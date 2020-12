CDU-Politiker mit drastischem Plan für ARD, ZDF und Co.

Der Ton zwischen dem Öffentlich-Rechtlichen-Rundfunk (ÖRR) und der CDU war in der Vergangenheit zweifelsohne schon einmal freundlicher. Nachdem die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent im Monat am Land Sachsen-Anhalt vorerst gescheitert ist, könnte es nun für den ÖRR noch dicker kommen.

Wie der „Spiegel“ berichtet, seien Vorschläge für das Wahlkampfprogramm der CDU eingereicht worden, welche eine Privatisierung von ARD, ZDF und Co. fordern.

CDU-Vorschlag: Privatisierung von ARD, ZDF und Co.

Wären die öffentlich-rechtlichen Sender und die CDU in einer Beziehung, man könnte wohl sagen, es kriselt. Zwar nicht zum ersten Mal – schließlich beschwerte sich schon Konrad Adenauer Anfang der 1960er Jahre über einseitige Berichterstattung – aber wohl so heftig wie schon lange nicht mehr.

Eigentlich sollte der Rundfunkbeitrag um 86 Cent erhöht werden. Nachdem bereits 15 Bundesländer der Erhöhung zugestimmt hatten, spitzte sich die Lage in Sachsen-Anhalt zu. Im Koalitionsvertrag des grün-rot-schwarzen Bündnisses war eine Beitragsstabilität vereinbart worden. Die CDU wollte sich daran halten, Grüne und SPD der Erhöhung zustimmen. Die Koalition drohte zu zerbrechen, eine Ablehnung durch Stimmen der CDU gemeinsam mit der rechten AfD bahnte sich an.

Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) zog die Reißleine und zog den Regierungsentwurf zurück. Die Erhöhung war damit erst einmal vom Tisch. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht trat zurück, nachdem er in einem Zeitungsinterview für einen Alleingang der CDU geworben hatte.

Ministerpraesident Reiner Haseloff (CDU,Sachsen-Anhalt) zog die Regierungsvorlage zur Rundfunkerhöhung zurück. Die Koalition aus SPD, CDU und Grünen drohte zuvor auseinander zu fallen. Foto: imago images / Christian Schroedter

ARD, ZDF und Deutschlandradio kündigten darauf an, vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Ausgerechnet in dieser aufgeheizten Lage macht nun offenbar eine Privatisierungsforderung in der CDU die Runde.

„Langfristig schrittweise privatisiert“

Unter den Vorschlägen zum zukünftigen Wahlprogramm der CDU befinde sich laut „Spiegel“ nämlich auch ein Entwurf, der vorsehe, ARD, ZDF und Deutschlandradio in seiner aktuellen Form abzuschaffen. In dem Vorschlag, der dem „Spiegel“ vorliegen soll, heißt es: „Langfristig sollten die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten schrittweise privatisiert werden.“

Ob es der Entwurf jedoch tatsächlich in das Wahlprogramm schafft ist unklar. Gegenüber dem „Spiegel“ habe ein Sprecher der CDU betont: „Der Generalsekretär der CDU und die Parteivorsitzende haben in den vergangenen Tagen mehrfach betont, dass die CDU klar zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk steht. Daran hat sich nichts geändert.“

Journalistenverband: „Es ist absurd“

Der Deutsche Journalisten-Verband zeigte sich ob des Vorschlags schockiert. Auf Twitter forderte der Verband, die CDU müsse „Gedankenspielen über eine Privatisierung der öffentlich-rechtlichen Sender eine klare Absage erteilen.“

Die @CDU muss Gedankenspielen über eine Privatisierung der öffentlich-rechtlichen Sender eine klare Absage erteilen! Statt das Vertrauen von Hörern und Zuschauern in Mitleidenschaft zu ziehen, sollte sich die #CDU klar hinter #ARD und #ZDF stellen.

— Journalisten-Verband (@DJVde) December 15, 2020

DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall: „Das ist eine Kampfansage an das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem in Deutschland. […] Es ist absurd, dass ausgerechnet mitten in der Coronakrise die Existenzberechtigung der Sender in Zweifel gezogen wird.“ (dav)