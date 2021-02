CDU sorgt für neuen Skandal im Wahlkampf – diesmal geht es um ein Sex-Plakat

Malu Dreyer: Ein frivoles Wortspiel mit der Ministerpräsidentin sorgt für Ärger in Rheinland-Pfalz.

Der Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz wird hart geführt: Die CDU will zurück an die Macht. Doch zum zweiten Mal im Wahlkampf leistete sie sich dabei einen Aussetzer.

Zumindest empfinden das ihre politischen Gegner so. Die FDP in Rheinland-Pfalz wirft der CDU nun sogar einen „frauenfeindlichen Wahlkampf“ vor.

CDU: Sex-Wortspiel vor Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sorgt für Empörung

Bereits im Januar gab es Aufregung um ein Wahlkampfmotiv des CDU-Parteinachwuchses Junge Union. Auf dem Bild war das Gesicht von Malu Dreyer entstellt worden. Die SPD reagierte stinksauer, sogar Antisemtismus-Vorwürfe wurden gegen die JU laut.

Nun geht es um ein Plakat, das der CDU-Landtagsabgeordnete Dirk Herber auf seinen Kanälen verbreitete. Zu sehen sind darauf SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel und der bisherige stellvertretende Ministerpräsident, FDP-Mann Volker Wissing.

CDU mit frivolem Wortspiel vor Landtagswahl Rheinland-Pfalz: „Keinen Bock mehr auf Dreyer?"

Das Bild suggeriert, dass alle drei nackt unter einer Bettdecke liegen. Darüber steht die Frage: „Keinen Bock mehr auf Dreyer?“ Ein fragwürdiges Sex-Wortspiel. Die Botschaft dahinter: Die Ampel-Koalition aus den drei Parteien SPD, Grünen und FDP soll abgewählt werden – und damit auch Ministerpräsidentin Dreyer.

Doch der Sex-Wahlkampf stößt im Netz auf Kritik. „Erst antisemitisch und jetzt sexistisch gegen Malu unterwegs? Das macht wirklich Sorge um politische Kultur und Wahlkampf um Ideen“, beschwert sich SPD-Politikerin Verena Hubertz. Die FDP in Rheinland-Pfalz fragt: „Gibt es das Motiv auch mit Armin Laschet oder Daniel Günther, liebe CDU. Oder habt ihr nur ein Problem mit Dreier-Koalitionen, wenn sie von einer Frau geführt werden? Frauenfeindlicher Wahlkampf von vorgestern?“

Gibt es das Motiv auch mit @ArminLaschet oder Daniel Günther, liebe @cdurlp? 🤔Oder habt ihr nur ein Problem mit Dreier-Koalitionen, wenn sie von einer Frau geführt werden? 🙄 Frauenfeindlicher Wahlkampf von vorgestern? @ChBaldauf und die #CDU #RLP: #WirMachenDas 🤦‍♂️ https://t.co/iRPiheCTlo — FDP Rheinland-Pfalz (@fdprlp) February 8, 2021

Auch auf der Instagram-Seite von CDU-Politiker Dirk Herber gibt massive Kritik:

„Ist so ein Post nicht unter deinem Niveau?“

„Ich warte auf den Moment an dem die CDU auch anfängt Wahlkampf mit Inhalten zu machen!“

„Inhaltliche Selbstverzwergung.“

Andere meinen dagegen, dass man gerade zur Karnevalssaison den Wahlkampf auch mal mit Satire und Humor verbinden dürfe.

Klar scheint: Die Chancen auf ein Dreier-Bündnis mit der CDU, nämlich eine Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP in Rheinland-Pfalz, haben sich nach dieser Wahlkampf-Aktion nicht verbessert! Gewählt wird am 14. März.