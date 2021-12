Corona: Aufgedeckt! So gut schützen FFP2-Masken und OP-Masken wirklich vor Infektion

Die Corona-Lage in Deutschland ist äußerst angespannt. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin enorm hoch, zudem sind die Auswirkungen der neuen Corona-Mutante Omikron noch nicht klar.

Jens Spahn erwartet zu Weihnachten die schlimmste Phase auf den Intensivstationen. Jetzt haben Forscher herausgefunden, wie gut uns die Corona-Masken vor einer Infektion schützen.

Kurioses ARD-Interview in einer Impfschlange in Hamburg. Foto: Screenshot ARD

Corona-Newsblog: Die aktuelle Lage in Deutschland

Corona-Lage in Deutschland (Stand 4. Dezember):

7-Tage-Inzidenz: 442,7

Neue Covid-19-Fälle: 64.510

Corona-Todesfälle insgesamt: 102.946

Corona-Patienten auf Intensivstationen: 4.759

Anteil der vollständig Geimpften: 68,8 Prozent

Anteil der Booster-Geimpften: 14,7 Prozent

4. Dezember 2021

07.51 Uhr: Neue Erkenntnisse! So gut schützen FFP2-Masken und OP-Masken wirklich vor Infektion

FFP2-Masken bieten einen extrem hohen Schutz vor einer Corona-Infektion. Dabei kommt es aber auf die richtige Trageweise an, wie Forscher des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation nach einer Studie berichten. Wenn sich ein infizierter und ein gesunder Mensch in einem Innenraum auf kurzer Distanz begegnen, liegt die Ansteckungsgefahr demnach auch nach 20 Minuten bei gut einem Promille (0,1 Prozent). Voraussetzung sei der korrekte Sitz der FFP2- oder KN95-Maske, schreibt das Team um Institutsdirektor Eberhard Bodenschatz in den „Proceedings“ der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften („PNAS“).

Jetzt kommt raus, wie gut FFP2-Masken und medizinische Masken vor der Ansteckung mit Coronaviren schützen. (Symbolbild) Foto: imago images

Bei schlecht sitzenden FFP2-Masken liege das Infektionsrisiko im gleichen Szenario dagegen bei rund vier Prozent, berechnet das Team. Für optimalen Schutz muss der Nasenbügel demnach zu einem „abgerundeten W“ geformt werden, so dass er seitlich auf die Nasenflügel drückt. Bei OP-Masken reicht eine gute Passform noch, um die Infektionsgefahr auf maximal zehn Prozent zu senken.

Die Forscher berechneten das Infektionsrisiko, indem sie diverse Faktoren wie etwa Partikelgrößen, Physik beim Ausatmen, diverse Maskentypen und Risiko des Einatmens von Coronaviren kombinierten. „Im täglichen Leben ist die tatsächliche Infektionswahrscheinlichkeit sicherlich zehn- bis hundertmal kleiner“, wird Bodenschatz in einer Mitteilung des Instituts zitiert. Denn die Atemluft, die an den Rändern aus der Maske strömt, werde verdünnt. Die Forscher hätten das Risiko jedoch so konservativ wie möglich berechnen wollen. „Wenn unter diesen Bedingungen sogar das größte theoretische Risiko klein ist, ist man unter realen Bedingungen auf der ganz sicheren Seite“, sagt Bodenschatz.

3. Dezember 2021

13.45 Uhr: Ehefrau lacht ihren Mann aus, der in der Impfschlange stehen muss

Dieser Ausschnitt sorgt für etwas Spaß in der angespannten Corona-Lage in Deutschland. Ein ARD-Team interviewte eine Frau in der Schlange vor einer Impfschlange in Hamburg. Dabei muss sie gar nicht selbst zum impfen, sondern ihr Ehemann. Man merkt ihr die Schadenfreude an!

Kurioses ARD-Interview in einer Impfschlange in Hamburg. Foto: Screenshot ARD

Ihr Mann habe ihr nicht zugehört und sich nicht impfen lassen, schimpft die Frau amüsiert. „Jetzt muss er die Strafe kriegen und so lange Schlange stehen“, sagt sie. Sie dagegen habe sich zweifach beim Hausarzt impfen lassen. Das Grinsen ist ihr trotz Maske anzusehen.

Jetzt müsse ihr Mann in der U- und S-Bahn nachweisen, dass er geimpft ist und hat sich deswegen nun doch dazu bewegen lassen. „Aber Sie finden das ganz gut, oder?“, fragt der ARD-Reporter. „Ja, ich finde das wirklich sehr gut.“ Man müsse auf seine Frau hören. Einen Kommentar von ihrem Ehemann bekam das TV-Team nicht, er winkte ab.

Wer nicht auf seine Frau hört, ist am Ende selbst Schuld! 💉💉💉💉💉 pic.twitter.com/2jOD7dlEcp — johannes edelhoff (@edeljoe) December 1, 2021

Die Frau stößt im Netz bei bereits Geimpften auf große Sympathien. Einige Kommentare:

„Große Liebe für diese Frau! Ach das ist doch knuffig.“

„Hat mir den Tag versüßt“

„Absolut köstlich! Wenn schon nicht auf Virologen: Hört auf eure Frauen!“

„Aber bei all der Schadenfreude wartet die Queen trotzdem in der Kälte mit ihm“

„Zum Schluss haben die Frauen immer recht.“

13.05 Uhr: Spahn rechnet an Weihnachten mit „traurigen Höhepunkt“ auf Intensivstationen

Der scheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, haben zu einer konsequenten Umsetzung der jüngsten Beschlüsse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgerufen.

Spahn erwartet, dass sich die Intensivstationen nun zunächst weiter füllen werden. Auch wenn die jetzt beschlossenen Maßnahmen greifen, werde die Lage auf den Intensivstationen rund um Weihnachten „ihren traurigen Höhepunkt erreichen“. Deshalb müssten die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden.

Laut Wieler befinden sich die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf einem sehr hohen Plateau. Derzeit sei etwa ein Prozent der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert. Wegen der hohen Dunkelziffer der nicht erfassten Neuinfektionen könnten es aber auch zwei oder drei Prozent sein.