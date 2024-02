CDU vor Spaltung: Insider erkennt drei Parteien in einer

Die Parteienlandschaft in Deutschland wird gerade ordentlich durchgeschüttelt. Besonders die Ampel-Parteien müssen sich einiges gefallen lassen – von außerhalb und von den eigenen Leuten. Ganz zu schweigen von der neuen Partei, dem BSW, die kürzlich erst auf den Plan getreten ist (wir berichteten). Doch auch die CDU, die auf Bundesebene erstmals seit Langem Oppositionspartei ist, steht vor großen Herausforderungen.

Ein Partei-Insider der Christdemokraten äußert nun seine Einschätzung über die CDU auf „X“, ehemals Twitter. Er glaubt, wenn es so weitergeht, könnte bald eine Neugründung der Partei fällig werden.

+++Alle News zur CDU findest du hier+++

Das Aus für die Christdemokraten?

Andreas Püttmann war von 1992 bis 2003 Redaktionsmitglied Junge Union, der Jugendvereinigung von CDU und CSU. Auch in den folgenden Jahren arbeitete er ab und an in CDU-Nähe, war Teil einer ihrer Kommissionen. Jetzt packt der Politologe, Publizist und Christ, wie er sich auf seinem „X“-Kanal beschreibt, über seine Einschätzungen zur CDU aus.

Auf „X“, ehemals Twitter, schreibt Püttmann: „Nehme im Grunde 3 CDUs wahr: Eine, besonders im Osten, die quakt wie die AfD, watschelt wie die AfD, aussieht wie die AfD, aber nicht AfD sein will. Eine, die sich geistig zu einer 2. größeren FDP außerhalb der Ampel entwickelt. Eine 3., die christlich-sozialliberal Mitte bleibt.“

+++Grüne sind Hauptgegner der Union? CDU-Basis sieht das anders+++

Weiter führt Püttmann aus: „Fraglich ist, wie lange die 3., also die Kohl-Merkel-CDU, sich die Radikalisierung in der Spur der Tories oder der US-Republikaner eigentlich noch gefallen lassen will?“ Damit geht der Politikwissenschaftler auf die Entwicklungen der konservativen Parteien in den USA und im Vereinigten Königreich ein.

Dem rechten Flügel der Republikaner wird, nicht zuletzt unter Ex-Präsident Donald Trump, immer wieder die Neigung zum Radikalismus vorgeworfen. Auch in Großbritannien orientiert sich der rechte Flügel der konservativen Tory-Partei immer mehr an faschistischen Ideologien. Püttmann schreibt weiter über die Kohl-Merkel-Gruppe in der CDU, wie er sie nennt: „Da sie die anderen (bis auf die Werte-Union) nicht loswird, könnte irgendwann doch eine Aus-/Neugründung fällig werden.“

Dreimal CDU

Das würde bedeuten, dass sich die drei von Püttmann angesprochenen Gruppen in der CDU jeweils in eigene Parteien aufteilen würden. Püttmann dazu: „Für Beharrungsvermögen spricht, dass man als starke Minderheit in einer großen, geistig heterogenen, rechtsbürgerlichen CDU das Schlimmste verhüten kann. Um noch christlich-demokratische Politik sichtbar zu machen, wäre eine koalitionsfähige, mittige 10-Prozent-Partei geeigneter.“

Auch interessant für dich:

Eine Zerreißprobe für die verschiedenen Gruppen in der CDU könnte die nächste Bundestagswahl 2025 werden. Sollte dann eine Koalition mit den Grünen auf Bundesebene im Raum stehen, bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen das für die Christdemokraten hat.