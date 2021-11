Corona: USA warnen eindringlich vor Reisen nach Deutschland – Urlauber „in Gefahr“

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Wann gelingt es, die vierte Corona-Welle zu brechen? Noch steigt die 7-Tage-Inzidenz immer weiter an und liegt bundesweit, die Schwelle von 400 ist fast durchbrochen. Besonders ernst ist die Lage im Osten und Süden Deutschlands. Im Bundesland Sachsen liegt die 7-Tage-Inzidenz sogar nur noch knapp unter 1000.

Gleichzeitig wird Deutschland in den kommenden Tagen einen weiteren traurigen Wert überschreiten: Dann wird das Robert Koch-Institut über 100.000 Corona-Tote zählen.

Reisewarnung: Bürger der USA sollen aktuell nicht nach Deutschland fliegen. Foto: picture-alliance/ dpa | Wolfgang Kumm

Corona-Lage in Deutschland (Stand 23. November)

7-Tage-Inzidenz: 399,8

Neue Covid-19-Fälle: 45.326

Corona-Todesfälle insgesamt: 99.433

Anteil der vollständig Geimpften: 68 Prozent

Anteil der Booster-Geimpften: 7 Prozent

Hospitalisierungsrate bundesweit: 5,28

Newsblog: Die vierte Corona-Welle in Deutschland

23. November 2021

7.40 Uhr: USA warnen eindringlich vor Reisen nach Deutschland

Die Welt schaut auf die dramatische Corona-Lage in Deutschland. Nun warnt das US-Außenministerium die amerikanischen Bürger sogar vor Reisen nach Deutschland. „Reisen Sie angesichts von Covid-19 nicht nach Deutschland“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Hinweis.

Wie das Ministerium mitteilt, sind hierzulande „sogar vollständig geimpfte Reisende in Gefahr“, sich anzustecken.

Deutschland wurde auf Stufe 4 hochgestuft, die höchste Warnstufe. Sie weist auf ein „sehr hohes Ausmaß von Covid-19“ in einem Land hin. Neben Deutschland wurde auch für Dänemark die Warnstufe 4 ausgerufen. Vor der Pandemie war die Warnstufe 4 vor allem für Terror- und Kriegsstaaten wie Afghanistan oder Irak vorbehalten.

22. November 2021

18.40 Uhr: Kretschmann und Söder sprechen sich für Impfpflicht aus

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich für eine allgemeine Impfpflicht im Kampf gegen das Coronavirus ausgesprochen. In einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Dienstag) schrieb der Grünen-Politiker gemeinsam mit Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU): „Eine Impfpflicht ist kein Verstoß gegen die Freiheitsrechte. Vielmehr ist sie die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Freiheit zurückgewinnen.“

Der CSU-Chef hatte sich wie auch andere Unions-Ministerpräsidenten schon vorher für eine Impfpflicht ausgesprochen, Kretschmann hatte sie bisher zumindest nicht ausgeschlossen.

16.18 Uhr: Angela Merkel hält Corona-Maßnahmen nicht für ausreichend

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält die bisherigen Beschränkungen in der Corona-Pandemie angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen nicht für ausreichend. „Wir haben eine hochdramatische Situation“, sagte Merkel nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Montag im CDU-Bundesvorstand. „Was jetzt gilt, ist nicht ausreichend.“ Dies gelte auch für die 2G-Regeln mit Beschränkungen für Ungeimpfte. Merkel warnte: „Wir haben eine Lage, die alles übertreffen wird, was wir bisher hatten“.

Angela Merkel

Intensivmediziner würden von einer hochdramatischen Situation sprechen, sagte Merkel den Teilnehmerkreisen zufolge. Sie verwies demnach auf eine Verdoppelung der Fallzahlen alle zwölf Tage. Dies gelte natürlich auch für die Belegung der Intensivbetten. Der exponentielle Anstieg müsse schnell gestoppt werden, forderte die Kanzlerin. Sonst kämen alle an die Grenze der Handlungsfähigkeit.

Sie habe den Eindruck, dass viele Menschen sich nicht dem Ernst der Lage bewusst seien, fuhr Merkel den Angaben zufolge fort. Sie forderte, die Länder müssten nun vor Auslaufen der epidemischen Lage nationaler Tragweite bis zum Mittwoch Maßnahmen beschließen, die dann wirken müssten.

14:05 Uhr: 500 Rosenheimer Ärzte schreiben verzweifelten Aufruf an Bevölkerung: „Zusammenbruch der medizinischen Versorgung droht“

Über 500 Ärztinnen und Ärzte aus dem Raum Rosenheim haben in der lokalen Tageszeitung „Oberbayerisches Volksblatt“ (OVB) einen verzweifelten Impfaufruf an die Bürgerinnen und Bürger veröffentlicht. In der ganzseitigen Anzeige bitten sie alle darum, Termine für Erst- Zweit- bzw. Booster-Impfungen zu vereinbaren.

In der Anzeige heißt es: „Die Corona-Fallzahlen im gesamten Alpenvorland steigen dramatisch und damit die Zahl der Patienten, die Beratung, Hilfe und Behandlung benötigen“. Und weiter: „Der Zusammenbruch der medizinischen Versorgung droht Realität zu werden! Nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr, zeigen Sie Nächstenliebe und Solidarität“.

Laut OVB werden aktuell in Stadt- und Landkreis Rosenheim 38 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt, davon müssen 21 künstlich beatmet werden. Es sind gleichzeitig aber nur noch 17 freie Intensivbetten verfügbar.

Die Quote der Zweitimpfungen in Stadt und Kreis Rosenheim liegt bei 58,6 Prozent – und damit rund zehn Prozentpunkte unter der bundesweiten Quote.

11.05 Uhr: Spahn bedauert Unannehmlichkeiten durch Biontech-Deckelung: „Zusätzlicher Stress“

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eingeräumt, dass die Deckelung der Lieferungen von Biontech-Impfstoff an deutsche Arztpraxen dort für Probleme sorgt. „Mir ist sehr bewusst, dass diese kurzfristige Umstellung für viele engagierte Helferinnen und Helfer vor Ort, in den Arztpraxen und den Impfzentren, viel zusätzlichen Aufwand und auch Stress bedeutet“, sagte er am Montag in Berlin. „Geplante Prozesse und Abläufe müssen umgestellt werden und sie müssen Überzeugungsarbeit leisten. Das weiß ich und das bedaure ich auch.“

Sprach am Montag über die Biontech-Auslieferungen: Jens Spahn. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Spahns Ministerium hatte am Freitag angekündigt, dass die Höchstabgabemenge von Biontech-Impfstoff auf 30 Impfdosen pro Woche pro Arzt oder Ärztin beschränkt werden soll. Auch für Impfzentren gibt es eine Deckelung. Dem Schreiben zufolge fragen die Impfenden weitaus mehr von dem Biontech/Pfizer-Produkt nach als von dem Corona-Impfstoff des Konkurrenten Moderna. Deshalb drohten Anfang nächsten Jahres Moderna-Chargen zu verfallen.

Spahn betonte am Montag, der drohende Verfall des Moderna-Impfstoffes sei „zwar ein wichtiger Aspekt“ der Rationierungsentscheidung, „aber nicht der entscheidende“. Entscheidend sei vielmehr, dass sich die Lagerbestände an Biontech derzeit rasant leerten. Es könnten daher vorübergehend nicht mehr als zwei bis drei Millionen Dosen pro Woche ausgeliefert werden.

Alle vorhandenen Biontech-Dosen würden selbstverständlich auch ausgeliefert, versicherte Spahn. „Wir halten nichts zurück.“

„Moderna ist ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff“, unterstrich der Minister zugleich. „Wichtig ist: Es ist genug Impfstoff für alle anstehenden Impfungen da und beide Impfstoffe wirken. Wer die Chance hat, sich und andere mit einem der beiden Impfstoffe zu schützen, der sollte es auch tun.“

6.40 Uhr: „Impf-Nazi“ – ZDF-Frau Dunja Hayali über Schock-Erlebnis beim Einkaufen

Die gesellschaftliche Spaltung zwischen einer Minderheit vehementer Impf-Gegner und der Mehrheit bereits geimpfter Personen scheint immer tiefer zu werden. So berichtete nun ZDF-Moderatorin Dunja Hayali von einem Schock-Erlebnis beim Einkaufen.

Über Twitter teilte sie ihr Erlebnis am Sonntag: „Über Freiheit und Eigenverantwortung sprechen und dann einem geimpften Menschen, in diesem Falle mir, beim Einkaufen ins Gesicht spucken und mich als Impf-Nazi bezeichen.“

Hayali zeigte sich bedient: „Danke für Nichts. Hab heute mal die Schnauze voll.“

Über Freiheit und Eigenverantwortung sprechen und dann einem geimpften Menschen, in diesem Falle mir, beim Einkaufen ins Gesicht spucken und mich als Impf-Nazi bezeichen 🤬



Danke für Nichts. Hab heute mal die Schnauze voll. #Corona #COVID19 #anstand #schutz — Dunja Hayali ❤️🇩🇪🇪🇺🧠 (@dunjahayali) November 21, 2021

6.20 Uhr: Ärzte blockieren Booster-Impfungen in Apotheken: „Schlag ins Gesicht“

Die Booster-Impfkampagne muss deutlich an Schwung gewinnen, damit die vierte Welle gebrochen werden kann, sagen Experten. Gleichzeitig wehren sich Ärztevertreter aber dagegen, auch Apotheken bei Booster-Impfungen miteinzubinden.

Ärztevertreter sind gegen Booster-Impfungen in Apotheken.

So pocht beispielsweise die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) darauf, dass Impfen eine „originär ärztliche Aufgabe“ bleibt. Dr. Jörg Berling von der KVN bezeichnete den Vorschlag der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, bei der Kampagne mitzuhelfen, um die Impfquote zu verbessern, als „Schlag ins Gesicht der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte“. Eine „rote Linie“ sei damit überschritten worden.

Ärzte ächzen über die Last der Impfkampagne, lobbyieren aber gleichzeitig dagegen, dass Apotheker impfen dürfen:

"Vorschlag der Apotheker ist Schlag ins Gesicht der niedergelassenen Ärzte. Die rote Linie ist überschritten".

Wie egoistisch können Ärztevertreter sein. pic.twitter.com/M5ZIGyJHXd — Cornelius Roemer (@CorneliusRoemer) November 21, 2021

Auch beim ARD-Presseclub war die Frage, wieso Apotheker nicht in die Booster-Kampagne eingebunden werden, Thema. Eva Quadbeck vom Redaktionsnetzwerk Deutschland sprach davon, dass die Ärztelobby Druck auf die Politik ausgeübt habe.

Warum wird in deutschen Apotheken nicht gegen das Coronavirus geimpft? @EvaQuadbeck (@RND_de) hat im #presseclub eine Erklärung. Sie meint, dass dies bisher nicht möglich sei, zeige, wie sich die Politik von der Ärztelobby beeinflussen lasse pic.twitter.com/EORVYBpe3v — Presseclub (@ARD_Presseclub) November 21, 2021

6.15 Uhr: Impfpflicht-Diskussion nimmt weiter Fahrt auf

Die Diskussion um eine Corona-Impfpflicht nimmt weiter Fahrt auf. Nun hat sich auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach offen für eine solche Impfpflicht gezeigt. Gegenüber der „Bild“ erklärte der Bundestagsabgeordnete angesichts der Delta-Variante und der hohen Zahl an Ungeimpften: „Wir müssen anfangen, über eine allgemeine Impfpflicht nachzudenken“. Es sei ein Fehler gewesen, dass dies bislang grundsätzlich ausgeschlossen wurde.

#SPD-Gesundheitsexperte #Lauterbach geht auf Konfrontationskurs zu eigenen Parteifreunden: „Wir müssen anfangen, über eine allgemeine Impfpflicht nachzudenken. Das grundsätzlich auszuschließen war immer ein Fehler“, so #Lauterbach im @BILD-Talk #DierichtigenFragen. @ronzheimer — Jan Schäfer (@schaefer_j) November 21, 2021

Auch aus der Union häufen sich Stimmen, die über eine allgemeine Impfpflicht nachdenken wollen.

So erklärte nun CDU-Ministerpräsident Daniel Günther aus Schleswig-Holstein gegenüber der „Welt“, dass er für eine Impfpflicht offen sei. Er sei „bereit, diesen Schritt zu gehen“. Deutschland dürfe nicht dauerhaft von der Corona-Pandemie dominiert werden.