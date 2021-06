Corona: Experten warnen – viele Menschen trotz Impfung ohne Schutz

Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich mit jedem Tag mehr. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit bei nur noch 20,8 – Tendenz fallend.

Gleichzeitig wird im Verlauf der nächsten Tage schon jeder Zweite mindestens eine Impfdosis schon erhalten haben. Weil die Impfpriorisierung am Montag aufgehoben wurde, können nun auch Kinder ab 12 Jahren den Corona-Impfstoff erhalten. Dabei kam es zu einem Missverständnis.

Die Corona-Lage in Deutschland (8. Juni):

7-Tage-Inzidenz: 20,8

Neue Corona-Fälle: 3.254

Todesfälle insgesamt: 89.491

Impfquote (1. Dosis): 45,7 Prozent

Donnerstag, 10. Juni

7.40 Uhr: Stiko warnt – viele Menschen trotz Impfung ohne Schutz

Die Ständige Impfkommission (Stiko) geht davon aus, dass manche Menschen trotz vollständiger Impfung gegen das Coronavirus keinen wirksamen Immunschutz aufbauen. Studien hätten gezeigt, dass Corona-Impfungen bei Menschen, deren Immunsystem medikamentös gebremst wird, weniger gut wirken, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstagsausgabe). Demnach müsse davon ausgegangen werden, dass dies keine Einzelfälle sind.

Immer mehr Menschen in Deutschland haben zumindest eine Corona-Impfung hinter sich, manche sogar zwei Foto: imago images

Betroffen sind demnach etwa Menschen nach einer Organtransplantation oder zum Teil auch Krebspatienten. „Abhängig vom Ausmaß der Immunsuppression und den verwendeten Medikamenten ist die Immunantwort sogar trotz vollständiger Impfung deutlich schlechter oder fällt ganz aus“, sagte Mertens.

Weitere Studien würden derzeit noch durchgeführt. Dabei geht es laut Stiko-Chef vor allem auch um die Frage, wann diese Menschen erneut geimpft werden sollten. In jedem Fall sollte das Ansteckungsrisiko in ihrem Umfeld durch Impfungen so weit wie möglich verringert werden. „Man nennt das Kokonstrategie“, sagte Mertens.

6.55 Uhr: Drei Länder mit Sieben-Tage-Inzidenz unter 10

In drei Bundesländern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen unter 10: In Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Dort nähert sich die Marke bereits der 5. Die rote Laterne, wenn man angesichts der gesunkenen Zahlen davon überhaupt noch sprechen kann, hält weiterhin Baden-Württemberg mit einer aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz von 25,9.

Mittwoch, 9. Juni

17.20 Uhr: Zweitgrößtes Volksfest in Deutschland erneut abgesagt

Nach der Absage des Münchner Oktoberfests wegen des Coronavirus findet auch das Cannstatter Volksfest in Stuttgart erneut nicht statt. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das zweitgrößte Volksfest in Deutschland war vom 24. September bis zum 10. Oktober 2021 geplant. Vor Corona haben jedes Jahr rund vier Millionen Menschen das Volksfest besucht.

Schausteller und Marktkaufleute mit Ständen und Fahrgeschäften sollen sich in der City präsentieren dürfen und der Weihnachtsmarkt wird verlängert, wie die DPA von der Stadt erfuhr. Die 7-Tage-Inzidenz in der baden-württembergischen Hauptstadt lag zuletzt bei 35,7.

Zuletzt hatte die Stadt Stuttgart immer wieder betont, sie werde zum „spätmöglichsten Zeitpunkt“ entscheiden.

Nach einem mehrstündigen Treffen zwischen Stadt, der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft sowie Vertretern der Schausteller, Marktkaufleute und Festwirte hieß es in einer Pressemitteilung: „Das Cannstatter Volksfest kann auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie weder als Vollversion noch als Lightversion in Form eines kleineren Herbstfestes stattfinden. Stattdessen werden sich die Schausteller und Marktkaufleute von Juli bis September mit Ständen und Fahrgeschäften in der Stuttgarter Innenstadt präsentieren. Außerdem soll der Weihnachtsmarkt – wenn es das Infektionsgeschehen zulässt – bis einschließlich 30. Dezember 2021 verlängert werden. Dies will der OB so dem Gemeinderat empfehlen.“

Oberbürgermeister Frank Nopper sagte: „Ich bin ein leidenschaftlicher Freund und Anhänger unseres Cannstatter Volksfestes. Aber leider lassen es die Rahmenbedingungen und Einschränkungen in Pandemiezeiten sowie die fehlende Planungssicherheit nicht zu, das Cannstatter Volksfest in diesem Jahr durchzuführen.“

Um den Schaustellern und Marktkaufleuten entgegen zu kommen, bietet ihnen die Stadt laut Mitteilung für den Zeitraum Juli bis September etwa 30 Standorte in der Innenstadt an, an denen sie ihre Stände und Fahrgeschäfte aufbauen können. Die Stadt will hierfür auch das Land gewinnen. „Mein Vorschlag ist es, die Stände um die Königin der Fahrgeschäfte, um ein Riesenrad, zu ergänzen“, sagte Nopper.

16.13 Uhr: Digitaler Corona-Impfpass wird ab Donnerstag in Deutschland eingeführt – SO kommst du an den Nachweis

Vollständig geimpfte Menschen sollen in Kürze ihre Immunisierung mit einem digitalen Impfzertifikat über das Handy nachweisen können: Die Einführung dieses Digital-Passes in Deutschland starte bereits am Donnerstag, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. „Der digitale Impfpass wird jetzt Schritt für Schritt ausgerollt und in den Apps verfügbar sein“, fügte er hinzu.

Der digitale Impfpass soll es vollständig geimpften Menschen erlauben, ihre Immunität per Handy nachzuweisen, ohne immer ihr gelbes Impfbuch mit sich führen zu müssen.

Corona: Ab Donnerstag wird der digitale Corona-Impfpass in Deutschland eingeführt. (Symbolbild) Foto: Christophe Gateau/dpa

Für den Digitalpass kann die bereits bestehende Corona-Warn-App genutzt werden, zusätzlich soll eine gesonderte App angeboten werden. Ab Juli soll der Digital-Pass auch für das grenzüberschreitende Reisen in der EU genutzt werden können.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch waren knapp 19 Millionen Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Damit hätten sie Anspruch auf den digitalen Impfnachweis. Laut Ministeriumssprecher gibt es für sie drei Möglichkeiten, an einen QR-Code zu kommen, mit dem sie den Nachweis dann aufs Handy laden können.

Sie können den Code entweder in dem Impfzentrum oder der Arztpraxis bekommen, wo sie die Zweitimpfung erhalten haben. Außerdem können sie sich den Code auch per Post zuschicken lassen.

Die dritte Möglichkeit besteht darin, den Code in einer Apotheke zu erhalten. Bereits am Dienstag hatte der Apothekenverband mitgeteilt, dass die ersten Apotheken am kommenden Montag damit beginnen, den digitalen Impfnachweis auszustellen.

15.37 Uhr: Virologe Streeck warnt vor starker vierter Covid-19-Welle

Virologe Hendrik Streeck warnt vor einer heftigen vierten Welle der Corona-Pandemie in Deutschland. „Im Herbst werden die Infektionszahlen steigen“, sagte Streeck im Videocast „19 – die Chefvisite“. Niemand könne vorhersagen, wie sehr, aber: „Wir sollten uns auf einen starken Anstieg vorbereiten.“ Denn auch Impfungen gegen das Coronavirus würden nicht zu einer Herdenimmunität führen. „Impfungen bieten einen Primärschutz gegen schwere Verläufe, nicht gegen die Weitergabe des Virus“, betonte Streek. Allerdings sei ein sogenannter „Herdeneffekt“ möglich, der den Anstieg der Infektionszahlen dämpfe.

14.10 Uhr: Gravierende Mängel – Masken werden zurück gerufen

Wegen gravierender Mängel werden aktuell vier verschiedene FFP2/KN95-Masken unterschiedlicher Hersteller zurück gerufen, berichtet der „Express“.

Um diese Modelle und Marken geht es:

Marke: MDWayson, Modellnummer D-PM001, Chargennummer: MFG: 20042101, LOS: 2020/4/21. Zwar trägt die Maske eine CE-Kennzeichnung, die Partikel-/Filterrückhaltung des Materials ist jedoch unzureichend.

KN95-Maske, nicht medizinisch. Auch hier ist die Partikel- /Filterrückhaltung unzureichend und die Gesamtfilterleistung der Maske nicht ausreichend. Außerdem passt sich die Maske nicht richtig dem Gesicht des Benutzers an.

Marke: YWSH, KN95-Maske, nicht medizinisch, Modellnummer SH-ZH12, Chargennummer: 20200731, Strichcode: 6426450530722. Auch bei diesem Produkt reicht die Gesamtfilterleistung der Maske nicht aus.

AP-83001-Maske, Modelnummer: Mask AP-83001, Strichcode: 4741491000563, Batch-Nummer: 20.05.2020. Die Gesamtfiltrationsleistung der Maske ist unzureichend, heißt es auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.

07.01 Uhr: Neunjähriges Mädchen irrtürmlich gegen Corona geimpft

In Bobingen (Landkreis Augsburg) hat ein Arzt unzulässigerweise einem neunjährigem Mädchen eine Corona-Impfung verabreicht. Die Schülerin begleitete ihren Vater ins Impfzentrum, als sie irrtürmlich den Biontech-Impfstoff gespritzt bekam.

Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wie genau es zu der Impfung kam. Dazu sollen un die Beschäftigten des Impfzentrums befragt werden.

Das Augsburger Landratsamt gab zu dem Fall keine Stellungnahme ab und verwies auf den privaten Betreiber – eine Anwältin erklärte im Namen des Dienstleisters, dass der Arzt angenommen habe, das Mädchen sei eine Risikopatientin, die tatsächlich geimpft werden müsse. Es liege ein individuelles Versagen des Impfarztes vor. Das Unternehmen habe sich danach sofort von dem Mitarbeiter getrennt.

Wie der Vater dem Radiosender „RT1“ schilderte, ist es zu der Impfung gekommen, nachdem der Arzt mit dem Kind in der Behandlungskabine gescherzt habe. Danach habe sich der Mediziner sofort entschuldigt.

Das Mädchen kam nach der Impfung zur Beobachtung in eine Klinik. Laut des Vaters hat sie bisher keine gesundheitlichen Folgen: „Der fehlt überhaupt nichts.“

Corona-Impfungen sind dem Vakzin von Biontech sind hierzulande für Kinder ab zwölf Jahren erlaubt, Jüngere dürfen keine Impfung erhalten. Gegen den Mediziner wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Dienstag, 8. Juni

20.38 Uhr: Merkel-Sprecher muss Video löschen

Am Dienstag veröffentlichte Regierungssprecher Steffen Seibert ein offizielles Regierungsvideo auf Twitter, in dem er bei arabischsprachigen Bürgern für das Impfen warb. So weit, so gut! Problem: im Video kommt der Berliner Arzt Najeeb Al-Saidi zu Wort und wirbt fürs Impfen. Der zeigt sich auf Facebook aber als gnadenloser Hetzer gegen Israel. Er verbreitete Propaganda der Al-Qassam-Brigaden, des bewaffneten Arms der Terrorgruppe Hamas, berichtet die Bild-Zeitung. Seibert hat den Tweet inzwischen gelöscht. Eine Regierungssprecherin zu „Bild“: „Die Äußerungen von Herrn Dr. Al-Saidi auf seinem Facebook-Account waren zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und Veröffentlichung des Videos nicht bekannt.“

9.30 Uhr: Wenn du dich SO impfen lässt, hast du den besten Schutz

AstraZeneca ist bei vielen Menschen auf Grund des Thrombose-Risikos die unbeliebteste Impfstoff-Variante. Doch in einer Kombination scheint dieser Impfstoff sogar den besten Schutz vor einer Corona-Ansteckung zu bieten! Der Körper zeigt dann die stärkere Immunantwort.

Das haben nun Forscher am Uniklinikum des Saarlands in Homburg herausgefunden. Sie untersuchten die Daten von 250 Personen Personen, wie unter anderem die Pharmazeutische Zeitung berichtet. Hierzu wurde das Blut der Teilnehmer auf Antikörper untersucht. Eine Gruppe hatte die zweifache AstraZeneca-Impfung erhalten, die zweite Gruppe zwei Dosen von BionTech und eine dritte eine Mischung aus beiden Impfstoffen.

Das Ergebnis: Eine Kombination zeigte die höchste Wirksamkeit, danach folgte eine zweifache BionTech-Dosis. vBei den neutralisierenden Antikörpern zeigte die kombinierte Impfstrategie sogar noch leicht bessere Ergebnisse als eine zweifache Biontech-Impfung“, erklärte die Studienleiterin Professorin Martina Sester.

„Wir sind der Meinung, dass wenn noch weitere Forscherteams zu ähnlichen Ergebnissen kommen, man intensiv über eine Kombination von Vektor- und mRNA-Impfstoffen nachdenken sollte“, so die Immunologin. Bei Menschen mit Vorerkrankungen, deren Immunabwehr geschwächt ist, solle überprüft werden, ob „nicht spätestens als dritte Impfung eine kombinierte Version“ verabreicht werden sollte.

>>> Corona: EU-Zulassung von Moderna-Impfstoff für Kinder ab 12 beantragt

9.30 Uhr: Liegt Karl Lauterbach mit neuer Prognose daneben?

Scheinbar liegt Karl Lauterbach mit seiner jüngsten Prognose zum Fortgang der Corona-Pandemie in Deutschland daneben, In einem Interview mit der Funke Mediengruppe sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Anfang Juni, dass sich die 7-Tage-Inzidenz „in den nächsten Tagen bei einem Wert von rund 35“ einpendeln wird. Er ging davon aus, dass die Öffnungsschritte zwar zu mehr Infektionen führen werden, jedoch auch immer mehr Menschen mit Impfungen geschützt sein werden. Hinzu komme, dass sich das Leben im Sommer nun draußen abspielen werde.

Jedoch ist die 7-Tage-Inzidenz seit seinem Interview weiter gefallen. Von 36,8 auf aktuell 22,9. Mehr als ein Drittel weniger also als zum Zeitpunkt der Prognose Lauterbachs. Aus Sicht des „Welt“-Journalisten Olaf Gersemann altert die Prognose Lauterbach „gerade nicht gut“.