Corona: Neue Erkenntnisse über Delta-Variante – alles nur halb so schlimm?

Auf einmal ist Corona fast verschwunden in Deutschland: Die 7-Tage-Inzidenz ist auf einstellige Werte gesunken. Doch Experten warnen vor einer neuen Welle spätestens im Herbst – wegen der sich global ausbreitenden Delta-Variante!

Umso wichtiger sind die Corona-Impfungen! Mittlerweile haben mehr als 50 Prozent in Deutschland eine Erstimpfung erhalten.

Die Corona-Impfungen schützen offenbar auch effektiv gegen die Delta-Variante! Foto: IMAGO / Bihlmayerfotografie

Corona in Deutschland (Stand 22. Juni):

7-Tage-Inzidenz: 8,0

Neue Corona-Fälle: 445

Corona-Tote insgesamt: 90.472

51,2% mind. eine Impfdosis

31,6% vollständig Geimpfte

Dienstag, 22. Juni

13.50 Uhr: Neue Erkenntnisse über Delta-Variante liegen vor – alles halb so schlimm?

Erleben wir im Herbst mit der Delta-Variante noch ein böses neues Corona-Erwachen? Eine heftige vierte Welle? Neue Daten aus Großbritannien sorgen für etwas Beruhigung.

Der staatliche britische Gesundheitsdienst prüfte in den vergangenen Wochen die Daten von 14.019 Infizierten mit der Delta-Mutante. Davon mussten 166 Personen im Krankenhaus behandelt werden. Der hoffnungsfroh stimmende Befund laut der Regierung: Eine doppelte Impfung mit BionTech schützte in 96 Prozent der Fälle vor einer Klinikeinweisung, eine zweifache Impfung mit AstraZeneca in 92%. Damit ist der Impfschutz vergleichbar mit dem vor der Alpha-Variante.

SPD-Politiker Karl Lauterbach schreibt dazu auf Twitter: „Delta Variante ist nur ein großes Risiko für die Ungeimpften, leider somit auch die Kinder. Für vollständig Geimpfte ist ein wirklich schwerer Verlauf eine Seltenheit.“ Deshalb fordert Lauterbach weitere Impfkampagnen.

7 Uhr: Italien geht nächsten Schritt der Lockerung

Während in Spanien die Nachtclubs wieder öffnen werden (siehe Meldung vom 21. Juni, 22.25 Uhr), wird in Italien die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Gesundheitsminister Roberto Speranza teilte mit, dass die Vorschrift in Gebieten mit niedrigen Inzidenzen und wenigen Intensivpatienten, den sogenannten weißen Zonen, am 28. Juni aufgehoben werde.

In öffentlichen Verkehrsmitteln und in Innenräumen muss dagegen weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Millionen Deutsche werden im Sommer ins Ausland reisen. Ein Risiko? Foto: picture alliance / SVEN SIMON | Frank Hoermann / SVEN SIMON

6.50 Uhr: Bundesärztekammer warnt Urlauber wegen Delta-Variante vor Reisen in DIESE Ländern

Die Bundesärztekammer rät von Reisen in Urlaubsgebiete ab, wo die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus grassiert. „Auf Reisen in Regionen, die von der Delta-Variante besonders betroffen sind, sollte verzichtet werden“, sagte Präsident Klaus Reinhardt der Funke-Mediengruppe. Er räumte ein, dass für viele Menschen der Urlaub nach den Belastungen der vergangenen Monate wichtig für das seelische Gleichgewicht sei. „Notwendig ist aber die Einhaltung der Hygieneregeln auch im Urlaubsort.“

In Europa ist der Anteil der Delta-Variante aktuell besonders in Portugal und Großbritannien sehr hoch.

Die zunächst in Indien nachgewiesene Delta-Variante verbreitet sich inzwischen in vielen Ländern schnell. Als gesichert gilt, dass sie deutlich ansteckender ist als alle anderen bekannten Varianten.

Reinhardt schloss sich den Prognosen der meisten Experten an, dass die Delta-Variante sich mittelfristig auch hierzulande gegen die Alpha-Mutante durchsetzen wird. Man könne auch davon ausgehen, dass die Infektionszahlen zum Ende des Sommers saisonbedingt wieder ansteigen werden. Ob es zu einer vierten Pandemie-Welle in Deutschland komme, hänge wesentlich vom Fortschritt der Impfkampagne ab.

Es sei zudem zu erwarten, dass es auch bei einem Wiederanstieg der Infektionszahlen weniger schwere Krankheitsverläufe geben werde, weil insbesondere vulnerable Gruppen wie alte Menschen und solche mit Vorerkrankungen durch Impfungen besser geschützt seien. Er riet dazu, dass alle Erwachsenen deswegen die Impfangebote wahrnehmen und auch fristgerecht die notwendigen Zweitimpfungen vornehmen lassen sollten.

Montag, 21. Juni

22.25 Uhr: Türkei hebt Ausgangssperren auf

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Aufhebung der wegen der Corona-Pandemie verhängten sonntäglichen und nächtlichen Ausgangssperren zum 1. Juli angekündigt. Konzertsäle und andere Musiklokale müssten aber um Mitternacht schließen, da niemand das Recht habe, „andere zu stören“, sagte er am Montagabend in einer Fernsehansprache. Bereits am 1. Juni waren die strengen Beschränkungen mit der Öffnung von Restaurants und Cafés gelockert worden.

19.24 Uhr: Nachtclubs öffnen in Spanien ab Montag wieder - doch auf den Balearen bleiben sie dicht

In Teilen Spaniens sind die Nachtclubs ab Montag wieder offen. Wie die Behörden mitteilten, gilt dies unter anderem für die Hauptstadt Madrid und die zweitgrößte Stadt des Landes, Barcelona. Allerdings öffnen die Diskotheken nur für wenige Stunden und lassen nur eine begrenzte Zahl von Gästen zu. Die spanischen Nachtclubs waren wegen der Corona-Pandemie seit August 2020 geschlossen.

Corona: In Spanien öffnen ab Montag wieder die Clubs. Doch Urlauber auf den Balearen dürfen sich darüber noch nicht freuen. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia / Montage: DER WESTEN

Auf der vor allem bei Deutschen und Briten beliebten Urlauberinsel Mallorca bleiben die Clubs auch weiterhin geschlossen. Davon sind alle Baleareninseln betroffen, darunter das bei Partygängern besonders beliebte Ibiza.

Ab Samstag muss in Spanien draußen in der Öffentlichkeit keine Maske mehr getragen werden. Wegen der Corona-Pandemie war das Maskentragen im Mai zunächst in Verkehrsmitteln zur Pflicht geworden, sechs Wochen später folgte ein allgemeiner Maskenzwang im Freien für alle über sechs Jahren.

18.28 Uhr: Impfstoff soll nun auch in Afrika hergestellt werden

Die Pläne zur Herstellung von Corona-Impfstoffen in Afrika nehmen Gestalt an. In Südafrika werde mit Hilfe eines Konsortiums das erste Zentrum zur Herstellung von sogenannten mRNA-Impfstoffen entstehen, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Montag in Genf mit. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sprach von einem „phänomenalen Schritt“. Es gehe darum, Afrika von Impfstoffen unabhängiger zu machen, die aus dem Ausland geliefert würden.

In Südafrika sollen auch Fachkräfte geschult werden, die für die Herstellung der Impfstoffe nötig seien. „Diese Initiative ist die erste von vielen, die wir unterstützen werden“, erklärte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der Südafrika kürzlich besucht hatte. „Dies ist eine großartige Botschaft besonders für Afrika, das den geringsten Zugang zu Impfstoffen hat“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

11.30 Uhr: Professor Stefan Homburg droht Dunja Hayali: „Dann schmeißen wir Sie raus!“

Stefan Homburg gehört seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zu den bekanntesten, aber auch schillerndsten Kritikern der staatlichen Schutzmaßnahmen. Der Professor für Öffentliche Finanzen, bis zuletzt noch Direktor des Instituts für Öffentliche Finanzen der Leibniz Universität Hannover, bestreitet den Sinn der Lockdown-Maßnahmen und wirft den Virologen Panikmache vor. Mit der Zeit wurden seine Attacken immer aggressiver.

Dunja Hayali ist ein Feindbild der Querdenker. Foto: picture alliance / Eventpress Hoensch | Eventpress Hoensch, IMAGO / Martin Hoffmann

Nun nimmt er sich ZDF-Moderatorin Dunja Hayali vor. Sie reagierte zunächst auf einen Twitter-Beitrag Homburgs, in dem dieser sie in die Nähe von Ugandas ehemaligen Gewaltherrscher Idi Amin rückte, weil sie sagte, dass man in Deutschland alles sagen dürfe, man manchmal aber dann mit Konsequenzen rechnen müsse.

+++ Corona-Hammer: DAS gab es seit dem Hochsommer 2020 nicht mehr in Deutschland +++

Daraufhin antwortete Hayali unter seinem Post, dass das nun mal zu Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt dazugehöre. Man darf auch widersprechen und Meinungen „doof finden". Und weiter schrieb die Moderatorin: „Wenn Sie sich in meinem Wohnzimmer danebenbenehmen, schmeiß' ich Sie raus. Wenn sie ein strammer Rassist sind und Sie arbeiten in meiner Firma, schmeiß' ich Sie raus.“

Hier entgegnete Homburg im Stile eines Verschwörungstheoretikers: „Liebe Frau Hayali, irgendwann merkt die Bevölkerung, wie sie von Ihnen in Sachen Corona manipuliert und hinters Licht geführt wird. Dann schmeißen wir Sie raus!“

Hayali konterte „Woraus wollen Sie mich dann schmeißen? Aus meinem freien Job? Aus meinem Land? Und wer ist denn bloß dieses ominöse 'wir'? Grüße von einer Bürgerin aus der Bevölkerung.“

Trotz sinkender Corona-Inzidenzwerte und weitreichenden Lockerungen, scheint das gesellschaftliche Klima weiterhin angespannt zu sein.