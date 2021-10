Corona: Anstieg um 70 Prozent! Herbst-Welle in Deutschland schlägt jetzt voll zu

Das Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland nimmt wieder deutlich Fahrt auf!

Ausgerechnet jetzt spekuliert Markus Söder aber über einen Freedom Day hierzulande, also der Aufhebung aller Maßnahmen. Jens Spahn will die epidemische Lage beenden. In zwei EU-Ländern ist die Corona-Lage schon deutlich dramatischer.

Die Herbst-Welle in Deutschland ist da. Foto: picture alliance / Rupert Oberhäuser | Rupert Oberhäuser

Hier liest du mehr zum aktuellen Corona-Trend in Deutschland.

Newsblog: Corona in Deutschland und weltweit

Corona in Deutschland (Stand 22. Oktober)

7-Tage-Inzidenz: 95.1

Neue Covid-19-Fälle: 19.572

Corona-Todesfälle insgesamt: 94.991

Anteil der vollständig Geimpften an der Gesamtbevölkerung: 66,0 Prozent

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 69,0% mind. eine Impfdosis

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░ 66,0% vollständig Geimpfte — Impfstatus Fortschritt (@impf_progress) October 21, 2021

22. Oktober 2021

8.10 Uhr: Anstieg um 70 Prozent! Herbst-Welle in Deutschland schlägt jetzt voll zu

Jetzt ist sie da, die befürchtete Herbst-Welle! Das Robert Koch-Institut meldet am Freitag den höchsten Tageswert an Neuinfektionen seit dem 6. Mai. Im Vergleich zur Vorwoche sind die 19.572 positiven Fälle ein Plus von 70 Prozent!

Seit mehr als zwei Wochen steigen somit die Zahlen konstant an, mittlerweile hat Deutschland eine 7-Tage-Inzidenz von 95,1 – ein deutlicher Sprung um fast 10 Punkte im Vergleich zu gestern! Laut RKI liegen drei Landkreise sogar über einer Inzidenz von 400. Spitzenreiter sind die oberbayerischen Landkreise Mühldorf am Inn, Berchtesgadener Land und Traunstein.

Leider macht sich der Trend auch in den Kliniken bemerkbar: Die Hospalisierungs-Inzidenz bei den Corona-Fällen im Alter von 60 Jahren und mehr steigt, ebenso bei Jüngeren.

Die Hospalisierungs-Inzidenz bei den #Corona-Fällen im Alter von 60 Jahren und mehr steigt weiter zügig.



Auch die Hospitalisierungs-Inzidenz über alle Altersgruppen hinweg steigt inzwischen wieder deutlich.@welt pic.twitter.com/7MoSQ0wrKF — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 22, 2021

21. Oktober 2021

6.35 Uhr: In EU-Land spitzt sich die Corona-Lage in Kliniken zu – Professorin: „Apokalyptisch“

Im EU-Land Rumänien spitzt sich die Corona-Lage zu. Im Universitätsklinikum Bukarest gab es zuletzt so viele Todesfälle, dass zeitweise der Kühlraum der Leichenhalle überfüllt war.

Laut Medienberichten beschrieb sie Bukarester Ärztin Prof. Dr. Victoria Arama die Lage als „apokalyptisch“. Patienten würden sich auf Krankenhaus-Korridoren gegenseitig wegschubsen, um an Sauerstoffgeräte zu gelangen.

Intensivstation in Rumänien. Foto: picture alliance/dpa/AP | Vadim Ghirda

Aktuell liegen rund 1800 Corona-Patienten landesweit auf Intensivstationen, die damit vollständig ausgelastet sind. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl Deutschlands wären das weit über 7000 Patienten. Jedoch ist die Ausstattung der Kliniken in Rumänien schlechter. Patienten müssen teilweise auf den Klinikfluren, in Containern oder Zelten behandelt werden.

In Rumänien hat nur rund jeder Dritte (34,8 Prozent) den vollen Corona-Impfschutz.

6.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Deutschland macht wieder einen deutlichen Sprung

Die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland macht erneut einen deutlichen Sprung nach oben. Sie liegt mittlerweile bei 85,6. Besonders krass ist die Lage in Thüringen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 172,2, Bayern (141) und Sachsen (128,9).

20. Oktober 2021

9.12 Uhr: Heftige Corona-Entwicklung! Kliniken in den Niederlanden werden überrannt

In den europäischen Nachbarländern Niederlande und Großbritannien schlägt die Corona-Pandemie wieder voll zu!

So nahmen die Infektionen in den Niederlanden in den vergangenen sieben Tagen um 44 Prozent im Vergleich zur Vorwoche zu, wie das zuständige Reichsinstitut für Gesundheit und Umwelt (RIVM) am Dienstag mitteilte. Auch in den Kliniken macht sich das bemerkbar. Die Zahl der Patienten stieg so stark an, dass Krankenhäuser wieder Operationen absagen musten. Hier handelt es sich um Routineeingriffe. Rund 80 Prozent der Klinik-Patienten seien nicht geimpft.

Wieder deutlich mehr Arbeit für die niederländischen Kliniken. Foto: picture alliance / ANP | "Kees van de Veen","Kees van de Veen Kees van de Veen"

Erste Kliniken seien so überlastet, das sie bereits Patienten zu Krankenhäusern überführen ließen, etwa die Klinik Ede, die Patienten nach Arnheim, Nimwegen und Doetichem gebracht hat. Auch die Intensivstation eines Krankenhauses in Zwolle konnte nicht mehr alle Patienten unterbringen. Sie mussten nach Rotterdam gebracht werden.

In Großbritannien gab es derweil den höchsten Stand an Corona-Todesopfern an einem Tag seit März. Die britische Statistikbehörde meldete am Dienstag 223 Todesfälle von Menschen, die positiv getestet wurden. Höher lag die Zahl zuletzt am 9. März, als 231 Menschen an oder mit dem Virus starben.

In den Niederlanden wurden die Corona-Maßnahmen mittlerweile weitestgehend bendet. So wurde etwa die Abstandsregel von 1,50 Meter aufgehoben und Masken müssen nur noch im öffentlichen Nahverkehr getragen werden. In Großbritannien gab es bereits im Juli einen „Freedom Day“.

SPD-Experte Professor Karl Lauterbach warnt daher vor einem verfrühten „Freedom Day“ auch in Deutschland. Die Impfquote in den Niederlanden sei mit unserer vergleichbar. Er will damit wohl sagen: Auch hier könnte eine neue Welle ähnlich heftig zuschlagen.

In den Niederlanden steigt nach Lockerungen die Zahl der Corona-Infektionen stark an, bei einer mit unserer vergleichbaren Impfquote. Auch die Zahl der Todesfälle ist relativ hoch. Ob wir den FreedomDay von Gassen und Spahn bekommen steht noch offen. https://t.co/PsifNXnJIQ — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 19, 2021

Eine solche Welle kündigt sich auch an. Die 7-Tage-Inzidenz stieg nun auf 80,4. Die neue Welle nimmt auch in Deutschland Fahrt auf.

19. Oktober 2021

8.12 Uhr: Muss ich ab dem 25. November keine Corona-Maske mehr tragen?

Fällt die Maskenpflicht ab dem 25. November? An diesem Tag endet die vom Bundestag bis dahin verlängerte „epidemischen Lage nationaler Tragweite“. Dieser Beschluss läuft automatisch aus, wenn er nicht im Parlament verlängert wird. Gesundheitsminister Jens Spahn plant ein Auslaufen der „epidemischen Lage“ (siehe Update unten).

Wird die Maskenpflicht abgeschafft? Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

Doch was bedeutet das dann für die Corona-Maßnahmen? Wäre damit auch die Makenpflicht abgeschafft?

Zunächst: Jens Spahn alleine kann nichts beschließen. Es braucht eine Mehrheit im Bundestag. Wie das Parlament bis Ende November die Pandemie-Lage in Deutschland einschätzt, ist derzeit noch unklar, ebenso wie sich das Infektionsgeschehen bis dahin im Herbst entwickelt hat.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht davon aus, dass zentrale Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus fortgeführt würden. „Kein Bundesland wäre so verrückt, bei den derzeitigen Fallzahlen auf Zugangsbeschränkungen für geschlossene Räume zu verzichten oder die Maskenpflicht in Bus und Bahn zu begraben“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Dinge, die notwendig sind, werden weitergeführt, das ist für mich ganz klar.“

Die Voraussetzung für das Ende dieser Maßnahmen sei eine deutlich höhere Impfquote, sagte Lauterbach. „Wir stehen hier bislang eher bescheiden da, auch im Vergleich mit den Nachbarländern.“ Lauterbach kritisierte Spahn auch über Twitter für dessen Vorstoß: „Das ist das falsche Signal. Es klingt nach FreedomDay durch den Minister. Wir brauchen mehr Erfolg beim Impfen, sinkende Inzidenz, Schutz unserer Kinder. Der Winter wird als Covid-Problem unterschätzt.“

Das ist das falsche Signal. Es klingt nach FreedomDay durch den Minister. Wir brauchen mehr Erfolg beim Impfen, sinkende Inzidenz, Schutz unserer Kinder. Der Winter wird als Covid Problem unterschätzt. Nach Erfolg kann der Bundestag die Epidemie beenden. https://t.co/86MJdYv2Rh — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 18, 2021

Doch Spahn machte selbst deutlich, dass ein Ende der epidemischen Lage für ihn nicht das Ende der Schutzmaßnahmen bedeutet. 3G und AHA-Hygiene-Regeln im Innenraum seien „unbedingt weiter nötig“, so der CDU-Politiker. „Wir kommen vom Ausnahmezustand also in einen Zustand besonderer Vorsicht“, sagte er der „Bild“. Der Normalzustand werde aus heutiger Sicht erst im Frühjahr nächsten Jahres möglich sein.

7.55 Uhr: EU-Land geht in erneuten Corona-Lockdown – „Unser Gesundheitssystem ist in Gefahr“

Im EU-Mitgliedsland Lettland gibt es aufgrund eines starken Anstiegs von Neuinfektionen einen neuen Lockdown. Für vier Wochen werden Geschäfte, Restaurants und Schulen geschlossen. Für Geimpfte sollen die strengen Beschränkungen ab dem 15. November gelockert werden.

Ministerpräsident Krisjanis Karins erklärte: „Unser Gesundheitssystem ist in Gefahr“. Lettland zählt zu den EU-Ländern mit den niedrigsten Impfquoten.

18. Oktober 2021

16.51 Uhr: Spahn spricht sich für Ende der epidemischen Lage aus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich für ein Auslaufen der sogenannten „epidemischen Lage nationaler Tragweite“ ausgesprochen. Wie ein Ministeriumssprecher bestätigte, äußerte sich der CDU-Politiker entsprechend am Montag bei Corona-Beratungen mit den Gesundheitsministern der Länder. „Bild“ hatte darüber zuerst berichtet.

Jens Spahn hat das Ende der epidemischen Lage in Aussicht gestellt. Foto: imago images/Political-Moments

Das Robert Koch-Institut stufe „das Risiko für geimpfte Personen als moderat ein“, somit könne angesichts der aktuellen Impfquote die epidemische Lage am 25. November 2021 als bundesweite Ausnahmeregelung auslaufen und beendet werden, wurde Spahn „Bild“ zufolge von Teilnehmern zitiert. „Damit wird ein seit dem 28. März 2020 und damit mithin seit fast 19 Monaten bestehender Ausnahmezustand beendet.“

Der Bundestag hatte die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ Ende August für weitere drei Monate verlängert. Sie läuft automatisch aus, wenn sie vom Parlament nicht erneut verlängert wird. Die „epidemische Lage“ gibt Bundes- und Landesregierungen Befugnisse, um Verordnungen zu Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht, Abstands- und Kontaktbeschränkungen oder zur Impfstoffbeschaffung zu erlassen.

14.15: USA geschockt – Ex-Außenminister Colin Powell an Corona gestorben

Er war Außenminister unter Präsident George W. Bush und in seine Amtszeit fiel die umstrittene Entscheidung für den Krieg im Irak: Colin Powell ist an den Folgen der Corona-Erkrankung gestorben, teilte nun seine Familie über die Facebook-Seite des berühmten Politikers mit. Er war vollständig geimpft.

Stritten damals energisch über den Irak-Krieg: Die Außenminister Joschka Fischer und Colin Powell. Foto: picture alliance / AP Photo | VIRGINIA MAYO

Der langjährige Republikaner und Vier-Sterne-General war von 2001 bis 2005 Außenminister des Landes. Er galt als moderate Stimme in der Bush-Administration und reichte 2005, vor der zweiten Amtszeit des Präsidenten, seinen Rücktritt ein. Nach dem Sturm auf das Kapitol zum Ende der Trump-Amtszeit trat er im Januar 2021 aus Protest aus der Republikanischen Partei aus. Schon zuvor hatte er erklärt, für den Demokraten Joe Biden stimmen zu wollen.

Powell war der erste Afroamerikaner der Geschichte der USA, der Generalstabschef und Außenminister wurde. Er wurde 84 Jahre alt. Der ehemalige Politiker ist das bislang wohl prominenteste Todesopfer der Corona-Pandemie. In den USA ruft sein Tod große Bestürzung und Anteilnahme hervor.

9.10 Uhr: Kinder (4 und 5 Jahre alt) erhalten versehentlich Corona-Impfung

Brisanter Vorfall in den USA: Einem Geschwisterpaar wurde versehentlich gegen Corona statt gegen Grippe geimpft. Sophia (5) und Lukas (4). Sie erhielten bei der US-Apothekenkette Walgreens versehentlich den Impfstoff von Biontech/Pfizer, berichten US-Medien. Der Impfstoff ist für Kleinkinder noch nicht zugelassen.

Zwei Kleinkinder wurden in den USA versehentlich mit Corona geimpft. Foto: picture alliance / Zoonar | Greg Johnston

Die Eltern berichten, dass die Kinder mit Impfreaktionen zu kämpfen hatten. Der vierjährige Lukas soll Herzrasen bekommen haben, Tochter Sophia Bluthochdruck. Auch mit Fieber und Husten hätten die Kleinkinder auf die Impfung reagiert.

8.30 Uhr: Neue Dynamik im Corona-Infektionsgeschehen – „Es geht wieder los“

„Es geht wieder los", schreibt „Welt“-Journalist Olaf Gersemann, der das Corona-Infektionsgeschehen seit Monaten statistisch aufbereitet. Der aktuelle Trend ist eindeutig und besorgniserregend: Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut ein Plus von 30 Prozent mehr Infektionen im Vergleich zur Vorwoche. Es ist der 11. Tag in Folge mit ansteigenden Zahlen.

+++ Corona: Virologe prognostiziert erheblichen Anstieg der Infektionen im Winter – drohen verschärfte Maßnahmen? +++

Die 7-Tage-Inzidenz machte jetzt einen deutlichen Sprung von 72,7 auf 74,4 Prozent. Besonders drei Bundesländer treiben die Zahlen aktuell nach oben: In Thüringen gibt es eine 7-Tage-Inzidenz von 138,9, in Sachsen von 123,3 und in Bayern von 112,9. In NRW und in Niedersachsen liegt die Inzidenzwerte dagegen sogar noch knapp unter 50!

Die 7-Tage-#Corona-Inzidenz in 🇩🇪 steigt erneut recht deutlich, von 72,7 auf 74,4.



➡️ höchster Wert seit viereinhalb Wochen



➡️ #Thueringen schon bei 139, #Sachsen bei 123@welt pic.twitter.com/DMysIXAFUd — Olaf Gersemann (@OlafGersemann) October 18, 2021

8.05 Uhr: Söder spekuliert über „Freedom Day“ in Deutschland

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder gab lange Zeit den Corona-Hardliner. Nun spekuliert ausgerechnet er über einen Freedom Day hierzulande, ähnlich wie es ihn in Großbritannien am 19. Juli gab. Einem Tag, an dem alle Corona-Schutzmaßnahmen, wie etwa die Maskenpflicht, endgültig fallen.

Ausgerechnet Markus Söder liegäugelt scheinbar mit einem Freedom Day Ende November. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

„Klar ist: Wenn der Bundestag die epidemische Lage nicht mehr verlängert, dann bedeutet dies wohl das Ende aller Sicherheitsauflagen“, so Söder im Interview mit der „Welt am Sonntag“. „Dann hätten wir Ende November indirekt den Freedom Day“, so Markus Söder weiter. Ob er das begrüßen würde, ließ er im Interview offen.

Die epidemische Lage von nationaler Tragweite gilt seit dem 25. März 2020. Sie wurde seither mehrfach vom Bundestag verlängert, zuletzt am 25. August diesen Jahres. Sie läuft Ende November aus. Was danach passiert, ist noch unklar.