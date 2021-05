Corona: „Seien Sie im Zweifel sauer auf mich“ – Jens Spahn will, dass die Bürger DAS tun

Während die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sinken und es immer mehr Lockerungen gibt, wird auch deutlich, wie hart die Krise viele Menschen seelisch belastete. Eine neue Studie macht nun klar, welche Folgen die Corona-Pandemie noch mit sich brachte.

Derweil gibt es einen regelrechten Lockerungswettbewerb zwischen den Bundesländern. Ein Ministerpräsident geht nun einen besonders gewagten Schritt.

News-Blog: Corona in Deutschland

Corona-Zahlen in Deutschland laut RKI (Stand 21. Mai):

7-Tages-Inzidenz: 67,3

Neue Covid-19-Fälle: 8.769

Corona-Todesfälle insgesamt: 87.128

Covid-19-Patienten auf Intensivstationen: 3.536

Quote der Erstimpfungen: 38,8 Prozent

Freitag, 21. Mai

11.30 Uhr: „Seien Sie im Zweifel sauer auf mich“, so Jens Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bürger vor Leichtsinn über die Pfingsttage gewarnt. Trotz Fortschritten bei Impfkampagne und Pandemiebekämpfung gelte es weiter, vorsichtig zu sein, sagte Spahn am Freitag in Berlin vor Journalisten. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei“. Er appelliere daher an alle, sich auch über die bevorstehenden Feiertage weiter an die etablierten Schutz- und Vorsichtsregeln zu halten.

Das Ziel der Impfkampagne, allen Impfwilligen und Impffähigen ein Angebot zu machen, könnte laut Spahn nach jetzigem Stand bereits „deutlich vor“ dem Ende des Sommers im September erreicht werden. „Es geht jetzt um Wochen nicht um Monate“, sagte der Minister mit Blick auf die Entwicklung bei den Impfzahlen. Zugleich gelte es aber auch, „realistisch“ zu bleiben. „Wunder können wir nicht erwarten“. Nicht jeder Impfwillige könne auch sofort drankommen.

Spahn appellierte in diesem Zusammenhang an alle Deutschen, die Mitarbeiter in Arztpraxen sowie Impfzentren nicht zu bedrängen. Diese täten ihr möglichstes. „Wenn sie unbedingt sauer sein wollen, seien Sie im Zweifel sauer auf mich“, sagte Spahn. Die Mitarbeiter vor Ort hätten Verständnis verdient.

7.50 Uhr: „Hirnrissig" – Kritiker flippen aus, weil ein Bundesland ab Dienstag DAS erlaubt

Shoppen ganz ohne Maske? Für viele derzeit wohl kaum vorstellbar. Gehört die Maske doch neben Abstandhalten und Händewaschen zum Grundschutz gegen das Virus. Doch genau das will die Landesregierung von Stephan Weil in Niedersachsen jetzt erlauben.

Fällt bald die Maskenpflicht im Einzelhandel? Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

In Niedersachsen können die Bürger darauf hoffen, dass sie nach Pfingsten ohne Maske einkaufen gehen dürfen. Die Landesregierung will die Maskenpflicht im Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 vollkommen aufheben. Das geht aus dem Entwurf für eine kurzfristige Lockerung der Corona-Regeln hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Regelung soll schon an diesem Freitag beschlossen werden. Schon jetzt liegen 11 der 45 Landkreise und Großstädte in Niedersachsen unter 35.

Kritiker flippen aus! „Das ist hirnrissig“, empört sich der Physiker Cornelius Roemer, der sich als Aktivist seit Monaten für strengere Corona-Maßnahmen eingesetzt hat. Schließlich sei die Maske „eine der effektivsten und am wenigsten einschränkenden Maßnahmen“. Selbst in Israel bestehe weiterhin in Innenräumen eine Maskenpflicht, obwohl dort die Impfquote weitaus höher sei.

Auch die bekannte Rechtsanwältin Nina Diercks findet klare Worte: „Immer wenn Du denkst, die Politik zur Bekämpfung von Covid19 könnte nicht dümmer und wissenschaftsferner werden, will ein Ministerpräsident bei einer Inzidenz von 35 die Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel.“

Rechtsanwalt Thorsten Frühmark, der auch schon bei „Hart aber fair" aufgetreten ist,ruft den Einzelhandel dazu auf, sich gegen die Lockerung zu stellen: „Macht das nicht mit. Schützt eure Angestellten und uns, die Kunden“, fordert er auf Twitter.

Autorin Philipp S: Holstein vergleicht die Lockerung mit einem Selbstmordmanöver: „Maskenpflicht bei Inzidenz 35 aufheben. Ähnlich klug wie Fallschirm abschneiden, wenn man den Boden sehen kann.“

Donnerstag, 20. Mai

18.35 Uhr: EU einigt sich auf Impfausweis

Rechtzeitig vor der Sommersaison haben sich die EU-Länder und das EU-Parlament auf Details eines europaweiten Zertifikats zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt. Das teilte die portugiesische Ratspräsidentschaft am Donnerstagabend in Brüssel mit. Damit wächst die Chance auf weitere Reiseerleichterungen in der EU.

Corona: Die Eu hat sich auf einen Impfausweis geeinigt. (Symbolbild) Foto: Jörg Carstensen/dpa

17.00 Uhr: Saarland will Innengastro öffnen

Angesichts sinkender Corona-Zahlen steht das Saarland vor weitreichenden Lockerungen: Ab dem 31. Mai könnten Restaurants und Cafés Gäste auch wieder im Innenbereich empfangen, kündigte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag an. Auch Übernachtungen in Hotels und Pensionen sowie auf Campingplätzen seien dann mit Hygienekonzept und unter Auflagen wieder möglich. Ungeimpfte müssten für die Nutzung der Angebote einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen.

Corona: Ein Bundesland steht vor weitreichenden Lockerungen Foto: Oliver Dietze/dpa

Auch Bus- und Schiffsreisen dürften dann wieder loslegen. Bereits ab Pfingstmontag (24. Mai) sollen nach dem Perspektivplan laut Hans Strandbäder und Freibäder wieder öffnen. Auch Kletterparks und andere Freizeitaktivitäten im Außenbereich sind dann wieder erlaubt - immer in einer Gruppengröße von bis zu zehn Personen. Gesang und Musik sei draußen ebenfalls möglich. Auch hier bestehe Testpflicht, wenn man nicht vollständig geimpft sei.

Bei allen Schritten sei Voraussetzung, dass die landesweite Inzidenz stabil unter 100 liege. Der landesweite Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sank am Donnerstag laut Robert Koch-Institut auf 78,2 nach 83,6 am Vortag.

13.45 Uhr: Erschreckende Zahlen – Das ist ein trauriger Nebeneffekt der Krise

Einsamkeit, Frust, Stress und Angst während der Corona-Krise zeigen auch Effekte beim Alkoholkonsum. Obwohl Bars und Gaststätten zu hatten, stieg der Alkoholkonsum in Deutschland laut einer OECD-Studie um 3,3 Prozent.

Die Corona-Krise machte vielen zu schaffen. Foto: IMAGO / Sven Simon

Der Pro-Kopf-Verbrauch unter Deutschen ab 15 Jahren liegt bei 12,9 Litern reinem Alkohol. Deutschland hat unter 52 untersuchten Ländern einen der höchsten Alkoholkonsumwerte, nur Litauen (13,2 Liter) und Tschechien (14,4) kommen laut der OECD-Untersuchung auf höhere Konsumwerte.

Berechnet wurde der Alkoholkonsum aus Daten des Bundesfinanzministeriums über die Einnahmen aus Alkoholsteuern. Demnach wurde zwar weniger Bier verkauft, dafür aber mehr Wein und Sekt sowie hochprozentige Getränke. Im Durchschnitt trinkt jeder Deutsche somit 2,6 Flaschen Wein oder 5 Liter Bier pro Woche.

Die ZDF-Sendung Frontal21 recherchierte bereits im September 2020 zu dem Thema. Schon damals ergab eine Studie des „Zentralinstituts für seelische Gesundheit“ in Mannheim, dass jeder Dritte in den ersten Corona-Monaten mehr Alkohol getrunken habe. Besonders trockene Alkoholiker gerieten in den Lockdown-Monaten unter einen erhöhten Rückfalldruck.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch der OECD: 43 Prozent der Befragten gaben an, in der Corona-Krise mehr zu trinken als vorher. Lediglich rund ein Viertel trinkt weniger. Häufiger zu Alkohol greifen laut der Studie insbesondere Frauen, Eltern von Kleinkindern, Besserverdiener sowie Menschen mit Depressionen oder Angstsymptomen.