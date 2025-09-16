  1. DerWesten.de
Die krassesten Zitate von Charlie Kirk: So radikal war seine Weltanschauung

Extrem! Viele werfen Charlie Kirk vor, mit seiner Weltanschauung die Menschen in den USA noch mehr gespalten zu haben.

Keine Abtreibung, auch nicht nach Vergewaltigungen
Gegner werfen Charlie Kirk vor, ein extreme, menschenverachtende und sogar auch rassistische Weltanschauung vertreten zu haben. Nach seiner Ermordung kursieren im Netz verschiedene Ausschnitte und Zitate, die das belegen sollen. Seine Verteidiger meinen dagegen, man müsse vieles einordnen und es sei Kirk auch darum gegangen, in Debatten zu provozieren. Einige krasse Beispiele findest du in dieser Fotostrecke.

Extreme Zitate von Charlie Kirk

Keine Abtreibung, auch nicht nach Vergewaltigungen
„Abtreibungen sind schlimmer als der Holocaust“ – Als evangelikaler Christ war er ein strikter Vertreter des Lebensrechts von Ungeborenen. Auf die Frage, ob er seiner 10-jährigen Tochter nach einer Vergewaltigung sagen würde, sie müsse das Kind austragen: „Die Antwort ist: ja, das Baby würde zur Welt kommen.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Todesstrafe für Ex-Präsident Biden
„Joe Biden ist ein tollpatschiger, von Demenz geplagter, Alzheimer-kranker, korrupter Tyrann, der ehrlich gesagt ins Gefängnis gesteckt oder mit der Todesstrafe für seine Verbrechen gegen Amerika bestraft werden sollte.“ Foto: IMAGO/Middle East Images
"Es ist den Preis wert"
Waffenrecht vs. Tote bei Schulmassakern und andere Tragödien: „Es ist den Preis für die leider jedes Jahr durch Schusswaffen verursachten Todesfälle wert, damit wir den zweiten Verfassungszusatz haben, der unsere anderen gottgegebenen Rechte schützt.“ Es sei „ein kluger Deal“. Foto: IMAGO/SOPA Images
Antifeminismus
„Frauen sollten sich darauf konzentrieren, jung zu heiraten und Kinder zu bekommen, anstatt Karrieren zu verfolgen, die sie unglücklich machen.“ Ein Beispiel für antifeministische Sätze von Kirk. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Klimawandel-Leugner
„Der Klimawandel ist eine Lüge, die von Globalisten erfunden wurde, um die Wirtschaft zu kontrollieren und die Freiheit zu unterdrücken.“ Die Klimamodelle seien „manipulierter Schwindel“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Rassismus-Vorwurf
„Wenn ich einen schwarzen Piloten sehe, denke ich: ‚Junge, ich hoffe, er ist qualifiziert.'“ Dieses Zitat wird oft als Beleg dafür hergenommen, dass Kirk schwarze Menschen rassistisch betrachtete und eine weiße Vorherrschaft vertrat. Er kritisierte auch die Auswirkungen und Folgen des Civil Rights Acts von 1964, der die Diskriminierung von Afroamerikanern, etwa durch Rassentrennung in Restaurants oder Schulen, aufhob. Foto: IMAGO/Middle East Images
Homosexualität als Sünde
„Der Bibelvers, der das Steinigen von Homosexuellen fordert, ist Gottes perfektes Gesetz in sexuellen Angelegenheiten.“ – als bibeltreuer Christ betrachtete Kirk auch das Alte Testament als moralische Instanz und verurteilte Homosexualität als Sünde. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

