Corona: Niederlande verschärfen Einreiseregeln! +++ Ministerpräsident mit deutlicher Ankündigung zu Beschränkungen

Was sind eigentlich Corona-Varianten und warum werden sie mit griechischen Buchstaben bezeichnet.

Corona-Varianten: Wie entstehen Mutationen und was macht sie gefährlich?

Deutschland ist in der vierten Welle angekommen. Nicht nur die Zahlen der Menschen steigt, die sich mit Corona infizieren, auch die Zahlen in den Krankenhäuser klettern weiter.

Virologen und Politiker warnen vor der Gefahr durch Corona im Herbst – besonders für Ungeimpfte.

Corona in Deutschland: Aktuelle Zahlen (Stand 2. September)

7-Tage-Inzidenz: 80,2

Bundesland mit der höchsten Inzidenz: NRW (119)

Corona-Patienten auf Intensivstationen: 1169

Vollständig Geimpfte in Prozent: 61 Prozent

Corona-Todesfälle insgesamt: 92.301

News-Blog: Corona in Deutschland und weltweit

3. September:

13.50 Uhr: Niederlande verschärfen Einreiseregeln

Angesichts der verschlechterten Corona-Lage in Deutschland verschärfen die Niederlande ab kommendem Montag die Einreiseregeln. Erforderlich ist ab dann der Nachweis einer Impfung, eines negativen Tests oder der Genesung, teilte das Außenministerium in Den Haag am Freitag mit. Ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren.

Corona: Niederlande verschärfen Einreiseregeln! Abstandsregeln gelten auch am Strand von Domburg. Foto: imago/Manngold

Wer mit dem Flugzeug in die Niederlande fliegt, muss künftig zuvor eine Gesundheitserklärung ausfüllen und bei sich führen. Auch geimpften Niederländern wurde bei der Rückkehr aus Deutschland zu einem Schnelltest geraten. Zuletzt gab es bei der Einreise von Deutschland in die Niederlande keine besonderen Restriktionen.

09.33 Uhr: Winfried Kretschmann: „Nicht-Geimpfte sind jetzt natürlich Träger der Pandemie“

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält bei einem starken Anstieg der Covid-19-Patienten in den Kliniken Einschränkungen für Ungeimpfte für unausweichlich. „Die Nicht-Geimpften sind jetzt natürlich die Träger der Pandemie“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Wenn es bei den Ungeimpften zu hohe Inzidenzen gebe, wirke sich das auf die Krankenhausbelegung aus. Und dann müsse die Politik handeln. „Das hat nichts mit Strafe oder irgendwas durch die Hintertür zu tun, sondern es ist die Erfordernis, die Pandemie im Griff zu behalten. Andere Motive stehen überhaupt nicht dahinter“, sagte Kretschmann.

Corona: Ministerpräsident mit deutlicher Ankündigung zu Beschränkungen +++ Christian Drosten warnt vor heftiger vierter Welle. Foto: imago/Rüdiger Wölk

Kretschmann wies den Vorwurf zurück, man übe zu viel Druck auf Ungeimpfte aus. „Der Druck kommt vom Virus, nicht von uns.“ Die Politik müsse Vorsorge treffen, weil man nicht genau wisse, wie sich die Zahlen entwickelten. „Das Virus ist der Übeltäter, nicht wir“, argumentierte er. „Es werden die angesteckt, die nicht geimpft sind.“ Die Gefahr, dass Geimpfte erneut erkrankten, sei gering. „Die wenigen Impfdurchbrüche sind pandemisch nicht von großem Belang statistisch gesehen.“

2. September

14.05 Uhr: Christian Drosten warnt: „Mit dieser Quote können wir nicht in den Herbst gehen“

Aus Sicht des Berliner Virologen Christian Drosten sollte das bisherige RKI-Szenario überarbeitet werden. Denn die Delta-Variante, die in Deutschland inzwischen vollständig dominiert, hat die Lage grundlegend verändert. Würde die RKI-Modellierung nicht entsprechend dieser veränderten Lage aktualisiert, stünde die Einschätzung und Planung für den Herbst und Winter wissenschaftlich auf „dünnem Eis“, sagte Drosten der Deutschen Presse-Agentur.

Man müsse die RKI-Analyse nun zeitnah aktualisieren, sagte Drosten. „Man sollte sich nicht täuschen und durch zu wenig Vorsicht in eine Situation hineinlaufen, die man sich nicht wünscht und die untragbar ist: Dass es weitere Lockdowns gibt und die Schulen wieder schließen müssen.“

Corona: Christian Drosten warnt vor heftiger vierter Welle – so „können wir nicht in den Herbst gehen“ Foto: imago/Christian Ohde/photothek/Montage: DER WESTEN

Aufgrund von Delta könne niemand mehr mit voller Gewissheit sagen, dass selbst bei Erreichen bestimmter Impfquoten eine vierte Welle vermieden werden könne, ergänzte Drosten. Sars-CoV-2 habe sich nun schon mehrmals anders verhalten als zunächst von einem Coronavirus erwartet. „Alpha und Delta waren absolute Überraschungen.“ Mit so massiven Steigerungen der Übertragungsrate habe kein Virologe gerechnet. „Das hat es bisher bei keinem anderen Virus gegeben.“ Von den höheren Ansteckungsraten seien die anfänglichen Grundannahmen der Impfstrategie - wie 75 Prozent Impfquote als für eine Herdenimmunität ausreichendes Ziel - bereits erschüttert worden.

„Man kann sich da schon rausimpfen“, sagte Drosten am Donnerstag im Deutschlandfunk. Bisher blieben die deutschen Quoten aber zum Beispiel im Vergleich zu England deutlich zurück. 61 Prozent vollständig Geimpfter reichten überhaupt nicht. „Mit dieser Quote können wir nicht in den Herbst gehen“, sagte Drosten dem Sender.

Für ihn gibt es noch einen wenig beachteten weiteren Faktor bei der Beurteilung des kommenden Pandemieverlaufs: Die Viruslast im Hals von Geimpften bei einer Ansteckung steigt wieder, wenn die Impfung einige Monate her ist. „Sie haben den Erreger nur kurz, aber mit hoher Viruslast im Hals“, erklärte der Virologe. Entsprechend steige mit zunehmendem Abstand zur Impfung das Risiko, dass Geimpfte das Virus an andere weitergeben. Letztlich werde sich unter anderem aus diesem Grund jeder Mensch infizieren.

10.10 Uhr: Hendrik Streek kritisiert 2G-Begrenzungen

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat sich gegen 2G-Begrenzungen ausgesprochen, nach denen nur noch Geimpfte und Genesene bestimmte Angebote nutzen können. Getestete auszuschließen „ist weder sozial noch medizinisch sinnvoll“, sagte Streeck der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „2G mag in der Theorie einen Effekt haben. Es wird aber in der Realität nicht bewirken, was man auf dem Rechenschieber sehen mag.“

Streeck sieht die Gefahr, dass es mehr unkontrollierte und unkontrollierbare Ausbrüche im privaten Bereich geben würde, die dann auch nicht getestet würden. „Es ist doch nicht so, dass Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, nur noch frustriert alleine zu Hause sitzen und kein soziales Leben mehr haben“, fügte der Mediziner hinzu.

Streeck bekräftigte seine Zweifel am Sinn einer durchgängigen dritten Impfung. „Es gibt keinen belastbaren Hinweis, dass die Wirkung von zwei Impfungen derart nachlässt, dass sie das Hauptziel des Schutzes vor einem schweren Verlauf prinzipiell nicht mehr gewährleisten.“ Nur bei Patienten mit hohem Risiko, zum Beispiel in Alten- oder Pflegeheimen, möge eine Booster-Impfung sinnvoll sein.

1. September

22.10 Uhr: Hat Moderna einen klaren Vorteil im Vergleich zu Biontech?

Sowohl Biontech als auch Moderna sind Covid-19-Impfstoffe auf mRNA-Basis, doch es scheint deutliche Unterschiede hinsichtlich der Wirksamkeit zu geben. Ein belgisches Forscherteam will nun herausgefunden haben, dass Moderna eindeutig vorne liegt, wenn es um die Bildung von Antikörpern geht.

Laut dieser Studie haben Menschen, die mit Moderna geimpft wurden, mehr als doppelt so viele Antikörper gebildet als jene, die den Impfstoff von Bionech/Pfizer erhalten haben.

Das könnte an der weitaus höheren Dosierung von 100 Mikrogramm RNA bei Moderna im Vergleich zu 30 Mikrogramm bei Biontech liegen.

Hat Moderna gegenüber Biontech einen Vorteil? Foto: picture alliance / Pacific Press | Md Niamul Hossain Rifat

Doch was heißt das nun hinsichtlich des Impfschutzes? Immunologe Carsten Watzl, Professor an der TU Dortmund, erklärt gegenüber der Deutschen Welle: „Die Antikörper alleine sagen nicht unbedingt etwas darüber aus, wie gut man wirklich geschützt ist. Es kann durchaus sein, dass ich kaum Antikörper habe, sprich: Ich könnte mich noch mit dem Virus infizieren. Aber die Antwort meiner T-Zellen ist so stark, dass ich nicht schwer erkranke.“

Auch RKI-Präsident Lothar Wieler erklärte bereits im Juni: „Die Vorstellung ist: Man weist Antikörper im Blut nach und dann weiß man anhand der Menge der Antikörper, jemand ist besser oder weniger gut geschützt. Aber dieses Wissen ist einfach nicht da. Das heißt, es kann Menschen geben, die haben Antikörper im Blut, aber die schützen gar nicht und es gibt andere, da weist man gar keine Antikörper nach, aber sie sind trotzdem geschützt.“

13:26 Uhr: 56 Prozent der Deutschen für Inforecht der Arbeitgeber zur Coronaimpfung

- Die meisten Menschen in Deutschland sind dafür, dass Arbeitgeber wissen dürfen, ob ihre Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft sind. 56 Prozent der Deutschen teilen diese Meinung, 19 Prozent sind dagegen, wie eine Umfrage des Instituts YouGov ergab, deren Ergebnisse der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegen. 18 Prozent sagen, dass dies auf die Arbeitssituation ankomme. 7 Prozent machen keine Angabe. Dass Arbeitgeber ihrer Meinung nach wissen dürfen, ob ihre Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft sind, sagen Anhänger von CDU/CSU am häufigsten (70 Prozent). Dass es auf die Arbeitssituation ankomme, sagen Anhänger der FDP mit 28 Prozent am häufigsten.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist gegen eine generelle Impf-Auskunftspflicht für Beschäftigte gegenüber den Unternehmen. Diese dürften die Gesundheitsdaten ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer generell nicht einsehen.

Corona: Mehr als die Hälfte der Deutschen ist dafür, dass der Arbeitgeber über den eigenen Impfstatus Bescheid weiß. (Symbolbild) Foto: dpa

31. August

11.20 Uhr: Neue Mutation in Europa angekommen - Forscher schlagen Alarm

Es gibt es eine besorgniserregende Corona-Mutation: C.1.2.! Die Variante wurde erstmals in Südafrika festgestellt worden und ist mittlerweile in Europa angekommen. Virologen sind in Sorge!

Bislang gibt es erst eine Preprint-Studie, also eine Veröffentlichung, die von unabhängigen Experten gecheckt und begutachtet werden müssen. Doch es gibt bereits erste Anzeichen, dass die Variante C.1.2. sogar gefährlicher als die Delta-Variante sein könnte.

Erstmals festgestellt wurde sie im Mai 2021 in Südafrika. Es handelt sich um eine veränderte Version der bislang in Südafrika dominanten Virusform C.1. Nun breitet sich die Variante schnell aus. In Europa wurden bereits Fälle in Großbritannien, Portugal und der Schweiz nachgewiesen.

Im Vergleich zum Ursprungsvirus besitzt C.1.2. insgesamt 59 Mutationen. Einige dieser Mutationen könnten möglicherweise dem Virus dabei helfen, die Immunabwehr zu umgehen, also Antikörper auszuschalten. Sorge bereitet den Forschern insbesondere Kombination verschiedener Mutationen wie etwa N440K und Y449H in der neuen Variante. Ob das auch den Impfschutz beeinträchtigen könnte, ist derzeit noch unklar.

Erneut taucht eine potentiell sehr gefährliche SarsCoV2 Variante C.1.2. in Südafrika auf. Sie hat 59 Mutationen post Wuhan Variante. Verbreitet sich schnell. Ob sie aber gefährlicher als Delta ist noch unklar. Zeigt aber: wir müssen Afrika Impfstoff geben https://t.co/wjnOQ24qsJ — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 30, 2021

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach meint, dass die neue Variante ein Beleg dafür sei, dass Afrika dringend mit Impfstoff versorgt werden muss, da erneut eine neue Variante in Südafrika zuerst aufgetreten sei.