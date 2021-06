Corona: Kinder-Impfung ohne Eltern-Einwilligung? Mediziner mit deutlicher Ansage

Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich. Erstmals seit langem fiel die Inzidenz bundesweit wieder unter den Wert von 30. Allerdings dürfte Fronleichnam die Statistik etwas verzerren: An Feiertagen werden meist weniger Zahlen gemeldet.

Gleichzeitig warten Millionen Menschen noch auf ihre Corona-Impfungen. Bald gehören auch Kinder ab 14 Jahren zu ihnen, die ab 8. Juni geimpft werden können.

Bald können sich auch Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

News-Blog: Corona in Deutschland

Corona in Deutschland (Stand 4. Juni):

7-Tage-Inzidenz: 29,7

Neue Covid-19-Fälle: 3.165

Todesfälle insgesamt: 89.026

Freitag, 4. Juni 2021

7.30 Uhr: Kinder-Impfung ohne Eltern-Einwilligung möglich

Ab dem 8. Juni können sich 14-Jährige mit Biontech/Pfizer gegen das Coronavirus impfen lassen. Doch was ist, wenn die Eltern dagegen sind? Können Kinder selbst entscheiden, ob sie eine Impfung erhalten, oder nicht?

Ja, sagt zumindest Jakob Maske, Bundespressesprecher vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. "Wenn mir ein 14-Jähriger klar erklären kann, warum er geimpft werden will und das Thema auch versteht, dann ist eine Impfung ohne Einwilligung der Eltern möglich", so Makse gegenüber der "WAZ".

Auch Thomas Schlegel, Anwalt und Professor für Medizinrecht, sieht das ähnlich. Er sagt zudem, dass es juristisch keine Definition gebe, ab welchem Alter ein Mensch in Deutschland als einwilligungsfähig gelte. Es gibt eben 14 bis 16-Jährige, die nie erwachsen werden und dafür Zwölfjährige mit einem brillantem Verstand, die die Risiken einer Corona-Impfung sehr wohl einschätzen können", sagt Schlegel gegenüber der "WAZ". Mediziner müssten im Einzelfall entscheiden.

7:25 Uhr: Experte warnt vor Pandemie durch Laborunfälle

Etwa anderthalb Jahre nach dem erstmaligen Auftreten des neuartigen Coronavirus ist sein Ursprung noch immer unklar. Die US-Geheimdienste gehen unter anderem der Theorie nach, wonach der Erreger Sars-CoV-2 durch einen Laborunfall im Institut für Virologie im chinesischen Wuhan in Kontakt mit dem Menschen kam. Für diese These gibt es bislang keine schlagenden Beweise, für das allgemeine Risiko einer Pandemie durch einen Laborunfall allerdings schon.

Das Labor in Wuhan gehört zu denjenigen mit der höchsten Bio-Sicherheitsstufe 4, abgekürzt BSL4. Diese sind so konzipiert, dass dort die gefährlichsten Viren und Bakterien erforscht werden können, welche schwere Erkrankungen verursachen können und gegen die es keine bekannten Gegenmittel und Impfstoffe gibt. Dank Hochleistungsluftfiltern können hier Viren nicht mit der Abluft entweichen, sagt der Leiter des Studiengangs Bioabwehr der US-Universität George Mason, Gregory Koblentz. Alle Abwässer solcher Einrichtungen würden mit Chemikalien oder Hitze behandelt, „um sicherzugehen, dass nichts mehr am Leben ist“. Die Forscher in Hochsicherheitslaboren sind speziell geschult und tragen Schutzanzüge.

Weltweit gibt es 59 solcher Hochsicherheitslabore, wie es in einem in der vergangenen Woche veröffentlichten Bericht heißt, an dem Koblentz mitarbeitete. Der Bericht konstatiert allerdings auch, dass es „keine verbindlichen internationalen Standards für das sichere und verantwortungsvolle Arbeiten“ mit Krankheitserregern gibt.

Unfälle kommen mitunter auch in Top-Laboren vor, häufiger aber in Einrichtungen mit niedrigerem Sicherheitslevel, von denen es weltweit tausende gibt. Das H1N1-Virus, das die Grippe-Pandemie 1918 auslöste, entwich 1977 aus Laboren in der Sowjetunion und China und breitete sich weltweit aus.

2004 steckten sich zwei studentische Mitarbeiter des Nationalen Instituts für Virologie in Peking mit dem Sars-Erreger an und verbreiteten ihn weiter, die Mutter von einem der beiden starb.

7:23 Uhr: Inzidenz in Deutschland weiter gesunken

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3165 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Freitagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.08 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 7380 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Freitagmorgen mit bundesweit 29,7 an (Vortag: 34,1; Vorwoche: 39,8).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 86 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 192 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 695 633 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.527.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 89 026 angegeben.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Donnerstagabend bei 0,87 (Vortag: 0,83). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Donnerstag, 3. Juni 2021

22.20 Uhr: Karl Lauterbach mit neuer dramatischer Warnung: „Wir impfen jetzt gegen die Zeit“

Karl Lauterbach trübt die sommerliche Stimmung im Land angesichts sinkender Corona-Inzidenzwerte mit neue Erkenntnissen aus Großbritannien. Dort warne das Beratergremium der dortigen Regierung, dass die Delta-Variante B.1.67.2, also die indische Mutante des Virus, „ansteckender“ und „vielleicht tödlicher“ und sogar „wahrscheinlich resistenter“ gegenüber den Impfstoffen sei! Insbesondere die erste Impfdosis könnte alleine nicht ausreichen.

Karl Lauterbach warnt vor der indischen Mutante. Foto: IMAGO / Future Image

Deswegen kommt Lauterbach zu dem Schluss: „Wir impfen jetzt gegen die Zeit“, nämlich bevor sich die indische Mutante zu rasch auch in Deutschland ausbreite.

Schlechte Nachrichten zur Delta Variante B1.617.2 Ursprung Indien. In UK geht Beratergremium Regierung jetzt davon aus: Ansteckender, vielleicht tödlicher, wahrscheinlich resistenter gegen Vaccine, insbesondere 1. Dosis. Wir impfen jetzt gegen die Zeit

8.55 Uhr: Corona-Inzidenz in Emden bundesweit am höchsten

Emden in Ostfriesland hat nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag den höchsten Corona-Inzidenzwert in ganz Deutschland verzeichnet. Zwar lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, mit 128,2 in der Seehafenstadt etwas niedriger als noch am Mittwoch (138,2) - im Landkreis Hildburghausen in Thüringen mit dem bisherigen Höchstwert fiel der Rückgang aber noch stärker aus (126,6).

Nach Angaben der Emder Stadtverwaltung sind viele Fälle vor allem drei Infektionsherden zuzuordnen. Darunter sind etwa Ansteckungen in einer Pflegeeinrichtung und in einem Betrieb. Die kleine kreisfreie Stadt mit 50.000 Einwohnern verwies zuletzt auch auf die rechnerischen Schwankungen der hochgerechneten Inzidenz.

Landesweit ist der Corona-Inzidenzwert in Niedersachsen nach einem leichten Anstieg wieder etwas zurückgegangen. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 24,4. Am Mittwoch war sie noch bei 26,2. Insgesamt wurden 320 neue Infektionsfälle registriert, die Zahl der Todesfälle stieg um 14 auf 5645.

Bis auf Emden und den Landkreis Diepholz (51,1) lagen alle Kommunen in Niedersachsen unter der Schwelle von 50. In den Landkreisen Cuxhaven (9,6), Goslar (8,8), Osterholz (8,8), Harburg (7,9), Uelzen (7,6) und Friesland (6,1) lag die Inzidenz sogar unter 10.

Im Bundesland Bremen ging die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls etwas zurück auf 33,2. Am Mittwoch hatte der Wert 35,7 betragen. 19 weitere Neuinfektionen wurden für die Hansestadt gemeldet.

2. Juni 2021

15.20 Uhr: Festival mit bis zu 15.000 Besuchern geplant! HIER findet es statt

Im August diesen Jahres soll das „Pangea“-Festival in Ribnitz-Damgarten bei Rostock mit bis zu 15.000 Besuchern stattfinden. Dies könnte damit die erste Großveranstaltung deutschlandweit sein, die trotz der Corona-Pandemie in dieser Größenordnung durchgeführt werden soll, wie die Organisatoren erklärten.

Endlich wieder! Ein großes Festival soll trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Foto: IMAGO / Oliver Schaper

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales sowie das Wirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern begleite die Veranstaltung vom 19. bis 22. August empirisch. In den Fokus genommen werden soll, wie trotz einer Pandemie Großveranstaltungen möglich sein könnten.

Andere große Festivals wie das Wacken sind bereits abgesagt worden.

9.50 Uhr: Tagesthemen-Auftritt einer Schülerin sorgt für heftige Reaktionen – „Egoismus der Jugend!“

Bei den ARD-„Tagesthemen“ kam am Kindertag (1. Juni) die Hamburger Schülerin Louisa Arendt zu Wort. Die Neuntklässlerin durfte einen Kommentar sprechen und wollte mit ihrem Statement ihrer Generation eine Stimme verleihen. Die Gymnasiastin kritisierte: „Gerade meine Generation wurde während der Pandemie ziemlich allein gelassen.“ Die Politik habe sich auf Ältere fokussiert, die Jugendlichen hätten lediglich Verbote erhalten, jedoch keine Alternativen oder Angebote.

Auch bemängelte Arendt in der ARD-Sendung, dass im Online-Unterricht „viel weniger Stoff vermittelt“ wurde. „Gerade Leute, denen es schwer fällt, sich selbst zu strukturieren, waren auf sich alleine gestellt und es gab keine Fördermaßnahmen vom Staat“, sagte sie. „Auch beim Impfen wollen wir bitte nicht die Allerletzten sein“, machte sie zum Abschluss ihres Kommentars klar.

"Gerade meine Generation wurde während der Pandemie ziemlich allein gelassen." Am #Weltkindertag kommt die #Meinung von Louisa Arendt, sie geht in die 9. Klasse eines Hamburger Gymnasiums, das zuvor an einer Programmkritik der tagesthemen beteiligt war. #corona (red) pic.twitter.com/6c04dhZgoN — tagesthemen (@tagesthemen) June 1, 2021

Der Kommentar polarisiert. Es gibt im Netz heftigen Widerspruch, aber auch Zustimmung für die Jugendliche. Einige Reaktionen: