Boris Pistorius wird Lambrecht-Nachfolger – eigentlich galt er als Favorit für einen anderen Posten

Der Nachfolger für Christine Lambrecht (SPD) im Verteidigungsministerium ist gefunden: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (62, SPD) wird das Amt übernehmen.

Pistorius übernimmt Lambrecht-Amt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wollte die Nachfolge nach eigenen Worten „sehr schnell“ klären. Am Dienstag (17. Januar) wurde es dann offiziell: Boris Pistorius, seit 2013 Innenminister von Niedersachsen, übernimmt das Amt.

Nach Berichten der „SZ“ war Pistorius auch Favorit auf eine mögliche Nachfolge von Innenministerin Nancy Feaser, die möglicherweise in Hessen als Kandidatin für den Ministerpräsidenten-Posten antreten könnte.

Nach nur 13 Monaten im Amt hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Montag (16. Januar) ihren Rücktritt erklärt. Lambrecht gab ihre Entscheidung in einer kurzen schriftlichen Erklärung bekannt, in der sie das Eingeständnis eigener Fehler vermied.

Als Grund für den Rücktritt nannte sie die „monatelange mediale Fokussierung auf meine Person“, die eine sachliche Arbeit kaum mehr zugelassen habe. „Die wertvolle Arbeit der Soldatinnen und Soldaten und der vielen motivierten Menschen im Geschäftsbereich muss im Vordergrund stehen“, schrieb Lambrecht. „Ich habe mich deshalb entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen.“