bayern.



Allerdings nur bei der Zahl der gemeldeten #Coronavirus-Infektionen (Stand Mitternacht 52.175 vs 51.946 laut RKI).



Relativ zur Einwohnerzahl liegt weiter Bayern vorn (397 vs 291 je 100.000 Bürger).@welt pic.twitter.com/8EeUYf1eDT — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) August 11, 2020

