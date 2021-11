Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Corona: Christian Drosten richtet scharfe Worte an Ungeimpfte +++ Klinik bettelt um Hilfskräfte zur Versorgung der Patienten

Die vierte Corona-Welle hat Deutschland fest im Griff, die Infektionszahlen explodieren, Krankenhäuser laufen voll. Doch immer noch sind zu viele Menschen nicht gegen da Corona-Virus geimpft.

Jetzt greift die Politik durch. Ungeimpfte müssen sich auf immer mehr Einschränkungen einstellen.

Corona: Christian Drosten richtet scharfe Worte an SIE Foto: imago/photothek

Corona-Lage in Deutschland (Stand 17. November)

7-Tage-Inzidenz: 336,9

Neue Covid-19-Fälle: 65.371

Corona-Todesfälle insgesamt: 98.538

Anteil der vollständig Geimpften: 67,7 Prozent

Anteil der Booster-Geimpften: 4,8 Prozent (Stand 17. November 2021)

Corona-Newsblog: Deutschland in der vierten Welle

18. November 2021

Drosten: Covid-19 in erster Linie eine „Krankheit der Ungeimpften“

Angesichts der angespannten Corona-Lage in Deutschland hält der Virologe Christian Drosten einen Maßnahmen-Mix mit 2G-Regel, mehr Auffrischimpfungen sowie Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte für sinnvoll. „Allein um unser Gesundheitssystem weiter funktionsfähig zu halten und die medizinische Allgemeinversorgung gewährleisten zu können, muss es unser oberstes Ziel sein, die Ungeimpften gegen eine Infektion zu schützen“, erklärte der Leiter der Charité-Virologie in Berlin auf dpa-Anfrage. Die Infektionszahlen der Ungeimpften müssten schnell gesenkt werden, da diese Menschen bei einer Infektion ein vielfach höheres Risiko als Geimpfte hätten, ins Krankenhaus zu kommen. Covid-19 sei in erster Linie eine „Krankheit der Ungeimpften“, betonte er.

2G-Regelungen, bei denen nur Geimpfte und Genesene Zugang zu Orten wie Restaurants, Bars und Theatern bekommen, sind zuletzt in vielen Bundesländern eingeführt worden. Mit 2G könne es gelingen, das Infektionsrisiko für die Ungeimpften im öffentlichen Bereich zu senken, führte Drosten aus. „Insofern ist das schon ein erster Fortschritt.“ Das Virus könne aber immer noch in Haushalte eingeschleppt werden: Nötig für einen effizienten Schutz seien daher leider zusätzliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, „die auch ihr häusliches und privates Umfeld betreffen“. Schon vor einigen Tagen hatte Drosten deutlich gemacht, dass er in der 3G-Regel keinen ausreichenden Schutz für negativ Getestete sieht.

„Parallel zu den sofort und vorübergehend einzurichtenden Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte müssen die Auffrischungsimpfungen Fahrt aufnehmen“, erklärte Drosten. Dadurch werde der Übertragungsschutz erneuert und der „ohnehin gute Schutz vor einer schweren Erkrankung“ bei geimpften Erwachsenen weiter erhöht. Durch Boostern, konsequentes Einhalten von 2G und die absehbare Impfung für Kinder ab fünf Jahren werde sich die Inzidenz und damit auch die Zahl schwerer Erkrankungen schrittweise reduzieren.

Tests allein sind für Drosten indes „keine wirkungsvolle Interventionsmaßnahme, um die aktuelle Hochinzidenz in den Griff zu bekommen“. Schon jetzt seien die PCR-Testkapazitäten zu 75 Prozent ausgelastet. „Ein akuter Bedarfszuwachs mit Überlastung der Testkapazität wird in den nächsten Wochen schon allein aus der Krankenversorgung der Krankenhäuser erwartet.“

17. November 2021

14.10 Uhr: Bayerische Klinik bettelt um Hilfskräfte zur Versorgung der Patienten

Die Situation in manchen bayerischen Hotspots spitzt sich zu! Insbesondere in der Corona-Hochburg Rottal-Inn (7-Tage-Inzidenz: 1298) scheint die Lage immer bedrohlicher zu werden.

Gesundheitsminister Jens Spahn gerät in die Kritik. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Nun betteln die Rottal-Inn-Kliniken um Hilfskräfte aus der Bevölkerung, „um die Patientenversorgung weiter aufrecht erhalten zu können". In einem Instagram-Post der Kliniken heißt es: „Wir bitten alle Personen mit pflegerischer oder ärztlicher Ausbildung, sich hinsichtlich einer möglichen Unterstützung der Patientenversorgung bei uns zu melden. Jede Hand hilft uns, diese schwierige Situation zu bewältigen“. Bereits am Freitag mussten 23 Patienten in nordbayerische Kliniken verlegt werden.

13.50 Uhr: Spahn löst „Panikmodus“ aus, kritisieren die Kassenärzte

Aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Booster-Impfungen schlägt die Kassenärztliche Vereinigung Hessen Alarm. Die Kassenärzte geben Gesundheitsminister Jens Spahn die Schuld, der auch jüngere Menschen dazu aufgerufen hat, sich eine Booster-Impfung zu besorgen und auch dafür plädiert, bei der sechsmonatigen Wartezeit zwischen den Impfungen etwas flexibler zu sein.

„Leider hat Herr Spahn nun mit seiner unglücklichen Forderung nach 'Boostern' für alle erneut den Panikmodus in der Bevölkerung ausgelöst, und die Praxen müssen dies nun ausbaden“; so die KV Hessen.

6.45 Uhr: Jens Spahn empfiehlt Ärzten frühere Booster-Impfungen

Laut einer schwedischen Studie, die vorab veröffentlicht wurde, könnte die Wirkung der Corona-Impfungen schon nach wenigen Monaten stark nachlassen. Das betrifft besonders den Impfstoff von Astrazeneca, der bereits nach vier Monaten extrem an Schutzwirkung verliert.

Jens Spahn sendet nun eine neue Booster-Empfehlung an die Ärzte. Foto: picture alliance/dpa | Wolfgang Kumm

Aber auch die Impfstoffe von Biontech und Moderna sollen laut dieser Studie nach sechs Monaten nur noch 30 bzw. 60 Prozent Schutzwirkung haben. Besser sieht es aus, wenn eine Kreuzimpfung stattfand.

Bei einer so schnell nachlassenden Wirkung sollte von #AstraZeneca sollte man sich schon nach 4 Monaten auf dem Weg zum Boostern machen. Müssen die Zulassungen/Empfehlungen angepasst werden? pic.twitter.com/pDoVSd5a2v — Chan-jo Jun (@Anwalt_Jun) November 10, 2021

Gesundheitsminister Jens Spahn hat nun reagiert. Der CDU-Politiker empfiehlt Ärzten alle über 18-Jährigen schon vor Ablauf der Frist von sechs Monaten Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus zu geben. „Der gemäß Zulassung vorgesehene Abstand von sechs Monaten zur vollständigen Immunisierung bei Personen ab 18 Jahren ist als zeitliche Richtschnur zu verstehen, der natürlich nicht tagesgenau einzuhalten ist“, so Spahn und Andreas Gasser, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, in einem Schreiben an alle Vertragsärzte, aus dem der Tagesspiegel zitiert.

Auch auf Anfrage unserer Redaktion beim Bundesgesundheitsministerium hieß es: „Der Minister hat wiederholt betont, dass Impfärztinnen und –ärzte Auffrischungsimpfungen pragmatisch umsetzen sollten. Der Abstand von sechs Monaten ist als zeitliche Richtschnur zu verstehen. Im ärztlichen Ermessen können Impfungen auch etwas vor Ablauf der sechs Monate verabreicht werden.“

6.20 Uhr: Entwurmungsmittel in Österreichs Apotheken ausverkauft

Nach einer Empfehlung des Parteichefs der rechten FPÖ, Herbert Kickel, kaufen Menschen in Österreich massenweise das Entwurmungsmittel Ivermectin. Laut Medienberichten melden Apotheken eine hohe Nachfrage, zeitweise sei es sogar ausverkauft. Es wird normalerweise gegen Parasiten eingesetzt.

Kickl hatte das Mittel im Kampf gegen Corona empfohlen, doch selbst der Hersteller des Medikaments rät davon ab, dass Menschen es zu sich nehmen. Zwar senkte Ivermectin in Laborversuchen bei Zellen in Reagenzgläsern tatsächlich teilweise die Viruskonzentration, doch die dafür nötigen sehr hohen Dosierungen können auf Menschen toxisch wirken.