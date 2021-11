Corona-Patzer im „heute journal“: Wissenschaftler reagiert fassungslos, als er DAS sieht – „Blöd“

Ein Corona-Patzer im „heute journal“ (ZDF) sorgt für Fassungslosigkeit bei Physiker Cornelius Römer, der sich bereits im vergangenen Frühjahr während der dritten Corona-Welle für striktere Maßnahmen eingesetzt hat.

Es geht um eine Infografik, die im „heute journal“ eingeblendet wurde. Mit dieser sollte gezeigt werden, dass auch jüngere Ungeimpfte ein sechsmal höheres Risiko haben, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Das Problem: Die präsentierten Werte sind viel zu gering.

ZDF-Moderator Claus Kleber präsentierte verwirrende Zahlen im heute journal. Foto: Screenshot ZDF

Corona-Patzer im „heute journal“ (ZDF): Wissenschaftler reagiert fassungslos, als er DAS sieht – „Blöd“

„Bisschen blöd, dass so das echte Risiko um Faktor 1000 verharmlost wird“, ärgert sich Römer über Twitter. Er verlangt vom „heute journal“ eine Klarstellung in der kommenden Sendung am Dienstag.

Bisschen blöd, dass so das echte Risiko um Faktor 1000 verharmlost wird.

Könnt ihr das bitte morgen im @heutejournal klarstellen mit richtiger Grafik?

Dazu noch Schmidt-Chanasit im Interview geladen, der in der Vergangenheit durch Verharmlosung aufgefallen ist? — Cornelius Roemer (@CorneliusRoemer) November 15, 2021

Laut der Grafik, die Moderator Claus Kleber präsentiert, müssten von einer Millionen Covid-Infizierter zwischen 18 bis 59 Jahren lediglich 35 im Krankenhaus behandelt werden. Davon seien 30 Personen ohne Impfung.

Mehr über ZDF-Moderator Claus Kleber:

Claus-Detlev Walter Kleber wurde am 2. September 1955 in Reutlingen geboren.

Er studierte Jura.

Bis 2001 berichtete er als ARD-Korrespondent aus den USA. Zuletzt war er Studioleiter in Washington.

2003 wechselte er zum ZDF und wurde Moderator vom „heute-journal“

Zum Jahresende 2021 steigt er als Nachrichtenmoderator aus.

Er ist mit einer Ärztin verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in Wiesbaden.

„heute journal“ (ZDF): Es müssen viel mehr Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt werden

Das Problem: Diese Angaben stimmen vorne und hinten nicht! Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe der 35-59-Jährigen aktuell bei 324 und die 7-Tage-Hospitalisierungsrate bei 2,9. Überschlagen gesagt: Rund ein Prozent der Infizierten in dieser Altersgruppe muss ins Krankenhaus.

Das wären bei einer Million Infizierter jedoch nicht 35 Patienten, sondern 10.000! Ein gravierender Unterschied.

Zwar rechnet das heute-journal auch Menschen bis 18 Jahre in die Statistik hinein, dass hier aber irgendwelche Werte erheblich verrutscht sein müssen, ist offensichtlich. Selbst wenn nur die aktuelle Hospitalisierungsrate von 15-34-Jährigen auf eine Million Infizierte hochgerechnet wird, kommt man auf über 5000 Patienten (Quelle: RKI.de).

Irgendwo ist in der Rechnung der ZDF-Nachrichtensendung der Wurm drin. Bei so geringen Zahlen könnte man in Deutschland ansonsten in diesem Winter unbeschwert auf den Weihnachtsmärkten Glühwein trinken. Ohne 2G und wohl auch ohne Maske.