Die krassesten Zitate von Charlie Kirk: So radikal war seine Weltanschauung

Extrem! Viele werfen Charlie Kirk vor, mit seiner Weltanschauung die Menschen in den USA noch mehr gespalten zu haben.
Gegner werfen Charlie Kirk vor, ein extreme, menschenverachtende und sogar auch rassistische Weltanschauung vertreten zu haben. Nach seiner Ermordung kursieren im Netz verschiedene Ausschnitte und Zitate, die das belegen sollen. Seine Verteidiger meinen dagegen, man müsse vieles einordnen und es sei Kirk auch darum gegangen, in Debatten zu provozieren. Einige krasse Beispiele findest du in dieser Fotostrecke.
Extreme Zitate von Charlie Kirk
„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>