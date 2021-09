Was sind eigentlich Corona-Varianten und warum werden sie mit griechischen Buchstaben bezeichnet.

Corona-Varianten: Wie entstehen Mutationen und was macht sie gefährlich?

Corona in Deutschland: Karl Lauterbach rechnet mit 2G-Regel nach der Budnestagswahl

Deutschland befürchtet eine heftige vierte Corona-Welle. Noch immer haben mehr als ein Drittel der Bürger nicht den (vollen) Impfschutz.

Nun spricht der Chef einer Intensivstation einer Klinik in Hamburg Klartext über die Corona-Impfkampagne.

Corona-Mahner Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit 2G-Regeln nach der Bundestagswahl. Foto: dpa

Corona in Deutschland (Stand 13. September)

7-Tage-Inzidenz: 81,9

Todesfälle insgesamt: 92.618

Covid-19-Patienten auf Intensivstationen: 1.501

Anteil der Menschen mit Zweitimpfung: 66 Prozent

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 66,4% mind. eine Impfdosis

▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░ 62,0% vollständig Geimpfte — Impfstatus Fortschritt (@impf_progress) September 11, 2021

Newsblog: Corona in Deutschland

13. September 2021

13.51 Uhr: Lauterbach rechnet mit 2G-Regel nach der Bundestagswahl

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hofft, dass die Corona-Pandemie im Frühjahr weitgehend überstanden sein wird. „Der Herbst wird noch einmal schwierig werden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Wir werden noch einmal steigende Fallzahlen haben. Im Winter könnte es dann aber besser werden, wenn die Zahl der Ungeimpften abgenommen hat.“

Er rechne damit, dass insbesondere nach der Bundestagswahl zunehmend die 2G-Regel eingeführt werde, wonach nur Geimpfte und Genesene zugelassen sind. „Das wird viele dazu bewegen, sich impfen zu lassen.“ Im Frühjahr könne die Pandemie dann weitgehend überstanden sein - „wenn es keine neuen Mutationen gibt“.

12. September 2021

18 Uhr: Oberarzt sorgt für Aufsehen – „Es ist deprimierend“

Der Hamburger Intensivmediziner Marc Bota sorgt im Netz für Aufsehen. Der Oberarzt kritisiert die mangelhafte Impfkampagne in Deutschland mit deutlichen Worten.

Der Leiter der Intensivmedizin an der Bethesda Klinik Bergedorf habe mal den Selbstversuch gestartet, nämlich eine Woche nach niederschwelligen Impfangeboten zu suchen. Seine Bilanz ist, wie er selbst auf Twitter schreibt, „deprimierend“.

Bota kritisiert: „Kein einziges Plakat, keine Info über TV oder Radio. Nichts vor oder in einem Supermarkt, an keiner U-Bahn Haltestelle, nichts in den U-Bahn-Monitoren.“

Deswegen fordert der Oberarzt mit klaren Worten: „Wir brauchen JETZT eine Impfkampagne, die diesen Namen verdient. In verschiedenen Sprachen, mit Infoständen vor Supermärkten, direkten Anrufen oder Anschreiben.“

Wäre ich ungeimpft, wie groß wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein niederschwelliges Impfangebot erhalten würde?

Eine Woche lang habe ich aktiv nach Impfwerbung, -angebot usw. Ausschau gehalten (Podcasts, Twitter ausgenommen). Fazit: es ist deprimierend (1/6) — M. Bota (@BotaIntensiv) September 12, 2021

Es bringe nichts, wenn man auf die Eigenverantwortung der Ungeimpften beharrt. Das helfe „nicht über den Herbst/Winter hinweg“.

Für sein Twitter-Statement erhält Bota viel Zuspruch im Netz, Hunderte haben seinen Beitrag bereits geteilt.