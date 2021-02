FDP-Chef Christian Lindner steht wegen widersprüchlicher Aussagen in der Kritik. (Archivfoto)

Christian Lindner: Bei diesem Thema widerspricht sich der FDP-Parteichef selbst – „Was will dieser Mann überhaupt?“

Politiker reden schon mal viel, wenn der Tag lang ist – oder die Wahlkampf-Periode. Da ist auch FDP-Chef Christian Lindner keine Ausnahme.

So hat Christian Lindner bei einem Thema, das aktuell ganz Deutschland bewegt, offenbar innerhalb von einigen Wochen seine Meinung komplett geändert. Das hat ein Twitter-User anhand einer Collage gezeigt.

Christian Lindner: Bei diesem Thema widerspricht er sich selbst

FDP-Chef Christian Lindner ist für seine meinungsstarken Äußerungen bekannt. Als Teil der Regierungs-Opposition hält der 42-Jährige sich nur selten mit Kritik an der Großen Koalition zurück.

Auch zu der Frage, ob Geimpfte im Gegensatz zu Nicht-Geimpften gewisse Rechte wieder erhalten beziehungsweise von Lockdown-Lockerungen profitieren sollten, hat sich Christian Lindner klar geäußert. Und das gleich zweimal.

Das ist Christian Lindner:

geboren am 7. Januar 1979 in Wuppertal

ist seit dem 7. Dezember 2013 Bundesvorsitzender Freien Demokratischen Partei (FDP)

er ist seit seinem 17. Lebensjahr Mitglied der FDP

seit Juli 2018 ist er mit RTL-Reporterin Franca Lehfeldt zusammen

So hat sich der FDP-Chef in einem Interview mit „Focus Online“ am 10. Dezember 2020 noch gegen Sonderrechte für Corona-Geimpfte ausgesprochen.

Doch Anfang Februar 2021 scheint der Politiker seine Meinung geändert zu haben: In einem Gastbeitrag bei „T-Online“ fordert er, Corona-Geimpften gewisse Rechte früher zurückzugeben.

Christian Lindner: Kritik an Meinungswechsel

Die Rolle rückwärts hat ein Twitter-Nutzer in einer Collage dargestellt, schreibt dazu schlicht „LOL“.

Entsprechend kritisch fallen die Kommentare unter dem Beitrag aus:

„Wenn keiner Lust hat, mit dir zu diskutieren, machst du es halt selbst“

„Klassiker. Lindner ist einer der Politikertypen, die jeden Tag ihre Meinung ändern, weil sie sich davon etwas versprechen. Hauptsache mediale Aufmerksamkeit und Bedienen einer vermeintlichen Stimmungslage. Völlig unglaubwürdig der Typ.“

„Christian Lindner basiert auf einem Konzept, das sich mir noch nie erschlossen hat. Was will dieser Mann überhaupt?“

„Lindner ist auch nur ein Synonym für Wendehals. Die FDP kurz und knapp erklärt...“

Vereinzelte Nutzer vermuten, dass der Meinungswechsel von Christian Linder damit zu tun haben könnte, dass er mittlerweile selbst geimpft sei („Lass mich raten: Zwischen dem linken und dem rechten Bild wurde er geimpft?“) – andere halten jedoch dagegen.

„Ich nehme ihn ja nur ungern in Schutz, aber kann man seine Meinung nicht auch mal ändern? Er hat ja auch damals gesagt, dass er sich unsicher ist, welche Meinung er dazu hat und dass er sich diese noch bilden muss. Manche Aussagen werden auch seltsam geframt“, schreibt eine Kommentatorin. Ein anderer Nutzer ergänzt: „Ich bin wahrlich kein Fan von Christian Lindner, aber zwischen den Meldungen liegt sehr viel Wissensfortschritt. Da kann man die Lage durchaus nochmal anders bewerten.“ (kv)