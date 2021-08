Corona: Neue bedrohliche Mutation in Europa angekommen – Forscher schlagen Alarm

Deutschland hat eine vierte Corona-Welle. Mittlerweile liegen wieder mehr als 1.000 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen.

Nun droht auch noch eine neue gefährliche Corona-Variante die Lage zu verschärfen!

Eine gefährliche neue Corona-Variante ist in Europa angekommen. Foto: IMAGO / Addictive Stock

Corona in Deutschland: Aktuelle Zahlen (Stand 31. August)

7-Tage-Inzidenz: 74,8

Bundesland mit der höchsten Inzidenz: NRW (124,9)

Corona-Patienten auf Intensivstationen: 1.088

Vollständig Geimpfte in Prozent: 60,3 Prozent

Corona-Todesfälle insgesamt: 92.200

News-Blog: Corona in Deutschland und weltweit

11.20 Uhr: Neue Mutation in Europa angekommen - Forscher schlagen Alarm

Es gibt es eine besorgniserregende Corona-Mutation: C.1.2.! Die Variante wurde erstmals in Südafrika festgestellt worden und ist mittlerweile in Europa angekommen. Virologen sind in Sorge!

Bislang gibt es erst eine Preprint-Studie, also eine Veröffentlichung, die von unabhängigen Experten gecheckt und begutachtet werden müssen. Doch es gibt bereits erste Anzeichen, dass die Variante C.1.2. sogar gefährlicher als die Delta-Variante sein könnte.

Erstmals festgestellt wurde sie im Mai 2021 in Südafrika. Es handelt sich um eine veränderte Version der bislang in Südafrika dominanten Virusform C.1. Nun breitet sich die Variante schnell aus. In Europa wurden bereits Fälle in Großbritannien, Portugal und der Schweiz nachgewiesen.

Im Vergleich zum Ursprungsvirus besitzt C.1.2. insgesamt 59 Mutationen. Einige dieser Mutationen könnten möglicherweise dem Virus dabei helfen, die Immunabwehr zu umgehen, also Antikörper auszuschalten. Sorge bereitet den Forschern insbesondere Kombination verschiedener Mutationen wie etwa N440K und Y449H in der neuen Variante. Ob das auch den Impfschutz beeinträchtigen könnte, ist derzeit noch unklar.

Erneut taucht eine potentiell sehr gefährliche SarsCoV2 Variante C.1.2. in Südafrika auf. Sie hat 59 Mutationen post Wuhan Variante. Verbreitet sich schnell. Ob sie aber gefährlicher als Delta ist noch unklar. Zeigt aber: wir müssen Afrika Impfstoff geben https://t.co/wjnOQ24qsJ — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 30, 2021

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach meint, dass die neue Variante ein Beleg dafür sei, dass Afrika dringend mit Impfstoff versorgt werden muss, da erneut eine neue Variante in Südafrika zuerst aufgetreten sei.