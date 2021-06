Corona: Fehler in Impfzentrum! Mädchen (9) erhält irrtümlich erste Impfung – der Vater gibt schnell Entwarnung

Die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich mit jedem Tag mehr. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit bei nur noch 20,8 – Tendenz fallend.

Gleichzeitig wird im Verlauf der nächsten Tage schon jeder Zweite mindestens eine Impfdosis schon erhalten haben. Weil die Impfpriorisierung am Montag aufgehoben wurde, können nun auch Kinder ab 12 Jahren den Corona-Impfstoff erhalten. Dabei kam es zu einem Missverständnis.

Corona: Ein neunjähriges Mädchen wurde irrtümlich mit Biontech geimpft. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Die Corona-Lage in Deutschland (8. Juni):

7-Tage-Inzidenz: 20,8

Neue Corona-Fälle: 3254

Todesfälle insgesamt: 89.491

Impfquote (1. Dosis): 45,7 Prozent

News-Blog: Corona-Ticker für Deutschland

Mittwoch, 9. Juni

07.01 Uhr: Neunjähriges Mädchen irrtürmlich gegen Corona geimpft

In Bobingen (Landkreis Augsburg) hat ein Arzt unzulässigerweise einem neunjährigem Mädchen eine Corona-Impfung verabreicht. Die Schülerin begleitete ihren Vater ins Impfzentrum, als sie irrtürmlich den Biontech-Impfstoff gespritzt bekam.

Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wie genau es zu der Impfung kam. Dazu sollen un die Beschäftigten des Impfzentrums befragt werden.

Das Augsburger Landratsamt gab zu dem Fall keine Stellungnahme ab und verwies auf den privaten Betreiber – eine Anwältin erklärte im Namen des Dienstleisters, dass der Arzt angenommen habe, das Mädchen sei eine Risikopatientin, die tatsächlich geimpft werden müsse. Es liege ein individuelles Versagen des Impfarztes vor. Das Unternehmen habe sich danach sofort von dem Mitarbeiter getrennt.

Wie der Vater dem Radiosender „RT1“ schilderte, ist es zu der Impfung gekommen, nachdem der Arzt mit dem Kind in der Behandlungskabine gescherzt habe. Danach habe sich der Mediziner sofort entschuldigt.

Das Mädchen kam nach der Impfung zur Beobachtung in eine Klinik. Laut des Vaters hat sie bisher keine gesundheitlichen Folgen: „Der fehlt überhaupt nichts.“

Corona-Impfungen sind dem Vakzin von Biontech sind hierzulande für Kinder ab zwölf Jahren erlaubt, Jüngere dürfen keine Impfung erhalten. Gegen den Mediziner wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Dienstag, 8. Juni

20.38 Uhr: Merkel-Sprecher muss Video löschen

Am Dienstag veröffentlichte Regierungssprecher Steffen Seibert ein offizielles Regierungsvideo auf Twitter, in dem er bei arabischsprachigen Bürgern für das Impfen warb. So weit, so gut! Problem: im Video kommt der Berliner Arzt Najeeb Al-Saidi zu Wort und wirbt fürs Impfen. Der zeigt sich auf Facebook aber als gnadenloser Hetzer gegen Israel. Er verbreitete Propaganda der Al-Qassam-Brigaden, des bewaffneten Arms der Terrorgruppe Hamas, berichtet die Bild-Zeitung. Seibert hat den Tweet inzwischen gelöscht. Eine Regierungssprecherin zu „Bild“: „Die Äußerungen von Herrn Dr. Al-Saidi auf seinem Facebook-Account waren zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und Veröffentlichung des Videos nicht bekannt.“

9.30 Uhr: Wenn du dich SO impfen lässt, hast du den besten Schutz

AstraZeneca ist bei vielen Menschen auf Grund des Thrombose-Risikos die unbeliebteste Impfstoff-Variante. Doch in einer Kombination scheint dieser Impfstoff sogar den besten Schutz vor einer Corona-Ansteckung zu bieten! Der Körper zeigt dann die stärkere Immunantwort.

Das haben nun Forscher am Uniklinikum des Saarlands in Homburg herausgefunden. Sie untersuchten die Daten von 250 Personen Personen, wie unter anderem die Pharmazeutische Zeitung berichtet. Hierzu wurde das Blut der Teilnehmer auf Antikörper untersucht. Eine Gruppe hatte die zweifache AstraZeneca-Impfung erhalten, die zweite Gruppe zwei Dosen von BionTech und eine dritte eine Mischung aus beiden Impfstoffen.

▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░ 45,7% mind. eine Impfdosis

▓▓▓░░░░░░░░░░░░ 21,3% vollständig Geimpfte — Impfstatus Fortschritt (@impf_progress) June 7, 2021

Das Ergebnis: Eine Kombination zeigte die höchste Wirksamkeit, danach folgte eine zweifache BionTech-Dosis. vBei den neutralisierenden Antikörpern zeigte die kombinierte Impfstrategie sogar noch leicht bessere Ergebnisse als eine zweifache Biontech-Impfung“, erklärte die Studienleiterin Professorin Martina Sester.

„Wir sind der Meinung, dass wenn noch weitere Forscherteams zu ähnlichen Ergebnissen kommen, man intensiv über eine Kombination von Vektor- und mRNA-Impfstoffen nachdenken sollte“, so die Immunologin. Bei Menschen mit Vorerkrankungen, deren Immunabwehr geschwächt ist, solle überprüft werden, ob „nicht spätestens als dritte Impfung eine kombinierte Version“ verabreicht werden sollte.

9.30 Uhr: Liegt Karl Lauterbach mit neuer Prognose daneben?

Scheinbar liegt Karl Lauterbach mit seiner jüngsten Prognose zum Fortgang der Corona-Pandemie in Deutschland daneben, In einem Interview mit der Funke Mediengruppe sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Anfang Juni, dass sich die 7-Tage-Inzidenz „in den nächsten Tagen bei einem Wert von rund 35“ einpendeln wird. Er ging davon aus, dass die Öffnungsschritte zwar zu mehr Infektionen führen werden, jedoch auch immer mehr Menschen mit Impfungen geschützt sein werden. Hinzu komme, dass sich das Leben im Sommer nun draußen abspielen werde.

Jedoch ist die 7-Tage-Inzidenz seit seinem Interview weiter gefallen. Von 36,8 auf aktuell 22,9. Mehr als ein Drittel weniger also als zum Zeitpunkt der Prognose Lauterbachs. Aus Sicht des „Welt“-Journalisten Olaf Gersemann altert die Prognose Lauterbach „gerade nicht gut“.