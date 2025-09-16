Vieles passt nicht zusammen: Das weiß man über den Attentäter von Charlie Kirk

Es ist die große Frage: Was ist das Motiv hinter dem Attentat von den rechten Aktivisten Charlie Kirk? Blitzschnell stand im MAGA-Lager von Donald Trump fest, dass Linksradikale den populären Meinungsführer auf dem Gewissen haben. Doch der Hintergrund des Tatverdächtigen passt nicht wirklich in diese Erzählung.
Wer ist der mutmaßliche Kirk-Attentäter – und wo steht er politisch? Donald Trump gibt Linksradikalen die Schuld am tödlichen Attentat auf Charlie Kirk. In republikanischen Kreisen wird vor allem im Netz in aggressiver Rhetorik der Feind links ausgemacht und Rache geschworen. Das Attentat sei eine Kriegserklärung. Doch was weiß man wirklich über den jungen Mann (Polizeifoto), der mutmaßlich den rechten Aktivisten Charlie Kirk erschoss? Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Tyler Robinson, der Tatverdächtige in U-Haft, ist ein 22-jähriger US-Amerikaner aus St. George in Utah. Er ist ein scheinbar ganz gewöhnlicher Junge aus der Vorstadt, ohne Vorstrafen. Er ist im dritten Jahr des Elektriker-Lehrprogramms am Dixie Technical College. Der mutmaßliche Täter kommt aus einem ziemlich konservativen Umfeld. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Seine Eltern Matthew und Amber sind als Republikaner registriert. Die Großmutter und andere Verwandte bestätigten gegenüber US-Medien, dass die gesamte Familie republikanisch eingestellt sei. Seine Mutter postete früher auf Facebook Familienfotos mit Gewehren, die sie nach der Festnahme gelöscht hat. Konservativ, christlich, waffennah – typisch für den Süden Utahs. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Der Verdächtige selbst hat bei den letzten Wahlen, einschließlich der Präsidentschaftswahl 2024, nicht abgestimmt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass er parteipolitisch festgelegt ist. Laut Aussagen aus seinem Umfeld soll er erst kürzlich politischer geworden sein. Die Ermittler prüfen, ob er sich möglicherweise durch Online-Inhalte radikalisiert hat. Foto: IMAGO/UPI Photo Ein Indiz auf ein mögliches linkes Motiv für den Mord könnten provokative Botschaften sein, die auf unbenutzten Pistolenhülsen eingraviert wurden. So unter anderem der Satz „Hey, fascist! Catch!“ (auf Deutsch: „Fang, Faschist!“), Oder eine Songzeile aus dem berühmten Partisanenlied: „Oh bella ciao, bella ciao, ciao ciao“. Doch noch ist die Spur zu einem linken Motiv der Tat sehr dünn. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
