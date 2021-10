Corona-Newsblog: Kinderärzte beobachten „Zuspitzung“ – Hausarzt: „Es fährt gerade voll vor die Wand“

Was sind eigentlich Corona-Varianten und warum werden sie mit griechischen Buchstaben bezeichnet.

Corona-Varianten: Wie entstehen Mutationen und was macht sie gefährlich?

Eine neue heftige Infektionswelle in Deutschland trifft vor allem Kleinkinder. Sie hat offenbar direkt mit dem Corona-Lockdown zu tun.

Kinderärzte haben es aktuell mit einer verfrühten Infektionswelle in Deutschland zu tun. Foto: picture alliance / Zoonar | lev dolgachov

In diesem Corona-Newsblog liest du die wichtigsten und aktuellen Informationen zur Virus-Entwicklung in Deutschland und weltweit.

Corona in Deutschland (Stand 5. Oktober):

7-Tage-Inzidenz: 63,6

Corona-Neuinfektionen: 4.799

Gesamtzahl Todesopfer im Zusammenhang mit Corona: 93.883

Menschen mit vollständigem Corona-Impfschutz: 64,7 Prozent

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 68,2% mind. eine Impfdosis

64,7% vollständig Geimpfte

Corona-Newsblog: Die aktuelle Lage in Deutschland und der Welt

5. Oktober 2021

10.45 Uhr: Kinderärzte beobachten „Zuspitzung“ – Hausarzt: „Es fährt gerade voll vor die Wand“

Jetzt schlägt ein Nebeneffekt des Corona-Lockdowns voll zu: Kinderärzte berichten von einer massiven Welle von Atemwegsinfekten bei Kindern, insbesondere bei unter Sechsjährigen. Jakob Maske, Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, sagt: „Es gibt leider im Moment eine Zuspitzung“.

Offenbar handelt es sich bei der Infektionswelle um Nachholeffekte durch die Kita-Schließungen im vergangenen Winter und Frühjahr. Die Kleinkinder kämen nun vermehrt in Kontakt mit bestimmten Erregern und holen die Infektionen nach.

Auch das Robert Koch-Institut bestätigt den Trend und warnt auch vor einem starken Anstieg des Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV), die bei vorerkrankten Kindern und Frühgeborenen im ersten Lebensjahr gefährlich werden kann. Größere RSV-Ausbrüche wurden bereits in den Sommermonaten in Israel, USA, Australien und Japan registriert. Das RKI berichtet von einem starken Anstieg der Klinik-Einweisung bei Kleinkindern wegen RSV-Infektionen.

Mit Blick auch auf andere Atemwegserkrankungen bei Kindern spricht der Bonner Kinder- und Jugendarzt Axel Gerschlauer gegenüber dem WDR von „wahnsinnig hohen Fallzahlen seit Mitte August“. Eine vergleichbare Welle habe er in seiner Berufszeit noch nie erlebt. Bei den Kindern habe die Erkältungswelle etwa sechs Wochen früher als üblich eingesetzt, so Gerschlauer.

„Anders als bei Erwachsenen muss sich das Immunsystem von Kindern noch entwickeln. Wird das Immunsystem nicht gefordert, nimmt der Schutz ab“, erläutert der Kinderarzt. Dadurch hätten RSV und andere Erreger momentan leichtes Spiel.

Auf Twitter meldet sich mit Marc Hanefeld ein weiterer Hausarzt zu Wort: „Die aktuelle Zunahme von Atemwegsinfekten ist enorm. So übervolle Infekt-Sprechstunden wie zuletzt und nun anscheinend vermehrt kenne ich nicht. Eine befreundete Kollegin sagte mir vorhin, das fahre gerade voll vor die Wand. Ja, so fühlt sich das an. Auch ohne Corona schon.“

Thomas Buck bereits vor einer schweren Zunahme von Atemwegserkrankungen warnen

In diesem Zusammenhang kritisiert Hanefeld den Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte, der gleichzeitig „Stimmung gegen alle Maßnahmen in Schulen“ mache. Damit würde er den gesellschaftlichen Zusammenhalt "massiv hintertreiben“. Der Verband fordert ein Ende der Maskenpflicht für Kinder.

mag mit dpa