  3. Neuer Krieg? China simuliert bereits den militärischen Schlag

China simuliert einen Angriff auf Taiwan und verschärft damit kurz vor dem Treffen zwischen Xi und Trump die Spannungen in Ostasien.

Xi und Putin präsentieren sich als Garanten des Friedens

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zu Gesprächen mit Präsident Xi Jinping nach China gereist - es ist bereits sein zweiter Besuch binnen sechs Monaten in Peking. Beide Politiker erklärten, ihre Länder förderten den Frieden in der Welt.

Peking droht, Washington beruhigt – Taiwan steht unter Beobachtung: Während China mit einem großangelegten Militärmanöver nahe der Insel Taiwan einen Angriff simuliert, bemüht sich die US-Regierung um Deeskalation. Offiziell geht es um Routineübungen – doch der Zeitpunkt ist brisant: Nur wenige Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen zwischen Präsident Xi und US-Präsident Trump demonstriert China militärische Stärke. In Ostasien verdichten sich damit die Spannungen – mit Taiwan im geopolitischen Kreuzfeuer.

Militärische Manöver und politische Signale vor dem Gipfel

H-6K-Bomber fliegen nahe Taiwan
Laut chinesischen Staatsmedien haben strategische Bomber gezielte Angriffe auf Taiwan geübt. „Die Küste war deutlich zu erkennen“, sagte ein Pilot – in einem inszenierten Video mit deutlicher Botschaft. Die Volksbefreiungsarmee setzt dabei auf massive Präsenz in Luft und zu Wasser. Foto: IMAGO
Peking trainiert Luft- und Seeblockaden
Neben Angriffen auf strategische Ziele übte Chinas Militär die Abriegelung der Insel – ein realistisches Bedrohungsszenario, das Taiwan zunehmend unter Druck setzt. In Taipeh gibt man sich offiziell gelassen – doch die Warnungen werden lauter. Foto: IMAGO
„Frieden basiert auf Stärke“
Taiwans Präsident Lai warnt vor naivem Vertrauen in Vereinbarungen mit Peking. Er fordert militärische Stärke – China wiederum lehnt Gespräche mit ihm als „Separatisten“ ab. Auch die USA rücken diplomatisch und militärisch näher an Taiwan. Foto: IMAGO
USA: Sicherheitsgarantie trotz fehlender Botschaft
Die Vereinigten Staaten unterhalten keine offiziellen Beziehungen zu Taiwan, sind aber per Gesetz zur Verteidigungsunterstützung verpflichtet. Die Eskalation kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Denn ausgerechnet jetzt kommt Bewegung in die Diplomatie – mit hochrangigen Gipfeltreffen. Foto: IMAGO
Handelskrieg trifft Sicherheitskrise
In Südkorea soll es zur ersten Begegnung zwischen Trump und Xi seit Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus kommen. Dass China kurz vorher Stärke demonstriert, gilt als klares Signal an Washington. Trump zeigt sich dennoch aktiv – und reist weiter durch die Region. Foto: IMAGO
Gemeinsame Linie im Pazifik
In Tokio trifft Trump Japans neue Regierungschefin Takaichi. Im Fokus: Chinas Aufrüstung, die Verteidigung Taiwans – und ein gemeinsames strategisches Signal nach Peking. Auf seiner Asienreise will Trump Stärke zeigen – auch bei heiklen Themen. Foto: IMAGO
Friedensvertrag in Malaysia – und neue Spannungen
Während Trump in Malaysia einem historischen Abkommen beiwohnt, droht mit dem Taiwan-Konflikt die nächste Eskalation. Der symbolische Kontrast könnte größer kaum sein. Wie ernst China es meint, ist offen – doch die Lage bleibt angespannt. Foto: IMAGO
Taiwan im Fadenkreuz – täglich aufs Neue
Für Taiwan ist das Militärmanöver nur der jüngste Vorfall in einer Reihe von Drohgesten. Der Inselstaat lebt mit permanenter Unsicherheit – doch auch mit wachsender internationaler Rückendeckung. Foto: IMAGO