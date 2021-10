Christian Lindner: Verlobung mit Franca Lehfeldt! So lief der Antrag ab

Für Christian Lindner läuft's!

Vor einigen Wochen hat seine FDP bei der Bundestagswahl so viele Stimmen erhalten, dass die Partei in einer Ampel-Koalition ernsthaft Teil der neuen Regierung werden kann – und auch privat hat Christian Lindner jetzt gute Neuigkeiten zu verkünden.

Christian Lindner: So bat er Franca Lehfeldt um ihre Hand

Ihre gemeinsame Leidenschaft ist die Politik, wenn auch in unterschiedlichen Bereichen: Seit Juli 2018 ist Christian Lindner mit der RTL-Politik-Journalistin Franca Lehfeldt liiert.

Jetzt wagen der FDP-Chef und die TV-Reporterin einen wichtigen Schritt – sie wollen heiraten!

Mehr über Christian Lindner:

Er wurde 1979 in Wuppertal geboren.

Lindner studierte in Bonn Politikwissenschaft.

2008 wurde er Major der Bundeswehr-Reserve.

Seit 2013 ist er FDP-Parteichef.

Nun hat er gute Chancen Finanzminister zu werden.

Laut RTL haben sich die 32-Jährige und ihr zehn Jahre älterer Freund bereits Mitte September im Rahmen von Lehfeldts Geburtstag verlobt, die Hochzeit soll 2022 stattfinden. „Wir sind überglücklich“, so Lehefeldt.

Der FDP-Chef hatte am Vorabend des Geburtstags Francas Eltern, ihre beste Freundin sowie RTL-Legende Heiner Bremer und dessen Ehefrau in das Berliner Szene-Restaurant „Cassambalis“ eingeladen. Um Mitternacht hielt er dann eine Rede auf seine Liebste, hielt mit einem Ring und Rosen um ihre Hand an, berichtet „Bild“.

Christian Lindner: „Ich liebe sie, weil sie eine eigene Meinung hat“

Im Zusammenhang mit ihrer Liebesbeziehung zu dem FDP-Chef ist der TV-Journalistin wichtig, ihre berufliche Unabhängigkeit zu betonen. „Da wir beide in der Öffentlichkeit stehen, ist es mir wichtig zu betonen, dass ich privat eigene Ansichten habe und auch als Journalistin unabhängig bin.“ Deshalb habe sie auch in der Vergangenheit nicht über die FDP berichtet.

Auch als Ehefrau des FDP-Chefs und vielleicht künftigen Bundesministers Linder möchte Franca Lehfeldt daher ihre Arbeit „nach bestem Wissen und Gewissen“ fortsetzen.

Ihr Verlobter bestätigt gegenüber RTL: „Für mich ist völlig klar, dass Franca eine eigenen Beruf und einen eigenen Kopf unabhängig von mir hat. Ich liebe sie ja nicht, weil sie meiner Meinung ist, sondern weil sie eine eigene hat.“

Dass Christian Lindner seine eigene Meinung hat, ist in der Öffentlichkeit ebenfalls bekannt.