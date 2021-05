Corona: Inzidenz weiter im freien Fall ++ DAS beschäftigt heute Merkel und Co. auf dem Impf-Gipfel

Großes Corona-Gipfeltreffen am Donnerstag: Heute wollen sich Angela Merkel und die Länderchefs über den Fortgang der Impfungen unterhalten. Großes Augenmerk wird dabei auf den Impfungen für Kinder liegen.

Währenddessen ist die Corona-Inzidenz in Deutschland weiter im freien Fall.

News-Blog: Corona in Deutschland

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

-------------------

Corona-Zahlen in Deutschland laut RKI (Stand 27. Mai):

7-Tages-Inzidenz: 41,0

Neue Covid-19-Fälle: 6313

Quote der Erstimpfungen: 40,6%

Corona-Todesfälle insgesamt: 87.995

-------------------

9.20 Uhr: Sanofi startet in dritte und letzte Testphase für Corona-Impfstoff

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat gemeinsam mit dem britischen Pharma-Hersteller GlaxoSmithKline (GSK) die letzte Testphase für seinen Corona-Impfstoff gestartet. Das teilte das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. In einer internationalen klinischen Studie werde der Impfstoff nun getestet. Sollte der Test erfolgreich verlaufen, könnte das Vakzin die bisherigen Impfstoffe Johnson & Johnson, Astrazeneca, Biontech und Moderna ergänzen. Vorher müsste es jedoch noch zugelassen werden. Eine Zulassung erhofft sich Sanofi im viertel Quartal dieses Jahres.

Sanofi arbeitet auch an der Entwicklung eines weiteren Impfstoffs, der wie die Vakzine der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna auf der mRNA-Technologie basiert. Das Projekt befindet sich aber noch in einem frühen Stadium.

8.45 Uhr: Sexarbeiter fordern Bordellöffnung

Der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD) hat angesichts der sinkenden Corona-Inzidenzzahlen ein sofortiges Ende des coronabedingten Prostitutionsverbots gefordert. „Man kann mit negativem Corona-Test in den Biergarten oder zur Kosmetikerin, aber Sexarbeit bleibt verboten, ohne eine stichhaltige Begründung“, sagte BesD-Sprecherin Johanna Ebeling der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Donnerstag. „Wir fordern eine Gleichbehandlung, so dass auch Bordelle für negativ Getestete wieder geöffnet werden können.“

Ebeling verwies darauf, dass andere „körpernahe Dienstleistungen“ schon wieder zugelassen seien. „Der Zeitpunkt dafür ist gekommen, denn die Zahlen sind runtergegangen, und es sind immer mehr Menschen geimpft.“

7.00 Uhr: Warten auf Impf-Gipfel – Großes Augenmerk auf Impfungen von Kindern

Bund und Länder beraten am Donnerstag (14.00 Uhr) bei einem Gipfel über den Fortgang der Impfungen gegen das Coronavirus. Im Mittelpunkt der Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderregierungschefs dürfte die Frage stehen, ob auch Kinder und Jugendliche ein Vakzin erhalten sollen.

+++ Lockerungen: Das gilt für Urlauber in den Bundesländern +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädierte für eine Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die Impfkampagne - und zwar auch bei einer ausbleibenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Der Minister stieß damit aber zum Teil auch auf Widerspruch. Ein weiteres Thema des Gipfels wird die Frage sein, inwieweit die bereits vorgenommenen Impfungen aufgefrischt werden sollen. Nach Abschluss der Beratungen soll auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informiert werden.

6.50 Uhr: Inzidenz weiter im freien Fall

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter auf 41,0 Fälle pro 100.000 Einwohner gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter meldete, wurden 6313 Neuinfektionen und 269 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus innerhalb eines Tages registriert. Am vergangenen Donnerstag waren 12.298 Fälle gemeldet worden.

Die Corona-Inzidenz ist weiter im freien Fall. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Am Mittwoch war die Inzidenz erstmals seit vergangenen Oktober auf unter 50 gefallen und hatte bei 46,8 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht derzeit stetig zurück. Der Wert ist ein wesentlicher Maßstab für die Verschärfung oder Lockerung von Corona-Auflagen. Zuletzt unter 50 gelegen hatte die Zahl am 20. Oktober.

+++ Mallorca-Schreck: Bringt DAS alle Urlaubspläne in Gefahr? +++

Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Corona-Infektionen in Deutschland liegt jetzt bei 3.662.490. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 87.995.

Zum älteren Einträgen im Corona-Ticker geht es >>> hier. (red/dpa/afp)