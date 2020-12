Christian Lindner: Foto aus Archiv ausgegraben – jetzt kommt ein ungeheurer Verdacht auf

FDP-Politiker Christian Lindner machte in letzter Zeit besonders mit seiner Kritik an den Corona-Maßnahmen Schlagzeilen.

Doch nun wurde ein Foto aus dem Archiv ausgegraben, welches einen speziellen Verdacht aufkommen lässt.

Christian Lindner: Foto aus Archiv ausgegraben

Gibt es aktuell noch andere Dinge in der Welt außer der Corona-Pandemie? Wenn man die Schlagzeilen so betrachtet, könnte man meinen, dass es nur die Corona-Krise gibt. Auch Christian Lindner hatte zuletzt immer wieder seine Meinung zu dem Thema geäußert. Für die Corona-Maßnahmen in Deutschland hatte er einige Verbesserungsvorschläge parat.

---------------

Das ist Christian Lindner:

Der 41-Jährige ist seit 2013 Bundesvorsitzender der FDP.

Mit ihm als Spitzenkandidaten schafften die Liberalen mit 10,7 Prozent den Wiedereinzug in den Bundestag 2017.

Überraschend ließ Lindner dann jedoch die Koalitionsverhandlungen über ein Jamaika-Bündnis mit CDU/CSU und Grünen platzen.

Er führt eine Beziehung mit der RTL-Reporterin Franca Lehfeldt. Bis zur Trennung 2018 war Lindner mit heutigen Chefredakteurin der Welt, Dagmar Rosenfeld, liiert.

---------------

Mit seiner Kritik an der Bundesregierung stand er nicht alleine da. Auch Wolfgang Kubicki war mit den Maßnahmen nicht vollumfänglich einverstanden. Doch was haben die beiden Politiker daneben noch gemeinsam? Klar, sie gehören beide der FDP an. Beide sind Mitglieder des Bundestags. Ein Foto, welches aktuell in den Sozialen-Medien auf große Gegenliebe stößt, legt mit einem Augenzwinkern nahe, dass die beiden noch deutlich mehr gemeinsam haben könnten.

Christian Lindner: Ungeheurer Verdacht wegen DIESEM Foto

Das Foto wurde von „kanzlermeme“ auf Instagram gepostet. Es zeigt ein Foto von FDP-Chef Christian Lindner und ein altes Foto von Wolfgang Kubicki. Darüber steht: „Wenn du realisierst, dass Wolfgang Kubicki wohl früher Postbote bei den Lindners war.“ Angespielt wird dabei auf die Ähnlichkeit der beiden Politiker.

---------------

---------------

Und diese ist tatsächlich verblüffend, auch wenn Wolfgang Kubicki auf dem Foto bereits deutlich mehr graue Haare hat. Außerdem wurde der Post noch mit dem vielsagenden Satz versehen: „Same but different.“

Wolfgang Kubicki als Postbote bei den Lindners?

Auf Instagram kam das die Fotomontage sehr gut an. Mehr als 9000 Likes hat sie mittlerweile. Auch in den Kommentaren äußerten viele User, dass ihnen die Montage gefiel. „Christian Lindner bleibt hier nichts anderes übrig, als das zu liken. Ich glaube wir sind da einer großen Sache auf der Spur“, lautete ein Kommentar.

Eine Fotomontage zeigt die Ähnlichkeit von Wolfgang Kubicki und Christian Lindner. (Symbolbild) Foto: imago images / Christian Spicker

Auch Jan Böhmermann schien die Montage zu gefallen, immerhin teilte er sie in seiner Story. Und wie reagierte Christian Lindner selbst auf die „Vermutung“. Er bewies etwas Humor – der FDP-Politiker teilte das Bild zwar nicht in seiner Story, gab ihm aber immerhin ein Like. (gb)