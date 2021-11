Corona-Krisenstab soll in Deutschland nun helfen – kann er die vierte Welle brechen? ++ Völlig andere Symptome bei Omikron

Kann Deutschland endlich die vierte Corona-Welle brechen – oder wird sich die Lage bis Weihnachten noch zuspitzen? Die neue Virusvariante Omikron macht Experten zusätzlich Sorgen. Besonders die Symptome sollen außergewöhnlich sein.

Am Dienstag soll außerdem ein neuer Corona-Krisenstab in Deutschland ins Leben gerufen werden.

Wie kann jetzt schnell die vierte Welle gebrochen werden? Foto: IMAGO / Christian Ohde

Newsblog: Die vierte Corona-Welle in Deutschland

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

-----------------------

Corona-Lage in Deutschland (Stand 29. November)

7-Tage-Inzidenz: 452,4

Neue Covid-19-Fälle: 29.364

Corona-Todesfälle insgesamt: 100.956

Anteil der vollständig Geimpften: 68,4 Prozent

Anteil der Booster-Geimpften: 10,4 Prozent

Hospitalisierungsrate bundesweit: 5,97

---------------------

29. November 2021

08.13 Uhr: Corona-Krisenstab mit General als Leiter soll nun kommen

Der von der künftigen Ampel-Koalition geplante Corona-Krisenstab im Kanzleramt könnte bereits in den nächsten Tagen und damit noch vor Amtsantritt der Regierung aus SPD, Grünen und FDP seine Arbeit aufnehmen. Nach den Worten von FDP-Chef Christian Lindner soll das ständige Bund-Länder-Gremium in der neuen Woche starten, SPD-Chefin Saskia Esken nannte auf Twitter „in Kürze“ als Zeithorizont. Streit gibt es weiter, ob es wegen der extrem angespannten und durch die neu aufgetauchte Omikron-Variante weiter zugespitzte Lage ein rasches Bund-Länder-Treffen geben soll und ob der von den Ampel-Parteien geänderte Infektionsschutz ausreicht, um die vierte Corona-Welle zu brechen.

An der Spitze des Krisenstabes soll ein General stehen, wie Linder am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ und bei „Anne Will“ in der ARD sagte. Nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ (Montag) ist für die Leitung des Stabes Generalmajor Carsten Breuer im Gespräch. Der 56-Jährige ist Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, das für Einsätze der Streitkräfte im Inland zuständig ist.

28. November 2021

21.25 Uhr: Tränen-Interview – Sächsin wegen Corona am Ende ihrer Kraft

Ein Interview mit einer Sächsin geht viral im Netz, nachdem es die „Tagesschau“ über Instagram und Facebook geteilt hat. Die Aufnahme entstand im Erzgebirgskreis, wo die 7-Tage-Inzidenz laut RKI aktuell über 2000 liegt. Der Kreis ist damit trauriger Spitzenreiter in Deutschland.

Bei einer Straßenumfrage des MDR erklärte zunächst eine Jugendliche, dass ihr Corona keine Sorgen mache. „Ich halte von dem ganzen Corona überhaupt nichts“, sagte sie grinsend.

Ganz anders die Stimmungslage bei einer älteren Frau, die vom TV-Team ebenfalls auf der Straße angesprochen wurde. Die Dame, die eine FFP2-Maske trägt, gibt zu: „Natürlich mache ich mir Sorgen. Ich bin doppelt geimpft, warte auf meine Booster-Impfung.“ Dann brechen die Gefühle aus ihr heraus und sie kann die Tränen nicht mehr zurückhalten.

+++ Karl Lauterbach: Wird er Gesundheitsminister? Darum ist die Hängepartie der SPD ein Spiel mit dem Feuer +++

„Mein Mann ist an Corona verstorben, ich war im Krankenhaus. Und jetzt halte ich mich von meinen Enkeln fern, weil ich Angst habe, dass die aus der Schule was nach Hause bringen. Und jetzt fahre ich auf den Friedhof,“ berichtet sie mit tränenerstickter Stimme.

Der kurze Clip hat über Instagram und Facebook Hunderttausende Aufrufe erzielt. Das Schicksal der Frau berührt viele Betrachter. Eine Reaktionen im Netz:

„Die arme alte Dame, das bricht mir das Herz…“

„Oh mein Gott. Das ist heftig. Ich hoffe, dass manche endlich zur Vernunft kommen und sich doch impfen lassen“

„Verkehrte Welt einfach“

„Da sieht man mal die Parallelen zwischen den ersten beiden Menschen! Schlimm sowas.“

„Die arme Frau ist wirklich gestraft, dass sie in so einer Hochburg von demokratiefernen Parteianhängern, Verbreitern von Fakes und Verschwörungsmythen leben muss. Solch ein Hinterwäldlertum schlägt sich leider direkt aufs lokale Pandemiegeschehen nieder und bringt viel Leid mit sich.“

„Da wiederhole ich mal den Fangesang der Fans von Fortuna Düsseldorf: 'Sachsen, lasst euch impfen!'“

20.05 Uhr: Völlig andere Symptome bei Omikron

Die südafrikanischen Hausärztin Dr. Angelique Coetzee, Vorsitzende des Ärzteverbandes, berichtet über ungewöhnliche Symptome bei einer Corona-Infektion mit der Variante Omikron.

+++ Zwei Omikron-Fälle in Deutschland! Südafrika-Variante ist schon hier +++

„Ihre Symptome waren so unterschiedlich und so mild von denen, die ich zuvor behandelt hatte“, so Dr. Coetzee im britischen Telegraph. Die Patienten, zumeist jüngere, hätten vor allem über starke Erschöpfung berichtet. Fälle mit Geschmacks- oder Geruchsverlust habe sie bislang nicht gehabt.

„Die Patienten klagen meist über einen schmerzenden Körper und Müdigkeit, extreme Müdigkeit, und wir sehen es bei der jüngeren Generation, nicht bei den älteren Menschen“, so Coetzee.