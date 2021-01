CDU und SPD: Mega-GroKo-Zoff wegen Impf-Bestellungen – „Die ganze Welt lacht über die dummen Deutschen“

Jetzt wird Corona zur Belastungskrise für die Große Koalition (GroKo) aus CDU und SPD. Während die beiden Regierungsparteien die Corona-Krise bislang in ungewohnt harmonischer Partnerschaft bekämpften, scheint es mit dem Frieden pünktlich zum Jahreswechsel schlagartig vorbei zu sein.

Nachdem in Deutschland die Kritik am langsamen Impfsstart immer lauter wurde, sprang auch die SPD auf den Zug auf und kritisierte verantwortliche CDU-Politiker scharf, allen voran Gesundheitsminister Jens Spahn und Kanzlerin Angela Merkel. Die CDU will sich die Schuld jedoch nicht so einfach in die Schuhe schieben lassen.

Vor der Bundestagswahl im September wurden die Visiere in beiden Parteien nun heruntergeklappt.

CDU und SPD: Streit um Impf-Bestellungen

Als einer der ersten aus Reihen der SPD attackierte Generalsekretär Lars Klingbeil Kanzlerin Merkel in einem Talk-Format der „Bild“ für ihre bisherige Zurückhaltung sowie Gesundheitsminister Jens Spahn. Ihm warf Klingbeil vor, nicht parallel zur EU weitere Impfdosen für Deutschland bestellt zu haben. Mehr dazu >>> hier. Für andere SPD-Politiker wirkte das wie ein Startschuss zum Angriff.

+++ Norbert Röttgen: Kuriose Entdeckung in Buchhandlung – sie wird Merz und Laschet nicht gefallen +++

Wohl die drastischsten Worte fand dabei SPD-Bundestagsabgeordneter Florian Post gegenüber dem „Focus“. Er forderte einen Untersuchungsausschuss und die Aufklärung der Verantwortlichkeiten auf Seiten der EU und Deutschlands. Ein Brief, in dem die Gesundheitsminister mehrerer europäischer Länder – darunter auch Deutschland – die Verantwortung für die Impfstoff-Beschaffung an die EU-Kommission abtraten, war dabei ein gefundenes Fressen für den SPD-Mann. Die „Bild“ hatte das Schriftstück am Montag veröffentlicht.

„Sind die alle irre?“

„Sollte das stimmen, dass auf Druck von Merkel die Bestellungen des Impfstoffs zurückgenommen und daraufhin den Dilettanten um Ursula von der Leyen anvertraut wurden, frage ich mich: Sind die alle irre? Die ganze Welt lacht über die dummen Deutschen. Sollte das alles stimmen, trifft uns der Spott zu Recht! Das kann man sich nicht ausdenken“, wütet Post gegenüber „Focus“.

Dabei sind es nicht nur reine Parteifunktionäre, sondern auch Regierungsmitglieder, die nun zum Angriff geblasen haben. Allen voran Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Er schlug am Montag in die gleiche Kerbe wie Post und Klingbeil.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz fodert von Jens Spahn Antworten. Foto: imago images/IPON

Bei der Tagung des Corona-Kabinetts kam es zum Paukenschlag: Scholz wies im Namen der SPD-geführten Bundesländer Gesundheitsminister Jens Spahn auf einen vierseitigen Fragenkatalog zum Thema Impfstoff-Beschaffung durch die EU und Deutschland hin und forderte zeitnahe Antworten. Wie die „Bild“ berichtet, enthalte der Fragenkatalog 24 Fragen und 48 Unterpunkte, unter anderem warum die EU so wenig Impfdosen bestellt habe oder höhere Lieferangebote von Biontech und Moderna ausgeschlagen worden seien.

Ziemiak holt zum Gegenangriff aus

Die CDU und vor allem Jens Spahn waren von dem Vorstoß der SPD sichtlich überrascht. Spahn verteidigte sich gegenüber dem ARD „Morgenmagazin“ fast schon zaghaft: Die Dinge würden sich wie besprochen entwickeln, man müsse „realistisch bleiben. Es wird in vielen Ländern auf der Welt nicht schneller gehen, als Richtung Sommer.“

1,3 Mio. Impfdosen und nicht mal 300.000 Geimpfte. Das geht vielen Kritikern zu langsam. Gesundheitsminister @jensspahn hält dagegen. Es sei die angekündigte Größenordnung. Im Grunde entwickelten sich die Dinge wie besprochen. Das Impfen in Pflegeheimen sei eben zeitaufwendiger. pic.twitter.com/NUKPqnhNz4 — ARD Morgenmagazin (@ardmoma) January 5, 2021

Während Spahn noch defensiv bleibt, hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auf Twitter bereits zum Gegenangriff geblasen. Mitten in der Corona-Pandemie droht jetzt ein gewaltiger GroKo-Zoff.

Ziemiak schrieb auf dem Kurznachrichtendienst: „Die Angriffe von Olaf Scholz auf Jens Spahn sind billige Manöver im Superwahljahr. Das ist unwürdig für die einst staatstragende Partei SPD und das Gegenteil von Verantwortung.“ Er bedanke sich bei der Bundesregierung für ihre Arbeit.

Die Angriffe von @OlafScholz auf @jensspahn sind billige Manöver im Superwahljahr. Das ist unwürdig für die einst staatstragende Partei #SPD und das Gegenteil von Verantwortung. Ich sage der #Bundesregierung DANKE für die Arbeit in so schwieriger Zeit. https://t.co/IuycDaevgZ — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) January 5, 2021

Leise Worte der Versöhnung gibt es allerdings auch. So glaubte SPD-Gesundheitsminister bei „Hart aber fair“ am Montagabend, dass man an den wichtigen Stellen auch trotz der Spannungen weiter gemeinsam hart arbeiten werde. Zwar hätte die EU mehr Geld für die Beschaffung von Impfstoffen in die Hand nehmen müssen, den aktuellen Lockdown hätte man jedoch auch damit nicht verhindern können, so Lauterbach.

----------------------------

Weitere Themen aus der Politik:

Armin Laschet: Bitter! Kandidat um CDU-Vorsitz landet HIER ganz hinten

Tagesthemen (ARD): Passantin äußert sich zu Corona – zuvor war sie ausgerechnet HIER zu sehen

Angela Merkel: SPD-Politiker schießt gegen Kanzlerin und Jens Spahn – „Habe sie zu diesem Chaos nicht vernommen“

----------------------------

Der Zeitpunkt, die eigenen Parteiprofile zu schärfen, ist dabei sicher nicht zufällig. 2021 gibt es allein in fünf Bundesländern Landtagswahlen, dazu im September die Bundestagswahl. Auch in den nächsten Wochen ist deswegen wohl davon auszugehen, dass es mit der GroKo-Harmonie erst einmal vorbei ist. (dav)