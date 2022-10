Corona: Zahlen schnellen in die Höhe – DAS ist Lauterbachs neuer Plan

Pünktlich zum Herbstanfang steigen wieder die Corona-Fälle in Deutschland. Besonders durch das Oktoberfest schossen die Zahlen vielerorts in die Höhe.

Jetzt fordert Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mehr Maßnahmen, um Corona entgegenzuwirken. Dafür stellt er seine neue Kampagne vor.

Corona: Lauterbach will neue Maßnahmen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Länder eindringlich aufgefordert, wieder mehr Maskenvorgaben für Innenräume vorzusehen. „Die Richtung, in die wir unterwegs sind, ist keine gute“, sagte er in Berlin mit Blick auf steigende Zahlen. „Es ist jetzt wirklich an der Zeit.“ Der Minister ist besorgt um Ansteckungen und Belastungen in Kliniken. Sinnvoll wäre, mit geringeren Einschränkungen jetzt zu arbeiten, als mit sehr drastischen spät zu reagieren.

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen will Karl Lauterbach mehr Maßnahmen einführen. Foto: IMAGO / Christian Spicker; IMAGO / Rene Traut



Lauterbach stellte eine neue Kampagne „Ich schütze mich“ vor, die für Impfungen und Schutz mit Masken werben soll. Das sei keine Angstkampagne. „Es geht darum, dass wir als Gemeinschaft zusammenhalten.“ In der Kampagne würden 84 „echte Personen“ von ihrem Schicksal etwa auch zu längeren Gesundheitsbeschwerden (Long Covid) berichten. Dazu gibt es lustige und „nicht so lustige“ Motive in der Kampagne. Geplant sind Veröffentlichungen in allen Medien.

Corona: So wappnet sich Deutschland für die kalte Jahreszeit

Der Minister machte deutlich, dass mit Impfstoffen und Medikamenten eine Pandemie-Kontrolle im Herbst und Winter besteht. So setzt die Bundesregierung alles daran, dass die Corona-Krise in Zeiten des Ukraine-Krieges während des Herbstes im Hintergrund bleibe.

Nach dem Ende des Oktoberfestes sind die Infektionszahlen in München stark gestiegen, Kliniken berichteten von Problemen. Lauterbach bekräftigte: „Natürlich ist das Oktoberfest, so wie es gemacht wurde, eine schlechte Idee gewesen.“ Absagen hätte man es wohl eh schlecht können. „Aber hätte man es besser durchführen können oder sollen? Da ist die Antwort natürlich ja.“