Charlie Kirk ist tot – deswegen war er so wichtig für Trump

„Der großartige und sogar legendäre Charlie Kirk ist tot“, schrieb Trump auf Truth Social. Er nannte ihn einen „Märtyrer für Freiheit und Wahrheit“. Mit Kirk verlor Trump einen engen Vertrauten und prägenden Ideengeber. Der Präsident ordnete landesweite Trauerbeflaggung an – eine seltene Ehre.

Dazu interessant: ++Historiker sind entsetzt! Trump schreibt die Geschichte um++

Kirk wurde 1993 in einem konservativen Elternhaus geboren. Früh engagierte er sich politisch, brach sein Studium ab und startete eine Medienkarriere. Mit seinem Podcast und Onlineformaten verbreitete er rechte Thesen und Trumps Ideologie. Bereits mit 18 gründete er Turning Point USA, eine Jugendorganisation für Konservative.

Trump verliert einen seiner wichtigsten Unterstützer

Der über 50 Jahre ältere Bill Montgomery erkannte Kirks Talent früh und forderte ihn auf: „Du kannst nicht aufs College gehen!“ Stattdessen sollte Kirk eine Organisation gründen. Montgomery wurde sein Mentor und unterstützte ihn beim Aufbau von Turning Point USA – bis zu seinem Tod 2020 an Covid.

Schon gelesen? ++Pornografie-Skandal um Meloni erschüttert Italien: Deepfakes sorgen für Entsetzen++

Kirk gehörte bald zu einem Netzwerk von Trump-nahen Aktivisten. Auf Social Media und im Radio erreichte er Millionen. 2016 lernte er Donald Trump Jr. kennen, wurde Freund der Familie und eine zentrale Figur im Wahlkampf. Turning Point USA nahm inzwischen Millionenbeträge ein und wuchs enorm.

„Du darfst nicht studieren!“ – So begann Kirks radikale Karriere

In Trumps Kampagne mobilisierte Kirk junge Wähler und organisierte Events für verschiedene Gruppen der Maga-Bewegung. Mit seinem Einfluss brachte er Trump in Kontakt mit Impfgegnern, religiösen Konservativen und Verschwörungstheoretikern. Kirks Strategie machte Trumps Bewegung noch vielschichtiger.

Mehr spannende Artikel:

Kirk kritisierte regelmäßig Medien, provozierte mit Themen wie Migration oder Gender und sprach gezielt rechte Wähler an. Seine direkte Art polarisierte – aber genau das machte ihn zu einem der wirksamsten Unterstützer Trumps.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.