Corona: Blüht uns derselbe heftige Rückschlag wie Großbritannien? ++ Neue Mutante in Lateinamerika

Es geht weiter rasend schnell nach unten mit der 7-Tage-Inzidenz in Deutschland. Für den Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von nur noch 11,6! Es gab deutschlandweit nur 1.3330 neue Corona-Fälle.

Haben wir den Corona-Albtraum also bald schon überstanden? Der Sommer scheint gut zu werden, doch Mutanten könnten in den nächsten Monaten zu einer neuen Gefahr werden. Das zeigen neue beunruhigende Zahlen aus Großbritannien – zudem gibt es eine besorgniserregende Entwicklung in Lateinamerika!

Müssen wir uns auch in Deutschland Sorgen machen vor einer rasanten Ausbreitung der indischen Mutante? Foto: IMAGO / Political-Moments, IMAGO / Christian Ohde

Newsblog: Corona in Deutschland

Corona in Deutschland (Stand 17. Juni):

7-Tage-Inzidenz: 11,6

Neue Corona-Fälle: 1.330

Corona-Tote insgesamt: 90.179

Quote der Erstimpfungen: 48,9%

▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░ 48,9% mind. eine Impfdosis

▓▓▓▓░░░░░░░░░░░ 27,6% vollständig Geimpfte — Impfstatus Fortschritt (@impf_progress) June 16, 2021

17. Juni

7.20 Uhr: Blüht uns derselbe heftige Corona-Rückschlag wie Großbritannien?

In Großbritannien haben sich am Dienstag so viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, wie seit Februar nicht mehr! Die Delta-Variante, also die indische Mutante, treibt die Zahlen plötzlich wieder in die Höhe. Am Mittwoch lag die 7-Tage-Inziden wieder bei 77,5, während sie Anfang Mai auch dank einer schnellen Impfkampagne unter 20 lag. Die Zahl der Klinik-Einweisungen nahm im Wochenvergleich um 40 Prozent zu.

Die Inzidenzen legten also rasant zu, obwohl mittlerweile bereits mehr als 57 Prozent der Erwachsenen in Großbritannien vollständig geimpft sind.

Im April wurden in England die ersten Fälle dieser Mutante nachgewiesen, die zum großen Teil auf Reisende aus Indien zurückgehen soll. Mitte Mai überholte diese Mutante dann schon die in Deutschland noch immer dominierende Alpha-Variante. Nur zwei Wochen später gab es fast nur noch Delta-Fälle. Die Regierung in London hat deshalb geplante Lockerungen für England und Teile Schottlands um mehrere Wochen aufgeschoben.

Blüht Deutschland auch so ein Corona-Rückschlag? Auch hierzulande hat die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante Delta ihren Anteil an den Sars-CoV-2-Neuinfektionen binnen einer Woche deutlich gesteigert. Mit 6,2 Prozent in der Kalenderwoche 22 (31. Mai bis 6. Juni) bleibe sie aber weiter relativ selten, heißt es im jüngsten Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI). In der Woche zuvor hatte der Anteil der Delta-Variante noch bei 3,7 Prozent gelegen. Mit einem Anteil von gut 86 Prozent an den untersuchten Proben löste die britische Variante Alpha (B.1.1.7) weiter den Großteil der Infektionen aus.

Für den Dortmunder Immunologen Carsten Watzl ist die deutliche Zunahme bei der Delta-Variante allein noch kein Indikator für eine drohende vierte Welle. „Wir müssen aber aufpassen, dass die Inzidenzen nicht durch leichtsinnige Öffnungen wieder nach oben gehen“, schreibt er auf Twitter. Watzl schätzt aus kleineren Datenerfassungen, dass der Anteil der Delta-Variante in Deutschland aktuell bereits bei über zehn Prozent liegt. Das sei aber immer noch niedrig - etwa im Vergleich zu Großbritannien.

Der Anteil von Infektionen mit Delta Variante nimmt weiter zu. Aktuell bei ca. 6%, doppelt so viel wie letzte Woche. ABER: Die Gesamtzahl der Delta Infektionen ist stabil bzw. rückläufig. Daher noch kein Hinweis auf erhöhte Infektionszahlen durch Delta. https://t.co/EOT8G4FZcx pic.twitter.com/JXr6upIKtu — Carsten Watzl (@CarstenWatzl) June 16, 2021

Leider sei die Delta-Variante um 60 Prozent ansteckender als die Alpha-Mutante, twittert Wissenschaftler Watzl. Darüber hinaus könne sie dem Immunschutz besser entgehen. „Daher sind die Antikörper von Personen nach der ersten Impfung kaum in der Lage, die Delta Varianten zu neutralisieren“, so Watzl. Voll geimpfte Menschen seien dagegen gut vor ihr geschützt.

Experte Watzl ist allerdings zuversichtlich, dass die Delta-Variante über den Sommer in Deutschland wohl zu keiner neuen Welle führen wird. Das liege aber auch am Verhalten von Urlaubern und Rückkehrern aus dem Ausland, betonte er. Es gelte darüber hinaus, über den Sommer möglichst viele Menschen vollständig zu impfen. In Schottland habe sich die Delta-Variante besonders unter den Jüngeren verbreitet. „Daher wird die Diskussion zur Impfung von Kindern und Jugendlichen noch wichtig werden.“

Bei guter Impfquote bis zum Herbst von über 80 Prozent ist Watzl zuversichtlich, dass Deutschland trotz dann wahrscheinlich dominierender Delta-Variante gut durch den Winter kommt.

7 Uhr: Neue Corona-Variante in Lateinamerika unter WHO-Beobachtung

Eine bisher vor allem in Lateinamerika auftretende Corona-Variante steht nun unter besonderer Beobachtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Aufgrund ihrer Mutationen könnte die Virus-Version mit dem Namen Lambda möglicherweise ansteckender sein oder vom menschlichen Immunsystem schlechter bekämpft werden, berichtete die Genfer UN-Behörde in der Nacht auf Mittwoch. Belastbare Studien und gesicherte Erkenntnisse dazu lägen jedoch noch nicht vor.

Die Variante wurde erstmals im August 2020 in Peru identifiziert. In dem Land wurden seit April 81 Prozent aller analysierten Corona-Fälle Lambda zugeordnet. In Argentinien und Chile waren es in den vergangenen Monaten rund ein Drittel.

6.50 Uhr: Rückschlag für Pharmafirma Curevac bei Corona-Impfstoff

Die deutsche Pharmafirma Curevac hat in den Bemühungen um die Markteinführung ihres Corona-Impfstoffs einen herben Rückschlag einstecken müssen. Das Mittel wies in vorläufigen Auswertungen nur eine relativ geringe Wirksamkeit auf, wie aus einer Mitteilung das Tübinger Unternehmens vom Mittwochabend hervorging. Die Zwischenanalyse einer internationalen Studie ergab demnach „eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades“.

Damit habe das Vakzin nicht die „vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien“ erfüllt, erklärte Curevac. Die Tübinger Pharmafirma liegt ohnehin schon hinter ihrem Zeitplan für die Zulassung des Vakzins zurück. Curevac hatte angestrebt, die Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA im zweiten Quartal zu erreichen. Grund der Verzögerungen ist, dass die Firma mehr Zeit als erwartet brauchte, um genügend an Covid-19 erkrankte Probanden für seine finalen Tests zusammenzubekommen.