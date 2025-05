Neue Pläne von Lindner: „Jetzt geht’s wieder los!“

Was macht eigentlich Christian Lindner? Dass der ehemalige Finanzminister Papa geworden ist, dürften die meisten mitgekriegt haben. Doch wie sieht es beruflich bei dem Ex-FDP-Chef aus? Auf Instagram klärt er seine Follower auf. Auch wenn er geheimnisvoll bleibt.

„Hier war einige Zeit Ruhe“, beginnt Christian Lindner das Instagram-Video, in dem zu sehen ist, wie er in einem Wald spaziert. „Jetzt geht es wieder los.“

Lindner: „Familie steht im Vordergrund“

Viele seiner Follower sollen ihn gefragt haben, wie es ihm gehe, was er plane und mache. „Momentan steht bei mir natürlich die Familie ganz im Vordergrund. Jeden Tag und auch jede Nacht“, so Lindner. Beruflich habe er „viel Freude an einer neuen Freiheit“. Er habe „leidenschaftlich gerne und lange Politik gemacht, aber Politik hat schon etwas zu tun mit Fremdbestimmung und auch damit, immer funktionieren zu müssen“.

Ein wenig sei es so wie bei Platons Höhlengleichnis. „Da gibt es die Menschen in einer Höhle und die halten die Schatten an der Wand vom Feuer für die Welt und draußen vor der Höhle ist noch eine ganz andere Welt. Ein ganz bisschen so geht es mir mit meinem Gefühl von Freiheit jetzt“, so Lindner. Er habe sich entschieden, dass er sich erst einmal selbst frage, was er wolle und wo er einen Mehrwert leisten könne. Erst danach habe er Entscheidungen getroffen.

Lindner: „Ich möchte weiter meine Meinungen teilen“

Eine Entscheidung könne er seinen Followern doch bereits schon mitteilen: „Mir bedeutet das Feedback von euch sehr viel und deshalb möchte ich weiter meine Gedanken, meine Meinungen mit euch teilen und diskutieren. Nicht mehr aus der Perspektive eines Politikers, sondern aus der meiner neuen Rolle heraus. Also, wir sehen und wir lesen und wir hören uns.“

Also so wirklich klärt uns der Ex-Politiker nicht auf. Nur dass er weiter in den Sozialen Medien aktiv bleibt. Wir dürfen gespannt sein. Hier kannst du das Video sehen.