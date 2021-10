Corona-Newsblog: RKI-Hammer! Sind in Wahrheit viel mehr Menschen geimpft?

Was sind eigentlich Corona-Varianten und warum werden sie mit griechischen Buchstaben bezeichnet.

Corona-Varianten: Wie entstehen Mutationen und was macht sie gefährlich?

Eine neue heftige Infektionswelle trifft vor allem Kleinkinder. Sie hat offenbar direkt mit dem Corona-Lockdown zu tun. In Bayern erschüttert derweil ein Impfskandal eine Kleinstadt. In NRW gibt es eine große Änderung bei den Corona-Regeln an Schulen.

Haben sich mehr Menschen impfen lassen als in den offiziellen Meldedaten ablesbar? Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

In diesem Corona-Newsblog liest du die wichtigsten und aktuellen Informationen zur Virus-Entwicklung in Deutschland und weltweit.

Corona in Deutschland (Stand 7. Oktober):

7-Tage-Inzidenz: 62,6

Corona-Neuinfektionen: 11.644

Gesamtzahl Todesopfer im Zusammenhang mit Corona: 94.027

Menschen mit vollständigem Corona-Impfschutz (offizielle Meldedaten): 64,8 Prozent

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 68,3% mind. eine Impfdosis

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 64,8% vollständig Geimpfte

Corona-Newsblog: Die aktuelle Lage in Deutschland und der Welt

7. Oktober 2021

6.45 Uhr: RKI-Hammer! Institut geht davon aus, dass in Wahrheit viel mehr geimpft sind

In einem Papier des Robert Koch-Instituts ist die Rede davon, dass die Quote der Geimpften vermutlich weitaus höher ist, als in den offiziellen Meldedaten. Schon vor einigen Wochen wurde das erstmals enthüllt, nun gibt es eine neue Schätzung dazu.

Das RKI bezieht sich auf eine Telefonbefragung, bei der Menschen gefragt wurden, ob sie geimpft sind. Das Institut geht angesichts dieser Daten davon aus, dass mittlerweile 80 Prozent der Erwachsenen geimpft sind.

So scheint es bei Haus- und Betriebsärzten tatsächlich Impf-Meldedefizite zu geben. Allerdings ist auch zu bedenken, dass diejenigen die an der Befragung teilnehmen, sich möglicherweise überdurchschnittlich haben impfen lassen. So wurde die Telefonbefragung beispielsweise nur auf Deutsch durchgeführt und zudem gibt es den Effekt des sozial erwünschten Antwortverhaltens, also dass einige Ungeimpfte das möglicherweise nicht zugeben wollten.

Das RKI schätzt die Quote der Geimpften jetzt auf 80%. Hintergrund sind eine Tel.-befragung und Meldedefizite bei Betriebsärzten und Hausärzten. Die Daten sind plausibel. Trotzdem reicht das noch nicht für einen Freedom Day. Ein paar Wochen 2G und gute Impfangebote würden helfen — Karl Lauterbach

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die vom RKI geschätzte höhere Impfquote von 80 Prozent der Erwachsenen dennoch für „plausibel“. Er schreibt jedoch auch: „Trotzdem reicht das noch nicht für einen Freedom Day. Ein paar Wochen 2G und gute Impfangebote würden helfen.“

6. Oktober 2021

20.18 Uhr: 2G-Regel beim Karneval in Düsseldorf am 11.11.

Der traditionelle Sessionsauftakt der Düsseldorfer Karnevalisten am 11.11. wird unter strengen Corona-Bedingungen gefeiert. Für das Hoppeditz-Erwachen und den traditionellen Hoppeditz-Ball werde die 2G-Regel gelten, teilte das Comitee Düsseldorfer Karneval (CC) am Mittwoch mit. Das heißt, nur Geimpfte und Genesene dürfen mitfeiern. Ein negativer Corona-Test reicht nicht aus.

„Wir haben schon im August für unsere Saalveranstaltungen die 2G-Regel festgelegt. Und dies gilt auch für den 11.11. Wir wollen sicher gehen, dass wir nur geimpfte und genesene Teilnehmer haben und die Menschen keine Angst haben müssen, sich gegenseitig anzustecken“, sagte CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann. Kontrolliert werde die Einhaltung der 2G-Regel sowohl im Bereich des Marktplatzes als auch am Eingang des Henkelsaales, wo der Ball steigt.

Geplant ist zum Start in die Narren-Saison unter anderem eine „Mega-Show“ mit der Kölner Mundart-Band Brings, die beim Hoppeditz-Ball im Henkelsaal (13 Uhr) für Stimmung sorgen soll. Den Auftakt bildet das traditionelle Hoppeditz-Erwachen auf dem Marktplatz vor dem Rathaus am Morgen (10.30 Uhr). Hoppeditz Tom Bauer wird dann pünktlich um 11.11 Uhr erwartet.

10.55 Uhr: Maskenpflicht in Schulunterricht fällt nach Herbstferien in NRW

Die Landesregierung hat eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen in NRW ab dem 2. November in Aussicht gestellt.

Nach den Herbstferien werden die Corona-Regeln in NRW-Schulen gelockert. Foto: picture alliance/KEYSTONE | ENNIO LEANZA

Die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen soll mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien abgeschafft werden, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mail des Schulministeriums.

9.10 Uhr: Hausarzt sorgt für Impfskandal – Patientin wird stutzig bei Spritze in den Hintern

Heftiger Impfskandal in Bayern! In der Kleinstadt Wemding in Schwaben soll ein 72-jähriger Hausarzt mutmaßlich Hunderte Patienten bei Corona-Impfungen betrogen haben.

Polizeifahrzeuge stehen vor dem Impfzentrum. Dort müssen Patienten eines Arztes aus dem Landkreis Donau-Ries sich einem Antikörpertest unterziehen. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Die Polizei ermittelt gegen ihn. Das Landratsamt Donau-Ries nannte den Namen des Mediziners, damit die Betroffenen zur Gefahrenabwehr einen Antikörpertest machen können. Das bereits geschlossene Kreisimpfzentrum wurde hierfür zu einem Testzentrum umgerüstet.

Die genauen Details des Skandals sind noch nicht bekannt. Möglich ist, dass der Hausarzt Hunderten Menschen lediglich eine Kochsalzlösung spritzte. Er soll zuvor schon sonderbare Theorien in seiner Praxis erzählt haben, etwa über den Ausbruch eines dritten Weltkrieges.

Gegenüber der Augsburger Allgemeinen sagte eine Patienten, dass sie gleich Zweifel gehabt habe, ob alles mit rechten Dingen ablaufe: „Das erste, was mich stutzig gemacht hat, war, dass er nicht in den Muskel im Oberarm geimpft hat, sondern in das Fett über dem Hintern.“

Außerdem wurde ihr ein Astrazeneca-Aufkleber in ihren Impfausweis geklebt, obwohl sie eigentlich den Biontech-Wirkstoff bekommen sollte.

Einen ähnlichen Fall gab es bereits in Nordfriesland. Dort soll eine Krankenschwester in einem Impfzentrum Spritzen mit Kochsalzlösung aufgezogen haben. Rund 10.000 Menschen mussten deswegen nachgeimpft werden.

5. Oktober 2021

10.45 Uhr: Kinderärzte beobachten „Zuspitzung“ – Hausarzt: „Es fährt gerade voll vor die Wand“

Jetzt schlägt ein Nebeneffekt des Corona-Lockdowns voll zu: Kinderärzte berichten von einer massiven Welle von Atemwegsinfekten bei Kindern, insbesondere bei unter Sechsjährigen. Jakob Maske, Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, sagt: „Es gibt leider im Moment eine Zuspitzung“.

Offenbar handelt es sich bei der Infektionswelle um Nachholeffekte durch die Kita-Schließungen im vergangenen Winter und Frühjahr. Die Kleinkinder kämen nun vermehrt in Kontakt mit bestimmten Erregern und holen die Infektionen nach.

+++ Corona: Jürgen Klopp mit heftiger Ansage an Impfgegner – „Wie betrunken Auto fahren“ +++

Auch das Robert Koch-Institut bestätigt den Trend und warnt auch vor einem starken Anstieg des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV), die bei vorerkrankten Kindern und Frühgeborenen im ersten Lebensjahr gefährlich werden kann. Größere RSV-Ausbrüche wurden bereits in den Sommermonaten in Israel, USA, Australien und Japan registriert. Das RKI berichtet von einem starken Anstieg der Klinik-Einweisung bei Kleinkindern wegen RSV-Infektionen.

Mit Blick auch auf andere Atemwegserkrankungen bei Kindern spricht der Bonner Kinder- und Jugendarzt Axel Gerschlauer gegenüber dem WDR von „wahnsinnig hohen Fallzahlen seit Mitte August“. Eine vergleichbare Welle habe er in seiner Berufszeit noch nie erlebt. Bei den Kindern habe die Erkältungswelle etwa sechs Wochen früher als üblich eingesetzt, so Gerschlauer.

+++ Corona: „Alles auf den Tisch“ sorgt für Wirbel – „Jan Josef Liefers war clever genug, sich nicht zu beteiligen“ +++

„Anders als bei Erwachsenen muss sich das Immunsystem von Kindern noch entwickeln. Wird das Immunsystem nicht gefordert, nimmt der Schutz ab“, erläutert der Kinderarzt. Dadurch hätten RSV und andere Erreger momentan leichtes Spiel.

Auf Twitter meldet sich mit Marc Hanefeld ein weiterer Hausarzt zu Wort: „Die aktuelle Zunahme von Atemwegsinfekten ist enorm. So übervolle Infekt-Sprechstunden wie zuletzt und nun anscheinend vermehrt kenne ich nicht. Eine befreundete Kollegin sagte mir vorhin, das fahre gerade voll vor die Wand. Ja, so fühlt sich das an. Auch ohne Corona schon.“

In diesem Zusammenhang kritisiert Hanefeld den Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte, der gleichzeitig „Stimmung gegen alle Maßnahmen in Schulen" mache. Damit würde er den gesellschaftlichen Zusammenhalt "massiv hintertreiben". Der Verband fordert ein Ende der Maskenpflicht für Kinder.

In diesem Zusammenhang kritisiert Hanefeld den Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte, der gleichzeitig „Stimmung gegen alle Maßnahmen in Schulen“ mache. Damit würde er den gesellschaftlichen Zusammenhalt "massiv hintertreiben“. Der Verband fordert ein Ende der Maskenpflicht für Kinder.

mag mit dpa