Spätestens seit der Corona-Pandemie ist er einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Seit sich das Coronavirus immer breiter in Deutschland ausgebreitet hat, war Lauterbach Dauergast in den Talkshows von ARD und ZDF. Wir stellen dir den SPD-Politiker vor.

Corona: Söder fällt Lauterbach in den Rücken – plötzlich Rückzieher beim Impfen!

Während die Omikron-Infektionszahlen weiter steigen, senden Spitzenpolitiker auf einmal ganz neue Signale. Beim nächsten Corona-Gipfel von Bund und Ländern am 16. Februar könnten Schritte hin zu Lockerungen im Frühjahr beschlossen werden.

Ausgerechnet Gesundheitsminister Karl Lauterbach macht Hoffnung auf einen raschen Kurswechsel in der Corona-Politik. Einen Kurswechsel vollzogen hat am Montag bereits Markus Söder in Bayern.

Corona in Deutschland (Stand 7. Februar)

7-Tage-Inzidenz: 1.426

Neue Covid-Fälle: 95.267

Todesfälle insgesamt: 118.766

Anteil der Menschen mit mindestens einer Impfung: 76%

Anteil der Menschen mit Booster-Impfung: 54,3%

Wieder ein bayerischer Alleingang von Markus Söder. Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Newsblog zu Corona: Wann erreicht Deutschland den Scheitelpunkt der Omikron-Welle?

7. Februar 2021

17.25 Uhr: Söder fällt allen Ministerpräsidenten in den Rücken – plötzlich Rückzieher bei Impfpflicht

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht einen Rückzieher! Der CSU-Chef kündigte nun an, die ab Mitte März vorgesehene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal vorerst auszusetzen.

Söder erklärte am Montag in München, es werde im Freistaat „großzügige Übergangsregelungen“ geben, was „de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft“.

Dabei hatte Markus Söder selbst im Dezember im Bundesrat der einrichtungsbezogene Impfpflicht zugestimmt. Die Entscheidung der Länder fiel einstimmig. Zuvor hatte er eine solche öffentlich bereits gefordert.

Politische Gegner werfen Söder nach diesem erneuten Alleingang einen Schlingerkurs vor. Er verhalte sich wie ein Fähnchen im Wind. Unklar ist nun, ob Söder jetzt auch von der Forderung einer allgemeinen Impfpflicht für alle abrücken will.

7.40 Uhr: Karl Lauterbach macht Hoffnung – „Der Spuk vorbei“, wenn das erreicht ist

Werden wir uns ewig alle paar Monate neu boostern lassen müssen? Aus Sicht von Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist es nicht nötig, ständig neue Impfungen zu bekommen!

Gegenüber der „Bild“ sagte der SPD-Politiker: „Für eine Grundimmunisierung reichen drei Impfungen.“ Eine vierte Spritze empfiehlt Lauterbach nur für Hochrisiko-Patienten.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler, picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Dann machte Lauterbach im Gespräch mit der „Bild“ sogar Hoffnungen auf einen baldigen Corona-Kurswechsel: „Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden.“

Lauterbach ging sogar noch weiter: Im Herbst könne „der Spuk vorbei“ sein, wenn bis dahin die Impfpflicht beschlossene Sache sei.

7.20 Uhr: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sendet plötzlich neue Signale

Anfang Februar warnte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst vor dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen mit Ablauf des 19. März. Bis dahin ist das Infektionsschutzgesetz befristet, das der Bundestag beschlossen hat. „Dann stünden die Länder und Kommunen faktisch ohne Schutzoptionen da“, zeigte sich Wüst besorgt.

Nun sendet er eine anders klingende Botschaft. Im Interview mit dem ZDF-„heute journal“ fordert er mittelfristig weitgehende Lockerungen. „Wir sollten uns vorbereiten, die Grundrechtseingriffe Stück für Stück zurückzunehmen, wenn der Höhepunkt dieser Welle erreicht ist und wir sehen, dass das Gesundheitssystem sowohl auf den normalen als auch auf den Intensivstationen stabil ist“, so Wüst am Sonntag.

Im Interview mit ZDF-Moderatorin Bettina Schausten ging Wüst zwar davon aus, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle noch aussteht, dennoch sprach der NRW-Regierungschef von einer Chance, „irgendwann in eine andere Phase einzutreten und die Einschränkungen zurückzunehmen“.

Dies solle gemeinsam zwischen Bundesregierung und Bundesländern verabredet geschehen weil sonst in der Bevölkerung nur Verwirrung ausgelöst werden würde.

Gleichzeitig aber betonte Wüst am Sonntag, dass es weiterhin einen „Basisschutz“ brauche. Auf Twitter schrieb er: „Öffnungen müssen mit einem Basisschutz abgesichert sein. Das heißt etwa: Maske tragen & Abstand halten, da, wo es nötig ist. Die Bundesregierung darf nicht an ihrem Plan festhalten, zu Mitte März den Ländern all diese Basisschutzmöglichkeiten zu nehmen.“