Corona: NRW-Städte wollen Freizeitaktivitäten nur noch für Geimpfte und Genesene zulassen

Corona-Varianten: Wie entstehen Mutationen und was macht sie gefährlich?

Die vierte Corona-Welle bahnt sich an. Besonders NRW treibt das Infektionsgeschehen in Deutschland in die Höhe.

Doch nicht nur die registrierten Corona-Infektionen zeigen einen klaren Anstieg, auch auf den Intensivstationen im Westen macht sich die vierte Welle bemerkbar! Das liegt auch daran, dass weiterhin viele Menschen nicht geimpft sind.

Corona: Mehrere NRW-Städte wollen bestimmte Freizeitaktivitäten nur noch für Geimpfte und Genesene zulassen. (Symbolbild) Foto: dpa

Corona in Deutschland (Stand: 28. August):

7-Tage-Inzidenz: 70,3

Neue Covid-19-Fälle: 12.029

Corona-Todesfälle insgesamt: 92.096

Menschen mit mindestens einer Erstimpfung: 64,6 Prozent

Vollständig Geimpfte: 59,7 Prozent

News-Blog: Corona in Deutschland

28. August

10.52 Uhr: NRW-Städtetag will 2G-Regel für Freizeitbereich

Der Städtetag NRW fordert, im Freizeitbereich nur noch Geimpfte oder Genesene (2G) zuzulassen. „Für Menschen ab 12 Jahren sollte im Freizeitbereich 2G gelten, ein Test allein darf für den Zutritt nicht mehr ausreichend sein“, heißt es in einem Schreiben an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU), aus dem die in Essen erscheinende „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (Samstag) zitiert. „Wir sind überzeugt, dass nur dann ein gesellschaftliches Zusammensein weitgehend gesichert möglich ist.“

Nur für den Einkauf, den Einzelhandel und alle weiteren Bereiche der Daseinsvorsorge solle weiterhin ein negativer Test ausreichend bleiben, schreiben der Städtetags-Vorsitzende Pit Clausen (SPD), Oberbürgermeister von Bielefeld, und sein Stellvertreter, der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU).

27. August

22.48 Uhr: EU will USA von Liste sicherer Länder streichen

Die EU will Diplomaten zufolge wieder Einreisebeschränkungen für die USA und weitere Länder einzuführen. Es sei ein Vorgang eingeleitet worden, um die USA, Israel, Kosovo, Montenegro, Libanon und Nordmazedonien von einer Liste sicherer Staaten zu entfernen, sagt einer der Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Sollte kein EU-Land widersprechen, werde der Vorgang am Montag abgeschlossen sein, heißt es weiter aus den Kreisen.

22.12 Uhr: Strengere Maßnahmen ab Montag in Sizilien!

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen führt die italienische Regierung auf Sizilien wieder strengere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ein. Ab Montag muss auch im Freien wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden und in Restaurants dürfen nur noch vier Menschen zusammen an einem Tisch sitzen, wie Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitag mitteilte.

Seit Anfang des Sommers ist es das erste Mal, dass in einer Region Italiens wieder verschärfte Corona-Maßnahmen eingeführt werden. „Ich habe gerade einen neuen Erlass unterzeichnet, der Sizilien als gelbe Zone einstuft“, erklärte Speranza. Dies ist die zweitniedrigste von vier Stufen, die anhand der Anteckungsrate und der Belegung der Krankenhausbetten festgelegt werden.

In den vergangenen zwei Monaten waren alle italienischen Regionen auf der niedrigsten Stufe als „weiße Zonen“ eingestuft. Die Hochstufung Siziliens sei die „Bestätigung, dass das Virus noch nicht besiegt ist“, erklärte Speranza.

18.49 Uhr: Bundesgesundheitsministerium verkündet Neuheit in der CovPass- oder Corona-App

Wie das Bundesgesundheitsministerium am Freitagabend bei Twitter mitteilt, gibt es in der CovPass-App und der Corona-Wanapp nun eine neue Funktion. Nach überstandener Corona-Erkrankung und einmaliger Impfung ist es nun möglich auch ein Genesenenzertifkat zu erhalten.

Seit Anfang Juni werden #Impfzertifikate durch die Apotheken ausgestellt. Nun ist es zudem möglich, nach überstandener #Corona-Erkrankung und einmaliger #Impfung ein #Genesenenzertifikat zu erhalten & dieses in der #CovPass-App oder @coronawarnapp zu verwalten. pic.twitter.com/9XbvpXYYle — BMG (@BMG_Bund) August 27, 2021

Seit Anfang Juni können vollständig Geimpfte sich solch ein Zertifikat in Apotheken ausstellen lassen.

12. 43 Uhr: Spanien ist nicht länger Hochrisikogebiet

Die Bundesregierung streicht nahc Informationen des RND Spanien von der Liste der Risikogebiete. Ab Sonntag wird das gesamte Land dort nicht mehr als Hochrisikogebiet geführt, nachdem bereits vergangene Woche unter anderem die Kanarischen Inseln, Katalonien und die Region um Barcelona heruntergestuft wurden. Nun ist etwa auch die beliebte Urlaubsinsel Mallorca nicht mehr Hochrisikogebiet.

Geimpfte, genesene und getestete Reisende müssen sich durch die Herunterstufung dann nicht mehr digital vor der Einreise anmelden. Für Ungeimpfte gibt es aber noch einen entscheidenden Vorteil: Für sie entfällt die Quarantänepflicht

26. August

17 Uhr: Hammer bei der Deutschen Bahn! DAS plant Angela Merkel nun in Zügen

Das wäre ein Hammer für Millionen Bahn-Reisende! Wie die Bild-Zeitung berichtet, plant Angela Merkel die Durchsetzung der 3G-Regel in allen Zügen. Dann dürften nur noch Geimpfte, Geteste oder Genesene Bahn fahren. Die Regelung soll außerdem für Inlandsflüge gelten.

Fraglich ist aber noch, wer die 3G-Regelung kontrolieren soll. Die CSU soll strikt dagegen sein.

10.30 Uhr: Regionale Hospitalisierung statt Inzidenz soll neuer Maßstab werden

Am Mittwoch hatte Gesundheitsminister Jens Spahn den Bundestag aufgefordert, bis kommenden Montag einen Gesetzesvorschlag für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes zu formulieren.

Laut Informationen der Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) würde ein erster Entwurf bereits vorliegen. „Wesentlicher Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen ist insbesondere die Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen (Hospitalisierungsinzidenz)“, heißt es in dem Änderungsantrag.

Eine einheitlichen Grenzwert soll es allerdings nicht mehr geben. Dazu wird im Antrag formuliert: „Der Schwellenwert ist jeweils unter Berücksichtigung der regionalen stationären Versorgungskapazitäten festzusetzen mit dem Ziel, eine drohende Überlastung der regionalen stationären Versorgung zu vermeiden.

Corona: Laut einem Medienbericht soll die Inzidenz als Maßstab gekippt werden Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

25. August

22.40 Uhr: Die 4. Welle baut sich auf den Intensivstationen auf

Auch auf den Intensivstationen gibt es einen eindeutigen Trend! Die Zahl der invasiv beatmeten Corona-Intensivpatienten stieg innerhalb einer Woche um 42 Prozent, auf nun 398 Patienten.

Aktuell werden laut DIVI-Intensivregister 833 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt, davon rund jeder Dritte in NRW, wo auch die Infektionszahlen mit Abstand am höchsten sind, was erneut auf den Zusammenhang hinweist.

22.15 Uhr: Jens Spahn macht AfD wegen Corona-Impfungen zur Schnecke

Bei einer Aussprache im Bundestag nutzte Gesundheitsminister Jens Spahn die Gelegenheit, um die AfD hart zu attackieren. Der CDU-Politiker sagte in Richtung der AfD: „Sie haben gerade über Made in Germany gesprochen. Dieser Impfstoff, mRNA-Technologie, ist Made in Germany. Wie wäre es denn, wenn Sie die Energie, die Sie in Ihre blöden Sprüche ständig stecken, mal ins Werben fürs Impfen stecken würden. Das wäre mal eine kluge Alternative. Impfen für Deutschland - wie wär's denn mal damit?“

"Impfen für 🇩🇪D wäre eine kluge Alternative", sagt Bundesgesundheitsminister @jensspahn Richtung #AfD. Wer sich impft, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch andere, da gingen die Vorstellungen von Freiheit auseinander. „Erleben #Pandemie der Ungeimpften“. @bmg_bund @CDU pic.twitter.com/6BTgpqQj98 — phoenix (@phoenix_de) August 25, 2021

Spahn bekam dafür Applaus vom ganzen Parlament, mit Ausnahme der AfD natürlich. Impfen sei zwar eine freiwillige und persönliche Entscheidung, so Spahn. Doch Freiheit beinhalte immer auch Verantwortung für andere und die Gemeinschaft.

21.50 Uhr: Inzidenz bei Ungeimpften in Hamburg extrem höher als bei Geimpften

Die Gesundheitsbehörde der Stadt Hamburg weist die Corona-Inzidenzen für Geimpfte und Ungeimpfte getrennt aus. Das Ergebnis ist extrem und sehr aufschlussreich: Bei Geimpften gibt es eine Corona-Inzidenz von 3. Also lediglich drei Personen von 100.000 Geimpften sind aktuell als Corona-Infizierte registriert, als sogenannte Impfdurchbrecher. Bei Ungeimpften liegt die Inzidenz dagegen bei 78!