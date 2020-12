CDU-Vorsitz: Unerwartete Konkurrenz für Laschet, Merz und Röttgen! Jetzt steigt ER ins Rennen ein

Der Kampf um den CDU-Vorsitz geht in die heiße Phase: Am digitalen Parteitag am 15. und 16. Januar soll die Entscheidung darüber fallen, wer die Partei anführen wird. Eine mit Spannung erwartete Entscheidung vor der Bundestagswahl 2021.

Im Rennen um den CDU-Vorsitz kam es bislang zum Dreikampf zwischen Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz. Der Sieger darf sich berechtigte Hoffnungen machen, der nächste deutsche Bundeskanzler zu werden. Doch jetzt steigt überraschend ein vierter Bewerber ein.

CDU-Vorsitz: Laschet, Merz und Röttgen blicken gespannt auf den Januar

Nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer im Dezember 2018 zur Bundesvorsitzenden der CDU gewählt wurde, hatte man eigentlich damit gerechnet, dass nun etwas Ruhe in die Partei einkehren würde. Schon 2018 gab es tiefe Gräben im Kampf um den Vorsitz der CDU. Im Februar 2020 dann die Überraschung: Kramp-Karrenbauer kündigte ihren Rückzug vom Parteivorsitz an.

Die CDU stand also vor dem gleichen Problem, wie vor ungefähr einem Jahr. Seitdem gab es Corona bedingt eine Hängepartie. Ein Präsenzparteitag in diesem Dezember wurde verschoben. Merz warf Laschet damals eine Intrige vor. Jetzt gibt es einen neuen Termin im Januar 2021.

In gut einem Monat entscheidet sich also die Zukunft der CDU. Merz werden bisher wohl die besten Karten eingeräumt. Er gilt als Favorit der Jungen Union und der konservativeren CDU-Mitglieder. Doch Norbert Röttgen, der inzwischen Armin Laschet in Umfragen hinter sich ließ, holt weiter auf.

Hessischer Unternehmer will ebenfalls kandidieren

Nicht wenige sahen seinen Auftritt bei der Online-Vorstellung der drei Kandidaten im Rahmen einer CDU-Tagung am Montagabend als den überzeugendsten an. Noch ist also alles offen. Eines haben aber alle drei Kandidaten gemeinsam: Sie stammen aus NRW. Das unterscheidet den Neueinsteiger ums Rennen zumindest schon einmal von ihnen.

Gegenüber der „Oberhessischen Presse“ kündigte der Unternehmer Andreas Ritzenhoff aus Marburg nun an, sich ebenfalls für den CDU-Vorsitz bewerben zu wollen. Ritzenhoff hatte sich bereits 2018 um das Amt beworben. Er blieb jedoch chancenlos.

Röttgen, Laschet oder Merz – oder doch Außenseiter Ritzenhoff? Foto: imago images / IPON

Auf seiner Webseite wirbt der Hesse für ein „vereinigtes Europa“, er kritisiert wie „das das unfaire Vorgehen der Chinesen europäische Arbeitsplätze gefährdet und schließlich vernichtet.“ Millionen Arbeitsplätze seien in Gefahr.

Kernidee: Vereintes Europa

Auch im Interview mit der „Oberhessischen Presse“ greift Ritzenhof seine Europa-Idee auf: „Die Weltmacht Europa mit rund 450 Millionen Einwohnern muss sich endlich auch als Weltmacht organisieren. Dann kann Europa seine Ziele und Werte innerhalb seiner Grenzen realisieren und in die Weltordnung einbringen – einschließlich Klimaschutz.“

Realistisch gesehen dürfte der Marburger jedoch kaum eine Chance gegen Laschet, Merz und Röttgen haben. Schließlich ist es gerade mal noch ein Monat bis zur Vorsitzendenwahl. Dazu genießt der Unternehmer nicht über die mediale Aufmerksamkeit und Bekanntheit der anderen Kandidaten. (dav)