Corona: Ende der Pandemie-Notlage! Das plant Ampel-Regierung stattdessen

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Die Corona-Pandemie sorgt in Deutschland noch immer für Aufruhr. Seit zwei Wochen geht die Corona-Kurve steil nach oben: Die vierte Welle, die befürchtete Herbst-Welle, ist da!

Trotzdem planen die Ampel-Parteien für ihre Legislaturperiode ein Ende der Pandemie-Notlage in Deutschland. Dafür soll eine Übergangsregelung greifen. Alle Entwicklungen hier.

Newsblog: Corona in Deutschland und weltweit

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

----------------------

Corona in Deutschland (Stand 27. Oktober)

7-Tage-Inzidenz: 118

Neue Covid-19-Fälle: 23.212

Corona-Todesfälle insgesamt: 95.359

Anteil der vollständig Geimpften an der Gesamtbevölkerung: 66,2 Prozent

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 69,1% mind. eine Impfdosis

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 66,2% vollständig Geimpfte — Impfstatus Fortschritt (@impf_progress) October 23, 2021

----------------------

Mittwoch, 27. Oktober 2021

11.20 Uhr: Ampel-Regierung plant Übergangsregelung bis 22. März

Die Partner der künftigen Ampel-Koalition haben am Mittwoch beschlossen, die Pandemie-Notlage über den 25. November nicht zu verlängern – stattdessen soll eine Übergangsregelung bis 20. März greifen.

SPD, Grüne und FDP wollen einen bundeseinheitlichen Rahmen schaffen, erklärte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese.

Die besonderen Befugnisse der Regierungen in Bund und Ländern mit weitreichenden Eingriffsmöglichkeiten in die Grundrechte seien nicht länger gerechtfertigt – eine ernste Gefahr für die Gesundheit der Gesamtbevölkerung „besteht aus unserer Sicht nicht fort“.

Laut dem Eckpunktepapier, das Wiese gemeinsam mit Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckhardt und Marco Buschmann, Geschäftsführer der FDP-Fraktion, vorstellte, sollen die Bundesländer weiterhin eine Maskenpflicht und Hygienekonzepte vorschreiben können – nicht aber pauschale Schließungen.

Soziale Maßnahmen, zum Beispiel der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung oder die Sonderregelungen zum Kinderkrankengeld für Eltern sollen beibehalten werden.

Der Beschluss muss vom Bundestag getroffen werden, ein entsprechender Gesetzesentwurf, der eine Änderung des Paragrafen 28a des Infektionsschutzgesetzes beinhalte, werde vorbereitet. Damit werde die „Dominanz der Exekutive“ beendet, die Initiative liege nun wieder da, wo sie hingehöre – „im Parlament“, so FDPler Buschmann.

Dienstag, 26. Oktober 2021

18.31 Uhr: Bericht: SPD, Grüne und FDP wollen Pandemie-Notlage auslaufen lassen

SPD, Grüne und FDP haben sich laut einem Bericht darauf geeinigt, die Pandemie-Notlage auslaufen zu lassen und sie durch eine bis Ende März 2022 laufende Übergangsregelung zu ersetzen. Wie das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Dienstag, online) unter Berufung auf Parteikreise berichtet, solle die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ nicht über den 25. November hinaus verlängert werden.

Stattdessen solle für vier Monate eine Übergangsregelung gelten, durch die die Bundesländer bestimmte Corona-Schutzmaßnahmen wie das Maskentragen, Abstandsgebote sowie die 3G- und 2G-Regeln auch nach dem Auslaufen der Pandemie-Notlage durchsetzen können. Das solle durch eine Änderung des Paragrafen 28a des Infektionsschutzgesetzes erreicht werden. Dort steht bisher ein umfangreicher Katalog von möglichen Schutzregeln bis hin zu Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, die alle an die Feststellung der Pandemie-Notlage geknüpft sind.

Die Eckpunkte dieser Einigung sollen am Mittwoch vorgestellt werden. Anschließend soll ein entsprechender Gesetzentwurf ausgearbeitet und im November vom neuen Bundestag beschlossen werden.

7.30 Uhr: Stiko-Chef stellt sich hinter Kimmichs Impf-Entscheidung

Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko), hat sich in der Debatte um den FC Bayern-Profi Joshua Kimmich hinter den Sportler gestellt. Die Diskussion um den Impf-Status des 26-Jährigen halte Mertens für „grenzenlosen Unfug“, erklärter er gegenüber „Bild“.

„Es ist die persönliche Entscheidung von Kimmich und die soll es auch bleiben. Wir würden nie darüber sprechen, wäre er als Fußball-Profi nicht derart exponiert.“

Der Stiko-Chef setze darauf, Menschen von der Corona-Impfung zu überzeugen, statt sie unter Druck zu setzen. „Überzeugungsarbeit ist oft langwierig, aber ich glaube, dass man so noch viele Menschen für die Impfungen gewinnen kann. Formalen Druck auf Ungeimpfte habe ich immer kritisch gesehen“, so Mertens.

Montag, 25. Oktober 2021

7.00 Uhr: Inzidenz steigt – doch Spahn hält an DIESER umstrittenen Entscheidung fest

Trotz schnell ansteigender Corona-Inzidenz in Deutschland will CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn den Ausnahmezustand der „Epidemischen Lage“ beenden. Am Sonntag bekräftigte er erneut im ZDF-„Heute Journal“: „Der Ausnahmezustand, vom Bundestag festgestellt, der kann aus meiner Sicht beendet werden, weil vier von fünf Erwachsenen geimpft sind.“

Seit Sonntag ist die Corona-Inzidenz in Deutschland seit Mai wieder klar dreistellig, Kritiker befürchten mit Beendigung des Ausnahmezustands einen „bundesweiten Flickenteppich“ an Maßnahmen und Regeln. Auch wenn Jens Spahn betont, dass es im Herbst und Winter weitere Vorsichtsmaßnahmen („vor allem 3G im Innenraum“) brauche, unterstütze er „ausdrücklich“, dass Länder und Behörden vor Ort Schutzmaßnahmen unabhängig vom Ausnahmezustand ergreifen könnten.

Die „Epidemische Lage von nationaler Tragweite“ gibt Bundes- und Landesregierungen Befugnisse, um Corona-Verordnungen wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen durchzusetzen. Sie war Ende August für drei Monate verlängert worden, läuft ohne Verlängerung durch das Parlament aus.

Sonntag, 24. Oktober 2021

15.40 Uhr: Impfexperte sagt, Langzeitfolgen sind „hartnäckiges Missverständnis“

Der Immunologe Carsten Watzl hat in Bezug auf mögliche Langzeitfolgen von Impfungen von einem „Missverständnis, das sich bei vielen Menschen hartnäckig hält“ gesprochen.

„Was man bei Impfungen unter Langzeitfolgen versteht, sind Nebenwirkungen, die zwar innerhalb von wenigen Wochen nach der Impfung auftreten, die aber so selten sind, dass es manchmal Jahre braucht, bis man sie mit der Impfung in Zusammenhang gebracht hat“, sagte der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Bayern-Profi Joshua Kimmich hatte tags zuvor im TV-Sender Sky gesagt, bislang nicht gegen Covid-19 geimpft zu sein.

+++ Duisburg: Doc Caro knöpft sich Bayern-Star Kimmich vor – „Meinung ist nicht gleich Ahnung“ +++

Er habe „persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht“, sagte Kimmich. Watzl verwies nun darauf, dass Nebenwirkungen einer Impfung immer innerhalb von wenigen Wochen nach der Impfung auftreten. „Danach ist die Immunreaktion abgeschlossen und der Impfstoff ist aus dem Körper verschwunden. Was offensichtlich viele Menschen unter Langzeitfolgen verstehen, nämlich dass ich heute geimpft werde und nächstes Jahr eine Nebenwirkung auftritt, das gibt es nicht, hat es noch nie gegeben und wird auch bei der Covid-19 Impfung nicht auftreten“, erläuterte der Experte.

Der große Vorteil bei den Impfungen gegen das Coronavirus sei, „dass wir diesen Impfstoff in kurzer Zeit bei vielen Menschen angewendet haben“. In Deutschland seien es mehr als 100 Millionen Dosen, weltweit mehr als 6 Milliarden. Daher kenne man bereits mögliche seltene Nebenwirkungen wie Sinusvenenthrombosen, dabei kommt es zu einem Verschluss bestimmter Venen im Gehirn.

+++ Corona: Rasant steigende Zahlen – ein EU-Land mit krasser Ankündigung für Ungeimpfte! +++

15.10 Uhr: 7-Tage-Inzidenz erstmals seit Mai wieder über 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat erstmals seit Mitte Mai den Wert von 100 überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit exakt 106,3 an.

Zum Vergleich: Vor einer Woche lag dieser Wert bei 72,7.

Der 7-Tage-Schnitt der neuen #Corona-Fälle steigt weiter ähnlich kräftig wie während der zweiten Infektionswelle - und deutlich kräftiger als zu Beginn der dritten Infektionswelle Anfang März.@welt pic.twitter.com/QLmQFkKZ6M — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 24, 2021

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Freitag mit 2,68 an (Donnerstag 2,45). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.