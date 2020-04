Coronavirus: Donald Trump hat irre Idee – Experten warnen: „Könnte Menschen töten“

In drei Monaten wurden eine Million Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wir zeichnen die Ausbreitung des Virus nach.

Jeden Tag aufs Neue irritiert Donald Trump bei seiner täglichen Corona-Routine im Weißen Haus. Bei der Besprechung am Donnerstag hat er jetzt dazu aufgerufen, über eine doch etwas seltsame Idee weiter nachzudenken. Ärzte sollten diese Theorie jetzt bewerten.

Der US-Präsident hat Forscher ermuntert, im Kampf gegen das Coronavirus zu prüfen, Menschen direkt Desinfektionsmittel zu spritzen. Ja genau, richtig gelesen: Donald Trump überlegt, das Zeug zu spritzen! Denn was von außen wirkt, das könne sicher auch von innen wirken. So seine Gedankengänge.

Donald Trump: US-Präsident mit neuer irrer Idee

Doch Mediziner warnen nun: „Es könnte Menschen töten“, erklärten Experten gegenüber NBC. Eine solche Prozedur wäre höchstwahrscheinlich lebensgefährlich.

Trump sagte in dem täglichen Update, es wäre „interessant“, das zu prüfen. Unmittelbar vorher hatte bei der Pressekonferenz ein Regierungsexperte erklärt, dass Bleich- und Desinfektionsmittel den Erreger Sars-CoV-2 zum Beispiel auf trockenen metallischen Flächen wie einer Türklinke rasch abtöteten.

„Gibt es einen Weg, wie wir so etwas machen könnten - durch Spritzen oder fast Säubern ... wäre interessant, das zu prüfen“, sagte Trump. Das müsste man natürlich den Ärzten überlassen, fügte er hinzu. „Aber es klingt für mich interessant“, sagte der Präsident weiter.

Der Experte der Regierung hatte auch geschildert, dass sich die Lebensdauer des Erregers bei direkter Bestrahlung mit Sonnenlicht dramatisch verkürzt. Auch das nutzte Trump, um über mögliche Coronavirus-Therapieansätze zu spekulieren.

„Nehmen wir mal an, wir behandeln den Körper mit einer enormen Menge, entweder ultraviolettes oder einfach starkes Licht“, sagte Trump. Dann spekulierte er weiter: „Mal angenommen, man könnte das Licht in den Körper bringen, was man durch die Haut oder auf andere Weise tun kann“, sagte er weiter und fügte hinzu, die Forscher wollten wohl auch diese Möglichkeit prüfen. „Das ist ziemlich gewaltig“, sagte Trump weiter.

Experten zufolge können Seife, Desinfektions- und Bleichmittel das Virus bei äußerer Anwendung - also beim Händewaschen oder Putzen - zuverlässig abtöten. Es gibt jedoch bislang keine nachweislich wirksamen Medikamente oder Techniken, die den Erreger in infizierten Patienten abtöten können.

Ärzte schlagen Alarm

Laut NBC warnen Ärzte aber jetzt schon eindringlich vor dieser Art der Therapie: „Die Vorstellung, irgendein Reinigungsprodukt in den Körper zu injizieren oder einzunehmen, ist gefährlich und unverantwortlich“, schimpft der Lungenarzt Vin Gupta. Und weiter: „Es ist eine Methode, die Menschen anwenden, wenn sie sich selbst umbringen wollen.“

Auch kleine Mengen könnten schon tödlich sein, warnt der Lungenarzt. (js mit dpa)