Corona: Söder löst Sturm der Entrüstung aus – Professor: „Praktisch kein Rechtsstaat mehr“

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist er einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Seit sich das Coronavirus immer breiter in Deutschland ausgebreitet hat, war Lauterbach Dauergast in den Talkshows von ARD und ZDF. Wir stellen dir den SPD-Politiker vor.

Mit seinem Kurswechsel bei der Impfpflicht für Pflegekräfte hat Markus Söder für einen Paukenschlag gesorgt. Doch darf der bayerische Ministerpräsident überhaupt so vorgehen? Schließlich wurde das Gesetz im Bundestag und Bundesrat, auch mit den Stimmen Bayerns, verabschiedet.

Derweil wartet Deutschland weiter auf den Scheitelpunkt der Omikron-Welle. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut einen neuen Rekordwert an Neuinfektionen.

Corona in Deutschland (Stand: 9. Februar):

7-Tage-Inzidenz: 1450,8

Neue Corona-Fälle: 234.250

Corona-Todesfälle insgesamt: 119.215

Anteil der Menschen mit mindestens einer Impfung: 76%

Anteil der Menschen mit Booster-Impfung: 54,5%

Alleingang in Bayern: Markus Söder. Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Corona in Deutschland: Höhepunkt der Omikron-Welle noch nicht erreicht

9. Februar 2022

7.55 Uhr: Ministerpräsident Söder löst Sturm der Entrüstung aus – Professor: „Praktisch kein Rechtsstaat mehr“

Mit der Ankündigung, die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal, in Bayern auszusetzen und damit aufs Eis zu legen, löst Ministerpräsident Markus Söder einen Sturm der Entrüstung aus. Auch der frühere CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet geht auf Distanz zu Söder.

Laschet im TV-Sender „Welt“: „Diese Strategie erschließt sich mir nicht ganz. Auch Bayern hat im Januar dringend gefordert, man soll diese Impfpflicht in besonderen Einrichtungen einführen. Jetzt haben wir Februar und jetzt will man sie nicht umsetzen.“ Es könne nicht ein Bundesland ein Gesetz einfach nicht umsetzen, so Laschet.

Diese Position teilen auch mehrere Staatrechtler. „Ein solches Handeln wäre verfassungswidrig“, erklärte Joachim Wieland, Professor für Öffentliches Recht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, der „Welt“. Wieland geht noch weiter: „Würden die Länder Bundesgesetze je nach ihrer politischen Einschätzung nicht umsetzen, hätten wir praktisch keinen Rechtsstaat mehr.“

Auch Staatsrechtler Christoph Degenhart hält es für „verfassungsrechtlich problematisch“, wenn ein Land so eindeutig der Intention eines Bundesgesetzes zuwider handle. „Dies widerspricht dem Grundsatz der Bundestreue.“

Kritik an Söder kommt auch vom Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe. Verbandspräsidentin Christel Bienstein sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland: „Pflege ist kein Spielball von Politik und Bürokratie.“ Es brauche „bundeseinheitliche, klare und gut begründete Regelungen“, so Bienstein. Sie plädiert weiter für die einrichtungsbezogene und allgemeine Impfpflicht, „um die Menschen mit Pflegebedarf zu schützen und den Weg aus der Pandemie zu beschreiten“.

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unterstrich am Dienstag seine Kritik am Vorgehen Söders. „Das gibt das vollkommen falsche Signal, dass die Proteste der Impfgegner und Querdenker bedeutsamer sind als der Schutz der älteren Menschen“, sagte Lauterbach. Der Rückzieher vom CSU-Chef habe ihn „bestürzt“.

Er geht weiter davon aus, dass auch Bayern die Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal umsetzen wird. Es gebe aber keine „Mechanik“, Ministerpräsident Söder dazu zu zwingen. „Ich hoffe, wir können hier mit der ganz normalen Vernunft auch arbeiten“, sagte Lauterbach am Dienstagabend im ZDF-„heute-journal“.

Aus den Bundesländern kommen unterschiedliche Signale. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) plädiert dafür, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht bundesweit auszusetzen. Er forderte den Bund auf klarzustellen, wie mit impfunwilligen Pflegekräften verfahren werden soll.

In den ARD-„Tagesthemen“ warnte Hans am Dienstagabend vor großen Unterschieden bei der Umsetzung in den einzelnen Bundesländern, die teils großzügige Übergangsfristen planten. Das könne zu einem „unverantwortlichen Verschiebebahnhof“ ungeimpfter Pflegekräfte führen, die dann möglicherweise in anderen Ländern arbeiten würden.

Regelungen zur Corona-Impfpflicht in europäischen Ländern. Foto: picture alliance/dpa/dpa Grafik | dpa-infografik GmbH

Mehrere andere Länder kündigten derweil an, das Gesetz anders als Bayern umzusetzen. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) warf Söder und anderen Spitzenpolitikern der Union am Dienstag in Mainz vor, dass beschlossene Gesetz „einseitig“ und in einem „handstreichartig im Alleingang“ aufzukündigen und damit „Verunsicherung“ zu schüren.

Viel Solidarität habe sie von CSU-Chef Söder nie erfahren, sagte Dreyer. „Das, was wir gestern erlebt haben, schlägt dem Fass den Boden aus.“ Die Äußerungen aus der Union seien verantwortungslos, rücksichtslos und von parteipolitischer Taktik geprägt. „Das schadet in einer Pandemie, das macht Politik absolut unglaubwürdig.“

Auch der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther (CDU) kündigte an, sein Land werde die Impfpflicht wie geplant zum 15. März umsetzen. „Das ist ein Bundesgesetz, daran halten wir uns“, stellte ebensoh Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) klar.

„Es geht mir heute nicht darum, ob die Impfpflicht richtig ist oder nicht. Es geht mir um die Ebene dahinter. Mit dem vermittelten Eindruck – "wenn's mir nicht passt, mach ich was ich will"– sägt man an den Wurzeln von Demokratie und Rechtsstaat."

Nordrhein-Westfalen wird die Corona-Impfpflicht für Pflege- und Klinikpersonal trotz Bedenken an der Praxistauglichkeit umsetzen. Das Gesetz sei beschlossen worden und werde auch so umgesetzt, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Der Sinn des Gesetzes sei nachvollziehbar, aber die Durchführung schwierig.´