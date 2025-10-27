Neuer Krieg? China simuliert bereits den militärischen Schlag

Peking droht, Washington beruhigt – Taiwan steht unter Beobachtung: Während China mit einem großangelegten Militärmanöver nahe der Insel Taiwan einen Angriff simuliert, bemüht sich die US-Regierung um Deeskalation. Offiziell geht es um Routineübungen – doch der Zeitpunkt ist brisant: Nur wenige Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen zwischen Präsident Xi und US-Präsident Trump demonstriert China militärische Stärke. In Ostasien verdichten sich damit die Spannungen – mit Taiwan im geopolitischen Kreuzfeuer.

Militärische Manöver und politische Signale vor dem Gipfel