Corona: „Mit Polizisten Menschen zum Impfen bringen“ – Tagesthemen-Interview empört Zuschauer

Eine Trendwende ist nicht in Sicht in der vierten Corona-Welle: Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist über 400 geklettert und in diesen Tagen wird das Robert Koch-Institut über 100.000 Corona-Tote seit Ausbruch der Pandemie melden.

In der Politik werden die Rufe nach einer allgemeinen Impfpflicht lauter, um die Corona-Pandemie endlich dauerhaft unter Kontrolle zu bringen. Werden die bisher beschlossenen 2G, 2G-Plus und 3G-Maßnahmen ausreichen, um die vierte Welle ein zu dämmen?

Umstrittenes Interview in den ARD-Tagesthemen mit FDP-Politiker Michael Theurer zur Impfpflicht. Foto: Screenshot ARD-Mediathek

Corona-Newsblog: Deutschland kämpft gegen die vierte Welle

Corona-Lage in Deutschland (Stand 24. November)

7-Tage-Inzidenz: 404,5

Neue Covid-19-Fälle: 66.884

Corona-Todesfälle insgesamt: 99.768

Anteil der vollständig Geimpften: 68 Prozent

Anteil der Booster-Geimpften: 7,3 Prozent

Hospitalisierungsrate bundesweit: 5,6

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░ 70,6% mind. eine Impfdosis

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 68,0% vollständig Geimpfte

▓░░░░░░░░░░░░░░ 7,3% Booster Geimpfte — Impfstatus Fortschritt (@impf_progress) November 23, 2021

24. November

8.05 Uhr: „Anwendung staatlicher Gewalt“ – Tagesthemen-Interview zu Impfpflicht empört Zuschauer

Der FDP-Politiker Michael Theurer wird als möglicher neuer Gesundheitsminister der Ampel-Koalition gehandelt. Aus Sicht zahlreicher ARD-Zuschauer hat er jedoch mit einem Interview in den Tagesthemen alles andere als eine gelungene Bewerbung für die Spahn-Nachfolge abgegeben.

Sein FDP-Parteifreund Joachim Stamp, stellvertretender NRW-Ministerpräsident, hatte in der ARD-Talkshow „Hart aber fair“ davon gesprochen, dass er sich eine allgemeine Impfpflicht vorstellen könne. Eine bemerkenswerte Kehrtwende, denn insbesondere die Liberalen waren bisher strikt gegen so eine staatliche Pflicht.

Theurer, bislang Vizechef der FDP-Fraktion im Bundestag und Landesvorsitzender der Liberalen in Baden-Württemberg, sprach sich dagegen strikt gegen eine Impfpflicht aus. „Eine allgemeine Impfpflicht in dem Sinne, dass Menschen unter Anwendung staatlicher Gewalt gezwungen werden, sich impfen zu lassen, halten wir mit dem Grundgesetz für nicht vereinbar“, so Theurer.

Anders sehe es bei Ausweitung von einrichtungsbezogenen Impfnachweispflicht aus, die es bereits in Risikobereichen in Kliniken gebe. etwa auch auf Pflegeheime. Da gehe es darum die Patienten und Bewohner zu schützen.

Bei einer allgemeinen Impfpflicht müsse man, Unwillige „unter Einsatz der Polizeibeamten Menschen zum Impfen bringen und unter Anwendung staatlicher Gewalt impfen“. Einen solchen „Impfzwang“ würde die FDP ablehnen.

Diese Argumentation stößt auf Widerspruch im Netz. Phoenix-Reporter Erhard Scherfer schreibt auf Twitter: „Es ist fraglich, ob es der Sache dient, wenn FDP-Politiker Theurer in den Tagesthemen im Zusammenhang mit der Impfpflicht von 'Anwendung staatlicher Gewalt' spricht, obwohl er weiß, dass allenfalls Bußgelder verhängt werden können.“

Der Journalist Claas Gefroi spricht gar von „Querdenker-Propaganda“, die Theurer verbreitet habe, wenn er suggeriere, dass Menschen von der Polizei zum Impfen gezwungen werden würden.

Michael #Theurer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der #FDP, behauptet in den Tagesthemen, eine allgemeine #Impfpflicht bedeute, dass Menschen von der Polizei zum Impfen gezwungen würden. Das ist Querdenker-Propaganda. Diese Partei ist wirklich vollkommen lost. pic.twitter.com/Dz5AoacJT1 — Claas Gefroi (@ClaasGefroi) November 23, 2021

Die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler (Die Linke) verurteilt die Interviewaussagen als „übelste Angstmache“ und „unerträgliches Geschwurbel“. Andere werfen Theurer vor, Impfzwang und Impfpflicht zu verwechseln.