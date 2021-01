CDU-Politiker in Berlin soll betrunken gepöbelt und Imbiss-Betreiber rassistisch beleidigt haben

Ein CDU-Politiker in Berlin soll am Wochenende unter Alkohol gepöbelt und rassistisch beleidigt haben. (Symbolbild)

Dieser Imbiss-Besuch könnte einen CDU-Politiker in Berlin noch teuer zu stehen kommen. Am Sonntagnachmittag soll der 55-jährige CDU-Mann in einem Asia-Imbiss einen Mitarbeiter angepöbelt und rassistische beleidigt haben.

Der Christdemokrat ist bereits von einem politischen Amt zurückgetreten. Er selbst bestreitet die Vorwürfe zum Teil, entschuldigte sich jedoch gleichzeitig für die „Unannehmlichkeiten“. Jetzt werden Forderungen nach einem kompletten Rückzug aus der Politik laut.

CDU-Politiker verweist auf Alkohol

Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, hatte sich der Vorfall gegen 16.30 Uhr in einem Asia-Imbiss am Mehringdamm in Berlin zugetragen. Dort soll der CDU-Politiker zunächst einen Mitarbeiter angeschrien haben, man befinde sich in der „Bundesrepublik Deutschland“ und hier seien „Chinesen“ nicht erwünscht. Auch habe er dem vietnamesischen Mitarbeiter entgegnet: „Sie leben in einer Diktatur – warum sind Sie jetzt hier?“

Zudem habe er von dem Mitarbeiter Aufenthaltsdokumente gefordert. Als sich dieser weigerte, soll das 55-jährige Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung eine Plastiklasche vom Tresen durch den Innenraum des Imbisses geschleudert haben.

Die Tat soll sich in einem Imbiss in unmittelbarer Nähe zur U-Bahn Station Mehringdamm ereignet haben. Foto: imago images / ZUMA Wire

Der betroffene CDU-Politiker gab laut „Tagesspiegel“ in einer persönlichen Erklärung an, ihm täten die „gestrigen unter Alkoholeinfluss stattgefundenen Ereignisse“ leid, „ich habe mich auch persönlich beim Imbissbetreiber für die Unannehmlichkeiten entschuldigt“. Er habe zwar eine verbale Auseinandersetzung gegeben, die „Anwendung von Gewalt und rassistischen Äußerungen meinerseits“ weise er jedoch zurück.

„Rassismus hat in der CDU Berlin keinen Platz“

Er wolle die juristische Aufarbeitung unterstützen und trat mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Ausschussvorsitzender zurück. Doch damit ist die Sache für den CDU-Mann wohl noch nicht erledigt. Er ist laut „Tagesspiegel“ aktuell weiter schul- und jugendpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion in Tempelhof-Schöneberg.

Doch die Kritik an seinem Verhalten stammt nicht nur aus den Reihen seiner politischen Gegner.

Stefan Evers, Generalsekretär der Landes-CDU, erklärte auf Twitter: „Rassismus hat in der CDU Berlin keinen Platz. Es verbieten sich auch Pöbeleien gegenüber Mitbürgern, egal aus welchem Anlass. Alkohol ist dafür schon gar keine Entschuldigung. Jetzt gilt es aber erstmal, die Aufklärung des Vorgangs abzuwarten.“

Alkohol ist dafür schon gar keine Entschuldigung. Jetzt gilt es aber erstmal, die Aufklärung des Vorgangs abzuwarten. — Stefan Evers (@BerlinGestalter) January 18, 2021

SPD-Ortsvertretung: Ausschuss-Rücktritt nur erster Schritt

Noch drastischere Worte fand die SPD Friedrichshain-Kreuzberg in einer Stellungnahme auf ihrer Internetseite. „Wir sind entsetzt über diesen unverzeihlichen Übergriff“, erklärt die Partei. „Wer Menschen aufgrund ihrer Herkunft beleidigt, erniedrigt und angreift, hat seine Eignung als politischer Repräsentant unseres demokratischen Gemeinwesens verwirkt.“

Der Rücktritt von seinem Ausschussvorsitz könne nur der erste Schritt sein. „Wir fordern ihn zum sofortigen Rücktritt seiner politischen Ämter auf“, heißt es in der Stellungnahme der SPD weiter. (dav)