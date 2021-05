Corona: Urlaub im Sommer? Angela Merkel zeigt sich optimistisch ++ EU kauft bis zu 1,8 Milliarden weitere Biontech-Impfdosen

In wenigen Tagen schon wird ein Drittel der Menschen in Deutschland eine Erstimpfung gegen Corona erhalten haben. Um das Impftempo weiter zu beschleunigen, wird AstraZeneca nun für alle freigegeben.

Doch es gibt Widerspruch und Empörung über die Entscheidung von Jens Spahn. Hintergrund ist die Wirksamkeit des Impfstoffes gegen Corona. Auch Karl Lauterbach meldet sich kritisch zu Wort.

-------------------

Aktuelle Corona-Zahlen aus Deutschland (Stand 8. Mai)

7-Tage-Inzidenz: 121,5

Neue Corona-Fälle: 15.685

Neue Covid-19-Todesfälle: 238

Todesfälle insgesamt: 84.648

Corona-Patienten auf Intensivstationen: 4.637

Quote der Erstimpfungen: 30,6% (am 7. Mai)

>> Quellen: RKI, Intensivregister.de

-------------------

News-Blog: Die Corona-Lage in Deutschland

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

Samstag, 8. Mai

18.15 Uhr: Jens Spahn äußert sich zu Corona-Maßnahmen

Die Corona-Maßnahmen müssen nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn langfristig aufgehoben werden, auch wenn eine bestimmte Anzahl von Menschen ungeimpft bleibt. Wenn alle ein Angebot zur Impfung bekommen hätten, sehe er „Zug um Zug die Maßnahmen immer weiter fallen und zurückgehen, bis wir wieder in einem Alltag sind, so wie er vorher war“, so der CDU-Politiker. Wenn jemand sage, für ihn gebe es dieses Virus nicht oder er sehe das anders mit den Risiken, „der kann ja nicht erwarten, dass wir alle dann Maske tragen, um ihn zu schützen“.

Spahn sprach von einer Übergangsphase. Bestimmte Dinge, wie etwa eine Maskenpflicht in engen Räumen oder der U-Bahn, könnten „durchaus noch für den nächsten Winter eine Maßnahme sein“, das würde er weder ausschließen noch jetzt schon ankündigen. „Aber die allermeisten Dinge, die wirklich nerven, die werden wir dann hinter uns lassen können und auch müssen.“ Wenn 10 oder 20 Prozent sagten, sie ließen sich nicht impfen, könne man 80 oder 90 Prozent, die das täten, nicht sagen, „jetzt müsst ihr aber weiterhin auf die aufpassen“.

Es gebe viel Grund zur Zuversicht, sagte Spahn mit Blick auf die Impfungen. Gleichzeitig gehe es weiter um Umsicht und Vorsicht. Die Corona-Zahlen und die Belastung der Intensivstationen seien noch zu hoch.

17.00 Uhr: Urlaub im Sommer? Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigt sich optimistisch

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich optimistisch gezeigt, dass – wie 2020 – auch im Sommer 2021 Urlaub für Ungeimpfte möglich sein wird. Mit einem Blick auf die Inzidenzen in einigen europäischen Ländern, sei sie zuversichtlich, dass man sich leisten könne, was bereits im vergangenen Sommer möglich war. „Von wann an das der Fall ist, das kann ich noch nicht sagen, den Tag benennen“, so die Kanzlerin.

Sie sagte auch: „In Deutschland scheinen wir auch die dritte Welle gebrochen zu haben.“ Dort wo Inzidenzen sinken würden, seien Schrittweise Öffnungen möglich. So hoffentlich auch in ganz Europa. „Selbstverständlich“ gelte die Möglichkeit eines Sommerurlaubs auf für Ungeimpfte. „Runter mit den Inzidenzen, das bedeutet Freiheit für alle Menschen dann. Und dann haben wir noch die zwei Helfer Impfen und Testen dazu. Damit sollten wir besser dastehen.“ Im Bezug auf die digitale Impfbescheinigung seien noch einige inhaltliche Fragen zu klären.

12.00 Uhr: EU kauft bis zu 1,8 Milliarden weitere Biontech-Impfdosen

Der angekündigte EU-Vertrag zum Kauf von bis zu 1,8 Milliarden weiteren Dosen Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ist unter Dach und Fach. Dies teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag auf Twitter mit.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

07.48 Uhr: Urlaub im Sommer? Spahn optimistisch - auch ohne Impfung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigt sich mit Blick auf einen Sommerurlaub in Europa optimistisch. „Innerhalb der EU wird das Reisen voraussichtlich nicht von der Impfung abhängig sein. Auch mit den Testungen wird man sich europaweit gut bewegen können“, sagte Spahn der „Rheinischen Post“ (Samstag). Er selbst plane seinen Urlaub in Deutschland. „In dieser hoffentlich letzten Phase der Pandemie würde ich keine großen Fernreisen planen, Nordsee statt Südsee quasi.“

Corona: Urlaub im Sommer? Jens Spahn ist optimistisch - auch wenn man noch nicht geimpft ist. Foto: Michael Kappeler/dpa

07.00 Uhr: Über 15.000 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt weiter

Das Robert-Koch-Institut meldet 15.685 Neuinfektionen mit Corona. Vor einer Woche meldete das RKI 18.935 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 121,5 von 125,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

238 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 84.648. Insgesamt wurden bislang mehr als 3,5 Millionen Fällen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

7. Mai

18.15 Uhr: WHO erteilt China-Impfstoff das Go! Kommt er auch nach Deutschland?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Freitag dem Corona-Impfstoff des chinesischen Herstellers Sinopharm eine Notfallzulassung erteilt. „Damit ist er das sechste Vakzin, das von der WHO auf Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität geprüft wurde“, sagte der Generaldirektor der UN-Gesundheitsbehörde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, auf einer Pressekonferenz. Mit Sinopharm erhält die erste chinesische Pharmafirma eine Zulassung der WHO für einen Corona-Impfstoff.

Das Impfstoffexpertenkomitee der WHO empfahl das Vakzin für Menschen ab 18 Jahren. Der Impfstoff wird bereits in 42 Ländern auf der ganzen Welt eingesetzt. Es seien zwei Dosen für den vollen Impfschutz nötig. Die Wirksamkeit gibt SAGE mit 79 Prozent an.

Foto: IMAGO / CHROMORANGE

Eine Notfallzulassung durch die WHO ebnet den Weg für Länder auf der ganzen Welt, einen Impfstoff schnell einzusetzen und zu importieren. Das ist insbesondere für Staaten wichtig, die keine eigene, international standardisierte Zulassungsbehörde haben. Für die EU, die USA und andere Länder mit Regulierungsbehörden hat die Notfallzulassung der WHO keine Bedeutung. Sie prüfen Wirkstoffe selbst und entscheiden über eine Zulassung. Aber Länder, die keine Kapazitäten für eigene wissenschaftlichen Prüfungen haben, nutzen die WHO-Qualitätsprüfung als Grundlage für ihre eigene Zulassung. Eine Entscheidung über das Vakzin des chinesischen Herstellers Sinovac wird in den nächsten Tagen erwartet. Auch die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) leitete in dieser Woche eine Prüfung des Corona-Impfstoffs von Sinovac ein.

China hat nach offiziellen Angaben bereits mehr als 200 Millionen Dosen Impfstoffe im eigenen Land verabreicht, darunter von Sinopharm, Sinovac und andere heimischen Herstellern. Mehr als 100 Millionen Dosen seien ins Ausland geliefert worden. Genannt werden rund 80 Länder und drei internationale Organisationen. Peking machte keine Angaben darüber, ob der Impfstoff gratis oder zu reduzierten Preisen abgegeben wurde.

Wie die meisten Hersteller nennt auch Sinopharm selbst keine Preise. Die werden je nach Mengenabnahme und Empfänger individuell ausgehandelt. Das Gesundheitsportal der renommierten Genfer Universität Graduate Institute nennt in einer Tabelle mit Schätzungen, die auf abgeschlossenen Verträgen basieren, zwischen 18,55 und fast 35,72 Dollar pro Dosis des Impfstoffs von Sinopharm. Damit wäre er teurer als der von Biontech/Pfizer, der in der Tabelle mit 6,75 und 23,50 Dollar (19,50 Euro) angegeben ist.

15.00 Uhr: Erleichterungen für Geimpfte und Genesene ab Sonntag

Menschen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von der Krankheit genesen sind, haben ab Sonntag wieder mehr Freiheiten. Der Bundesrat stimmte am Freitag der entsprechenden Verordnung zu, damit kann sie in Kraft treten. Für die Geimpften und Genesenen entfallen nunmehr Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, sie werden zudem Menschen mit negativem Testergebnis gleichgestellt.

Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Geimpfte und Genesene brauchen ab Sonntag keinen negativen Test mehr, wenn sie zum Beispiel einkaufen oder zum Friseur gehen oder einen botanischen Garten besuchen. Wer geimpft oder genesen ist, kann sich im privaten Rahmen ohne Einschränkungen treffen. Ausgangsbeschränkungen gelten nicht mehr für geimpfte und genesene Personen. Für sie kann eine Quarantäne auch nur noch in Ausnahmefällen angeordnet werden.

Die Erleichterungen gelten für die Betroffenen 14 Tage nach Erhalt der vollständigen Impfung. Bei drei der vier zugelassenen Vakzine sind dafür zwei Impfungen notwendig. Wer eine Coronavirus-Infektion hinter sich hat, braucht entsprechend einen Genesenennachweis. Die vorherige Infektion muss durch einen PCR-Test nachgewiesen werden, der mindestens 28 Tage sowie höchstens sechs Monate zurückliegt.

14.00 Uhr: Johnson & Johnson nur für Ü60?

Der Corona-Impfstoff von Johnson&Johnson wird womöglich nur für Menschen ab 60 Jahren empfohlen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) wolle diese Altersempfehlung am Montag geben, berichtete das Magazin „Spiegel“ am Freitag. Jüngere sollen den Impfstoff demnach aber nach Aufklärung durch einen Arzt weiter nutzen dürfen.

Das Robert Koch-Institut bestätigte dem Magazin, dass am Montag eine Stellungnahme der Stiko erwartet werde. Wie diese aussehen werde, wollte ein Sprecher indes nicht kommentieren.

Ähnlich wie bei Astrazeneca wurden auch beim Impfstoff von Johnson&Johnson in einzelnen Fällen Blutgerinnsel nach einer Impfung beobachtet.

6.40 Uhr: Jens Spahn sorgt mit AstraZeneca-Freigabe für Widerspruch

Am Donnerstag verkündete Gesundheitsminister Jens Spahn, dass der Impfstoff von Astrazeneca für alle, unabhängig vom Alter, freigegeben wird. Impfwillige können dann mit ihrem Hausarzt entscheiden, ob der Impfstoff für sie in Frage kommt. Die Priorisierung mit einer festen Vorrangliste wird für diesen Impfstoff aufgehoben.

Gesundheitsminister Jens Spahn verkündet die Freigabe von AstraZeneca für alle. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Ein Detail dieser Bund-Länder-Entscheidung sorgt jedoch für Empörung im Netz: Die Impfwilligen können zusammen mit den Ärzten selbst festlegen, wann die zweite Impfung erfolgt! „Die Zweitimpfung haben jetzt viele lieber früher, auch mit Blick auf den Sommer – das geht mit Astrazeneca auch innerhalb der Zulassung“, hatte Spahn im WDR gesagt. Astrazeneca-Geimpfte könnten dann schneller von den Lockerungen für vollständig Geimpfte profitieren.

So könnten sie sich bereits nach vier Wochen ein zweites Mal impfen lassen, obwohl die Ständige Impfkommission einen Abstand von 12 Wochen zwischen erster und zweiter Dosis empfiehlt, weil die Wirksamkeit sonst eingeschränkt ist. Die Wirksamkeit einer zweimaligen Impfung im Abstand von vier bis acht Wochen liege laut einem Bericht der europäischen Zulassungsbehörde EMA bei 50,4 Prozent. Bei zwölf und mehr Wochen steige sie auf 72,1 Prozent bis 82,4 Prozent an.

+++ Corona: DAS denken die Deutschen wirklich über die Lockerungen für Genesene und Geimpfte +++

Diese Lockerung bei den Abständen zwischen erster und zweiter Spritze sorgt im Netz für Verwunderung, Widerspruch und Wut. WDR-Moderator Henrik Hübschen fragt über Twitter: „Hab ich das richtig verstanden? Wir verkürzen Impfabstand auf 4 Wochen, um Leuten mit der Aussicht auf Sommerurlaub AstraZeneca schmackhaft zu machen? Ein Impfstoff, der dann schlechter schützt, weil eigentlich 12 Wochen zwischen 1. und 2. Impfung liegen sollen. Genau mein Humor.“

Hab ich das richtig verstanden? Wir verkürzen Impfabstand auf 4 Wochen um Leuten mit der Aussicht auf Sommerurlaub #AstraZeneca schmackhaft zu machen? Ein Impfstoff, der dann schlechter schützt, weil eigentlich 12 Wochen zwischen 1. und 2.Impfung liegen sollen. Genau mein Humor. https://t.co/CwvIsZy5mi — Henrik Hübschen (@HuebschenH) May 6, 2021

„Danke für nichts", empört sich ein weiterer Twitter-Nutzer. Ob es bei dieser Entscheidung nur darum gehe, dass „ein paar Privilegierte Lust auf Sommerurlaub haben“, fragt er. „Wie schön es wäre wenn wir einen Gesundheitsminister hätten, dem der Schutz von Menschenleben wichtiger wäre als sein Wahlkampf“, postet ein anderer.

+++ Corona in Deutschland: Bundeskabinett beschließt Lockerungen für vollständig Geimpfte und Genesene +++

Ein weiterer Kritiker schreibt frustriert auf Twitter: „Herr Spahn glaubt also, ich könne den Besuch im Biergarten nicht abwarten? Wofür hält er mich? Ich will nicht den schnellsten Impfschutz, sondern den bestmöglichen. Wenn der nach 12 Wochen erreicht wird, warte ich so lange. Die Kommunikation rund um AstraZeneca ist zum Verzweifeln.“

Das ist leider nicht ganz falsch verstanden. Epidemiologisch wäre ein anderes Vorgehen sinnvoller gewesen. Durch frühe AstraZeneca Zweitimpfung fehlen nötige Erstimpfungen und der endgültige AstraZeneca Impfschutz sinkt ab, was für Mutationen im Herbst kein Vorteil ist https://t.co/FrgmkPD2U4 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) May 6, 2021

Kritik kommt auch von SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Er weist auch darauf hin, dass durch vorzeitige zweite Impfungen die Erstimpfungen verlangsamt werden: „Epidemiologisch wäre ein anderes Vorgehen sinnvoller gewesen. Durch frühe AstraZeneca Zweitimpfung fehlen nötige Erstimpfungen und der endgültige AstraZeneca-Impfschutz sinkt ab, was für Mutationen im Herbst kein Vorteil ist.“

Lauterbach würde es daher „auf keinen Fall empfehlen“, die zweite Impfung nach vier Wochen vorzunehmen, denn erst nach 12 Wochen wirke das Vakzin optimal.