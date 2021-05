Corona in Deutschland: Erschreckende Zahlen – Trauriger Nebeneffekt der Krise wird jetzt sichtbar

Seit der Corona-Pandemie ist Karl Lauterbach Dauergast in den Talkshows von ARD und ZDF. Wir stellen den SPD-Politiker vor.

Während die Corona-Infektionszahlen in Deutschland sinken und es immer mehr Lockerungen gibt, wird auch deutlich, wie hart die Krise viele Menschen seelisch belastete.

Eine neue Studie macht nun klar, welche Folgen die Corona-Pandemie noch mit sich brachte.

Corona-Zahlen in Deutschland laut RKI (Stand 20. Mai):

7-Tages-Inzidenz: 68,0

Neue Covid-19-Fälle: 12.298

Corona-Todesfälle insgesamt: 86.902

Covid-19-Patienten auf Intensivstationen: 3.581

Quote der Erstimpfungen: 38,1 Prozent

20. Mai

13.45 Uhr: Erschreckende Zahlen – Das ist ein trauriger Nebeneffekt der Krise

Einsamkeit, Frust, Stress und Angst während der Corona-Krise zeigen auch Effekte beim Alkoholkonsum. Obwohl Bars und Gaststätten zu hatten, stieg der Alkoholkonsum in Deutschland laut einer OECD-Studie um 3,3 Prozent.

Der Pro-Kopf-Verbrauch unter Deutschen ab 15 Jahren liegt bei 12,9 Litern reinem Alkohol. Deutschland hat unter 52 untersuchten Ländern einen der höchsten Alkoholkonsumwerte, nur Litauen (13,2 Liter) und Tschechien (14,4) kommen laut der OECD-Untersuchung auf höhere Konsumwerte.

Berechnet wurde der Aloolkonsum aus Daten des Bundesfinanzministeriums über die Einnahmen aus Alkoholsteuern. Demnach wurde zwar weniger Bier verkauft, dafür aber mehr Wein und Sekt sowie hochprozentige Getränke. Im Durchschnitt trinkt jeder Deutsche somit 2,6 Flaschen Wein oder 5 Liter Bier pro Woche.

Die ZDF-Sendung Frontal21 recherchierte bereits im September 2020 zu dem Thema. Schon damals ergab eine Studie des „Zentralinstituts für seelische Gesundheit“ in Mannheim, dass jeder Dritte in den ersten Corona-Monaten mehr Alkohol getrunken habe. Besonders trockene Alkoholiker gerieten in den Lockdown-Monaten unter einen erhöhten Rückfalldruck.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch der OECD: 43 Prozent der Befragten gaben an, in der Corona-Krise mehr zu trinken als vorher. Lediglich rund ein Viertel trinkt weniger. Häufiger zu Alkohol greifen laut der Studie insbesondere Frauen, Eltern von Kleinkindern, Besserverdiener sowie Menschen mit Depressionen oder Angstsymptomen.