Corona: Ampel-Hammer! DAS verändert sich jetzt in Zügen, am Arbeitsplatz und für Ungeimpfte

Die Corona-Lage in Deutschland wird immer dramatischer! Erstmals liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit über 300. Die Lage in vielen Kliniken, besonders in Bayern, Thüringen und Sachsen spitzt sich zu.

Nun will die künftige Ampel-Koalition durchgreifen, um die Corona-Krise und die vierte Welle unter Kontrolle zu kriegen.

Die Corona-Regeln werden in Deutschland verschärft.

Corona in Deutschland (Stand 15. November)

7-Tage-Inzidenz: 303,0

Neue Covid-19-Fälle: 23.607

Corona-Todesfälle insgesamt: 97.715

Anzahl der vollständig Geimpften in Prozent: 67,5

Corona-Newsblog: Deutschland voll in der vierten Welle

7.20 Uhr: Ampel-Hammer! Homeoffice-Pflicht, 3G in Zügen und neue Kontaktbeschränkungen

RKI-Chef Lothar H. Wieler glaubt, es sei bereits „5 nach 12“. So ernst schätzt er die Corona-Lage in Deutschland ein. Nun reagiert auch die künftige Ampel-Koalition. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP verständigten sich auf neue Maßnahmen, um die vierte Welle zu stoppen.

Zuvor waren die Ampel-Parteien in die Kritik geraten, weil sie die „epidemische Lage nationaler Tragweite“ ausgerechnet jetzt zum 25. November auslaufen lassen wollen. Das soll zwar so bleiben, dennoch wird es neue Maßnahmen geben.

So will die Ampel die Corona-Maßnahmen verschärfen:

Der größte Hammer: Es soll eine 3G-Regel am Arbeitsplatz kommen – mit einer Homeoffice-Pflicht! An einem entsprechenden Beschluss ist das Arbeitsministerium von Hubertus Heil dran.

3G im öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr soll ebenfalls kommen. Wer künftig mit Bus und Bahn fahren will, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein!

Es soll auch künftig möglich sein, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte anzuordnen.

Die Bundesländer sollen eine Öffnungsklausel bekommen. Das heißt, auf Beschluss ihres jeweiligen Landtags sollen sie bestimmte Maßnahmen beibehalten können. So sollen sie etwa Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie Versammlungen untersagen oder beschränken können, das Betreten von Gesundheitseinrichtungen verbieten können, Verkauf und öffentlichen Konsum von Alkohol verbieten und Hochschulen schließen können.

Die neuen Maßnahmen sollen bis zum 19. März 2022 gelten. Danach gibt es eine einmalige Verlängerungsmöglichkeit durch den Bundestag um maximal drei Monate.

Der Bundestag wird am Donnerstag abschließend über ein geändertes Infektionsschutzgesetz beraten.

6.50 Uhr: Habeck verteidigt Ampel-Pläne in den ARD-Tagesthemen

Grünen-Chef Robert Habeck verteidigte in den ARD-Tagesthemen das Auslaufen der epidemischen Notlage. „Kontaktuntersagung oder 2G-Regelung heißt in weiten Teilen: Lockdown für Ungeimpfte“, so Habeck. „Das Gesetz kriegt jetzt eine neue Rechtsgrundlage, eine sicherere Rechtsgrundlage“. Der politische Instrumentenkasten werde nicht verkleinert, sondern nur differenziert.

Weggenommen werde den Bundesländern nur die Möglichkeit einen flächendeckende Lockdown ohne Unterscheidung für Geimpfte oder Ungeimpfte zu verhängen, so Habeck.

Jedoch hatten am Samstag auch drei Gesundheitsminister der Grünen das geplante Ende der Corona-Notlage kritisiert. „Angesichts der derzeitigen Infektionsdynamik und der Belastung der Krankenhäuser, die in einigen Regionen bereits kurz vor der absoluten Überlastung stehen, sollte die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängert werden“, hieß es in einer gemeinsamen Minister-Stellungnahme von Manfred Lucha (Baden-Württemberg), Ursula Nonnemacher (Brandenburg) und Kai Klose (Hessen).