Corona: Pandemie in den USA beendet – „Ist Biden jetzt völlig gaga?“

Obwohl in den Vereinigten Staaten immer noch tagtäglich mehrere hundert Menschen an Corona sterben, erklärt US-Präsident Joe Biden (Demokraten) die Pandemie für beendet.

Entsprechend äußerte sich Biden am Sonntag (18.09) in einem Interview mit der „CBS“-Sendung „60 Minutes“. „Wir haben immer noch ein Problem mit Corona. Wir arbeiten immer noch daran. Aber die Pandemie ist vorbei“, ließ der 79-jährige US-Präsident die Öffentlichkeit wissen. Niemand trage mehr eine Maske, er glaube, dass sich das Blatt wende, so der 46. Präsident der Vereinigten Staaten.

Corona: „Ist Biden jetzt völlig gaga?“

Klar, dass die Öffentlichkeit darauf prompt reagierte. „Ist Biden jetzt völlig gaga?“, fragte der Autor und Finanzexperte Marc Friedrich auf Twitter.

Doch seine Frage ist nicht kopfschüttelnd über Bidens jüngste Erklärung gemeint. Er richtet sie viel mehr an die Minister, die hierzulande für die Corona-Regeln verantwortlich sind: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (59/SPD) und Justizminister Marco Buschmann (45/FDP).

Corona: Während andere Länder Corona-Regeln fallen lassen, beschließt deutsche Regierung neues Maßnahmenpaket

Denn während immer mehr Staaten die Corona-Regeln fallen lassen, wurde in Deutschland zuletzt ein neues Maßnahmenpaket von eben jenen Ministern für den Herbst und Winter beschlossen.

In Polen sind alle Beschränkungen seit dem 28. März aufgehoben. In Großbritannien ebenfalls, dort müssen sich selbst Infizierte nicht mehr verpflichtend isolieren. In Österreich sieht es ähnlich aus. Und nun erklärt noch der us-amerikanische Präsident die Pandemie für beendet.

Der Druck auf Deutschland wächst, es den anderen Ländern gleich zu tun. Doch zuletzt wurde hingegen ein neues Maßnahmenpaket beschlossen, das ab dem 1. Oktober in allen Fernzügen eine FFP-2 Maskenpflicht vorschreibt, die jedoch nicht in Flugzeugen gilt. Die FFP-2 Maskenpflicht muss auch in Gesundheitseinrichtungen wie Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Kliniken getragen werden. Die Bundesländer können zudem verschärfte Zusatzregeln schaffen. (jfo)