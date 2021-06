Corona: Dietmar Hopp kriegt die volle Häme nach CureVac-Scheitern ab ++ Chaos in Spahns-Ministerium kommt ans Licht

Es geht weiter rasend schnell nach unten mit der 7-Tage-Inzidenz in Deutschland. Für den Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von nur noch 11,6! Es gab deutschlandweit nur 1.3330 neue Corona-Fälle.

Haben wir den Corona-Albtraum also bald schon überstanden? Der Sommer scheint gut zu werden, doch Mutanten könnten in den nächsten Monaten zu einer neuen Gefahr werden. Das zeigen neue beunruhigende Zahlen aus Großbritannien – zudem gibt es eine besorgniserregende Entwicklung in Lateinamerika!

Machte große Impfstoff-Ankündigungen, die nicht gehalten werden konnten: Investor Dietmar Hopp. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Newsblog: Corona in Deutschland

Corona in Deutschland (Stand 17. Juni):

7-Tage-Inzidenz: 11,6

Neue Corona-Fälle: 1.330

Corona-Tote insgesamt: 90.179

Quote der Erstimpfungen: 49,6%

17. Juni

13.15 Uhr: Dietmar Hopp kriegt die volle Häme nach CureVac-Scheitern ab

Dietmar Hopp, Mäzen des Fußballvereins TSG 1899 Hoffenheim und Großinvestor bei CureVac, steht im Netz nach dem Impfstoff-Rückschlag beim Tübinger Unternehmen heftig in der Kritik. Hintergrund sind Aussagen Hopps aus dem März 2020. Damals hatte er gegenüber der „Bild“-Zeitung in Aussicht gestellt, dass bereits im Herbst ein Corona-Impfstoff von CureVac auf den Markt kommen könnte.

Damit baute Hopp eine enorme Erwartungshaltung auf, die mittlerweile doppelt enttäuscht wurde. Zum einen konnte man im Herbst keinen Impfstoff liefern, zum anderen hat man nun, ein dreiviertel Jahr später, lediglich ein Vakzin mit einer Wirksamkeit von 47 Prozent entwickeln können.

Im Netz äußern sich zahlreiche Fußballfans deswegen hämisch über die damalige Ankündigung Hopps und den Reinfall bei der Impfstoffproduktion. Andere dagegen sind nachdenklicher.

„Nein, auch (die meisten) Menschen, die Dietmar Hopp nicht mögen, jubeln jetzt nicht. Die CureVac-News sind eine Katastrophe. Für alle von uns. Dennoch, oder gerade deshalb, darf man es auch mal aussprechen: Hopp hat den Mund sehr weit aufgemacht. Und liefert nun (leider) nicht“, schreibt etwa Swen Thissen, der Leiter der Stern.de-Digitalredaktion.

Lars Wienand, Leitender Redakteur bei t-online.de rechnet bei Twitter vor, dass der CureVac-Rückfall wohl auch einen immensen finanziellen Schaden für den Milliardär Hopp mit sich bringt. Schließlich soll dieser 43,5 Prozent der Anteilanteile halten und der Aktienkurs des Unternehmens brach nach der Impfstoff-Meldung deutlich ein.

Andere, wie der FDP-Politiker Johannes Vogel, verweisen am Beispiel CureVac darauf, was für ein großes Glück es war, dass andere Unternehmen in so schneller Zeit deutlich wirksamere Impfstoffe entwickeln konnten und das dies nicht als eine Selbstverständlichkeit anzusehen ist. Außerdem sei das Scheitern von CureVac ein Beleg dafür, dass die Firmen trotz staatlicher Subventionen ein großes Risiko eingehen und daher Patente für Corona-Impfstoffe doch Sinn machen.

12.10 Uhr: Milliarden-Einkäufe fliegen Jens Spahn um die Ohren – „Das 13-fache“ des Bedarfs

Jens Spahn gerät beim Thema Corona-Masken weiter unter Druck. Laut Medienberichten geht der Bundesrechnungshof mit dem Minister hart ins Gericht. Offenbar verlief die Maskenbeschaffung sehr chaotisch und das Gesundheitsministerium habe extrem zu viele Masken besorgt.

Jens Spahn steht wegen der Maskenbeschaffung unter Druck. Foto: IMAGO / Political-Moments

In einem Bericht für den Haushaltsausschuss moniert der Bundesrechnungshof, das Ressort habe den Bedarf auf Grundlage von „sachfremden und unrealistischen“ Annahmen berechnet und letztlich viel zu viele Masken gekauft. Der ganze Prozess wird in dem Bericht als chaotisch und kaum nachvollziehbar dargestellt.

Den Prüfern zufolge verfügte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) „über eine sachgerechte und an der Beschlusslage der Bundesregierung orientierte Bedarfsermittlung“ in Bezug auf Schutzmasken für Beschäftigte im Gesundheitssystem. Doch darüber habe sich das Ressort in seiner Beschaffungstätigkeit „offenbar bewusst“ hinweggesetzt. „Die beschafften Mengen gehen weit über den Rahmen und den Zweck der von Krisenstab und Corona‐Kabinett beschlossenen ergänzenden Sicherung der Akutversorgung in Krankenhäusern und Arztpraxen hinaus“, hieß es.

Bei sogenannten partikelfiltrierenden Halbmasken - also etwa FFP-Masken - habe das Ministerium eine Milliarde Stück aus dem Ausland beschafft. Das sei „das Dreizehnfache des ermittelten Mindestbedarfs“ und die achtfache Menge, die bisher an die Länder und Kassenärztlichen Vereinigungen ausgeliefert worden sei. Bei einfachen OP-Masken seien 1,6 Milliarden Stück importiert worden - „das Achtfache des Mindestbedarfs und mehr als das Vierfache der erfassten Auslieferungsmenge für die Krankenhäuser und Arztpraxen“.

Insgesamt seien über alle Beschaffungswege und Maskentypen hinweg 5,8 Milliarden Schutzmasken besorgt worden. Dies übersteige „selbst einen vom BMG auf der Grundlage sachfremder Annahmen berechneten Jahresbedarf von 4,7 Milliarden Schutzmasken noch um 23 Prozent“, moniert der Rechnungshof.

Zu den hohen Beschaffungskosten von 6,3 Milliarden Euro kämen weitere „Annexkosten“ von bislang 320 Millionen Euro, die durch Rechtsstreitigkeiten und mögliche Entsorgungskosten für zu viel beschaffte und abgelaufene Ware weiter ansteigen könnten.

Aus Sicht der Kontrolleure sei diese Überbeschaffung „vermeidbar“ gewesen, auch wenn man die damalige angespannte Situation in der Hochphase der Pandemie in die Beurteilung miteinfliessen lässt.

Zudem kritisieren die Rechnungsprüfer die chaotischen Zustände in Spahns Ministerium: „Viele Entscheidungen und Einzelmaßnahmen sind im BMG unzureichend dokumentiert und lassen sich nicht nachvollziehen“.

11.45 Uhr: Geimpfte Covid-10-Genesene bekommen auch digitalen Nachweis

Von Covid-19 Genesene können ihren Status ab Ende Juni in Corona-Warn-App (CWA) und CovPass-App hinterlegen. Dann sollen auch Genesene mit Impfung ihren Schutzstatus digital nachweisen können, erklärte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Die Funktionen würden mit der nächsten Entwicklungsstufe beider Apps nachgelegt.

7.20 Uhr: Blüht uns derselbe heftige Corona-Rückschlag wie Großbritannien?

In Großbritannien haben sich am Dienstag so viele Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, wie seit Februar nicht mehr! Die Delta-Variante, also die indische Mutante, treibt die Zahlen plötzlich wieder in die Höhe. Am Mittwoch lag die 7-Tage-Inziden wieder bei 77,5, während sie Anfang Mai auch dank einer schnellen Impfkampagne unter 20 lag. Die Zahl der Klinik-Einweisungen nahm im Wochenvergleich um 40 Prozent zu.

Müssen wir uns auch in Deutschland Sorgen machen vor einer rasanten Ausbreitung der indischen Mutante? Foto: IMAGO / Political-Moments, IMAGO / Christian Ohde

Die Inzidenzen legten also rasant zu, obwohl mittlerweile bereits mehr als 57 Prozent der Erwachsenen in Großbritannien vollständig geimpft sind.

Im April wurden in England die ersten Fälle dieser Mutante nachgewiesen, die zum großen Teil auf Reisende aus Indien zurückgehen soll. Mitte Mai überholte diese Mutante dann schon die in Deutschland noch immer dominierende Alpha-Variante. Nur zwei Wochen später gab es fast nur noch Delta-Fälle. Die Regierung in London hat deshalb geplante Lockerungen für England und Teile Schottlands um mehrere Wochen aufgeschoben.

Blüht Deutschland auch so ein Corona-Rückschlag? Auch hierzulande hat die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante Delta ihren Anteil an den Sars-CoV-2-Neuinfektionen binnen einer Woche deutlich gesteigert. Mit 6,2 Prozent in der Kalenderwoche 22 (31. Mai bis 6. Juni) bleibe sie aber weiter relativ selten, heißt es im jüngsten Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI). In der Woche zuvor hatte der Anteil der Delta-Variante noch bei 3,7 Prozent gelegen. Mit einem Anteil von gut 86 Prozent an den untersuchten Proben löste die britische Variante Alpha (B.1.1.7) weiter den Großteil der Infektionen aus.

Für den Dortmunder Immunologen Carsten Watzl ist die deutliche Zunahme bei der Delta-Variante allein noch kein Indikator für eine drohende vierte Welle. „Wir müssen aber aufpassen, dass die Inzidenzen nicht durch leichtsinnige Öffnungen wieder nach oben gehen“, schreibt er auf Twitter. Watzl schätzt aus kleineren Datenerfassungen, dass der Anteil der Delta-Variante in Deutschland aktuell bereits bei über zehn Prozent liegt. Das sei aber immer noch niedrig - etwa im Vergleich zu Großbritannien.

Leider sei die Delta-Variante um 60 Prozent ansteckender als die Alpha-Mutante, twittert Wissenschaftler Watzl. Darüber hinaus könne sie dem Immunschutz besser entgehen. „Daher sind die Antikörper von Personen nach der ersten Impfung kaum in der Lage, die Delta Varianten zu neutralisieren“, so Watzl. Voll geimpfte Menschen seien dagegen gut vor ihr geschützt.

Experte Watzl ist allerdings zuversichtlich, dass die Delta-Variante über den Sommer in Deutschland wohl zu keiner neuen Welle führen wird. Das liege aber auch am Verhalten von Urlaubern und Rückkehrern aus dem Ausland, betonte er. Es gelte darüber hinaus, über den Sommer möglichst viele Menschen vollständig zu impfen. In Schottland habe sich die Delta-Variante besonders unter den Jüngeren verbreitet. „Daher wird die Diskussion zur Impfung von Kindern und Jugendlichen noch wichtig werden.“

Bei guter Impfquote bis zum Herbst von über 80 Prozent ist Watzl zuversichtlich, dass Deutschland trotz dann wahrscheinlich dominierender Delta-Variante gut durch den Winter kommt.

7 Uhr: Neue Corona-Variante in Lateinamerika unter WHO-Beobachtung

Eine bisher vor allem in Lateinamerika auftretende Corona-Variante steht nun unter besonderer Beobachtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Aufgrund ihrer Mutationen könnte die Virus-Version mit dem Namen Lambda möglicherweise ansteckender sein oder vom menschlichen Immunsystem schlechter bekämpft werden, berichtete die Genfer UN-Behörde in der Nacht auf Mittwoch. Belastbare Studien und gesicherte Erkenntnisse dazu lägen jedoch noch nicht vor.

Die Variante wurde erstmals im August 2020 in Peru identifiziert. In dem Land wurden seit April 81 Prozent aller analysierten Corona-Fälle Lambda zugeordnet. In Argentinien und Chile waren es in den vergangenen Monaten rund ein Drittel.

6.50 Uhr: Rückschlag für Pharmafirma Curevac bei Corona-Impfstoff

Die deutsche Pharmafirma Curevac hat in den Bemühungen um die Markteinführung ihres Corona-Impfstoffs einen herben Rückschlag einstecken müssen. Das Mittel wies in vorläufigen Auswertungen nur eine relativ geringe Wirksamkeit auf, wie aus einer Mitteilung das Tübinger Unternehmens vom Mittwochabend hervorging. Die Zwischenanalyse einer internationalen Studie ergab demnach „eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades“.

Damit habe das Vakzin nicht die „vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien“ erfüllt, erklärte Curevac. Die Tübinger Pharmafirma liegt ohnehin schon hinter ihrem Zeitplan für die Zulassung des Vakzins zurück. Curevac hatte angestrebt, die Zulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA im zweiten Quartal zu erreichen. Grund der Verzögerungen ist, dass die Firma mehr Zeit als erwartet brauchte, um genügend an Covid-19 erkrankte Probanden für seine finalen Tests zusammenzubekommen.