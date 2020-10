CDU-Politiker sorgt mit Aussage für heftige Diskussion – Verband mit deutlicher Forderung

CDU-Politiker Holger Stahlknecht hat mit einer Aussage für eine Kontroverse gesorgt. Der Innenminister von Sachsen-Anhalt äußerte während eines Treffens mit Beamten der Polizeiinspektion in Dessau-Roßlau zu antisemitischen Anschlägen wie denen von Halle und welchen Einfluss diese auf die Polizeiarbeit hätten.

Die Worte des CDU-Politikers sorgten für große Wellen. Sogar der Zentralrat der Juden hat sich nun ungewohnt deutlich eingemischt. Er äußert Zweifel an der Eignung des CDU-Manns.

CDU-Politiker sorgt für Kontroverse

Der Vorwurf des Zentralrats der Juden: Stahlknecht habe durch seine Aussagen suggeriert, dass normale Bürger von der Polizei nicht mehr so gut geschützt werden könnten, weil die Beamten stattdessen mit dem Schutz jüdischer Kulturstätten und Einrichtungen beschäftigt seien. Zugespitzt also, dass es Schuld der Juden sei, dass für andere Bürger keine Zeit mehr sei.

Gegenüber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ sagte Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden: „Mit seinen Äußerungen suggeriert Minister Stahlknecht, Juden seien schuld daran, wenn sich die Polizei um die Belange der übrigen Bevölkerung nicht mehr angemessen kümmern könne. Ein Landesinnenminister scheut sich nicht, Juden als privilegiert darzustellen und sie gegen andere Bevölkerungsgruppen auszuspielen. Damit befördert er Antisemitismus. Das ist ein Armutszeugnis.”

Weiter fragt Schuster: „Es stellt sich die Frage, ob Holger Stahlknecht weiter für das Amt des Innenministers geeignet ist.” Stahlknecht hat sich in Abwehrhaltung begeben.

Zentralrat der Juden fordert Konsequenzen

Stein des Anstoßes war ein Artikel in der „Mitteldeutschen Zeitung“ über einen Besuch von Stahlknecht bei den Polizeibehörden in Dessau. Als es um die Belastung von Polizisten ging, erklärte der CDU-Politiker, dass rund 1500 Arbeitsstunden angefallen sein, um jüdische Einrichtungen in Dessau zu schützen. „Diese 1500 Stunden fehlen woanders“, so Stahlknecht wörtlich.

Der Zentralrat der Juden formulierte darauf seine deutliche Forderung. Mit dem Protest ist die Dachorganisation nicht allein. Linken-Landtagsabgeordnete Wulf Gallert schrieb auf Twitter, dass es so eine klare Aussage des Zentralrats der Juden nur sehr selten gebe. Für ihn ein deutliches Indiz für das Versagen „beim Kampf gegen den Antisemitismus“.

Das macht der Vorsitzende des Zentralrats der Juden sehr selten. Dass er sich gezwungen sieht, den Rücktritt von #Stahlknecht zu fordern, zeigt das Versagen der Landesregierung unter ⁦@MP_Haseloff⁩ beim Kampf gegen den Antisemitismus überdeutlich. https://t.co/BiIki2dxJh — Wulf Gallert (@WulfGallert) October 5, 2020

Stahlknecht schob am Montag nach, dass er missverstanden worden sei. Am Schutz der jüdischen Einrichtungen solle nichts verändert werden. Man müsse jedoch Verständnis dafür haben, dass die Polizei in anderen Fällen nicht bei jeder kleineren Anforderung pünktlich zur Stelle sei. Er habe deutlich machen wollen, dass der Schutz jüdischer Einrichtungen nicht verhandelbar sei, so Stahlknecht in der „Mitteldeutschen Zeitung“. (dav)