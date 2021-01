CDU-Parteitag: JU-Chef warnt vor Spaltung ++ Parteigrößen werben für Laschet ++ Ärger um Anti-Merz-Wahlempfehlung

JU-Chef Tilmann Kuban befürchtet eine Spaltung in der CDU.

Am Freitag und Samstag findet der CDU-Parteitag statt. Mit besonderer Spannung wird die Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden erwartet. Wer wird das Rennen machen: Friedrich Merz, Armin Laschet oder Außenseiter Norbert Röttgen?

In unserem Ticker zum CDU-Parteitag berichten wir über Gerüchte, Getuschel und Aufreger vor den Tagen der Entscheidung in der Partei.

CDU-Parteitag im Ticker: JU-Chef warnt vor Spaltung der Partei ++ Merz empört mit Tweet

Dienstag, 12. Januar 2021

9.00 Uhr: Parteigrößen werben für Armin Laschet

Der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) wünscht sich Armin Laschet als neuen CDU-Chef. Der NRW-Ministerpräsident sei sein „Kandidat für den Bundesvorsitz“, sagte Biedenkopf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Laschet habe die CDU in Nordrhein-Westfalen nach einer schweren Niederlage wieder aufgerichtet und in eine gemeinsame Regierung mit der FDP geführt. Er regiere erfolgreich im Westen, kenne aber auch die Herausforderungen im Osten. „Ich weiß das aus persönlichem Erleben“, sagte der 90-Jährige. Beim Kohleausstieg hätten die betroffenen neuen Länder einen starken Verbündeten in Laschet gehabt.

Auch der ehemalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel (CDU) hat sich für Armin Laschet ausgesprochen. „Ich plädiere dafür, dass die CDU von einem Vorsitzenden geführt wird, der Wahlkämpfe erfolgreich bestanden hat, der über Regierungserfahrung verfügt und der einerseits die erfolgreiche Politik von Angela Merkel fortsetzt, andererseits aber auch einen Neubeginn wagt“, sagte der 88-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Zugleich hält Vogel es für denkbar, dass CSU-Chef Markus Söder Kanzlerkandidat der Union werden könnte. „Selbstverständlich gehört Markus Söder zu jenen, die ich mir als Kanzlerkandidat der Union vorstellen kann“, sagte er.

Montag, 11. Januar 2021

15.40 Uhr: Tilman Kuban warnt vor Spaltung der CDU nach Parteitag

In einem Interview mit dem Tagesspiegel und über seine Instagram-Seite hat Tilman Kuban vor verheerenden Folgen für die CDU gewarnt. Auf Instagram schrieb er: „Wer Merz die Kompetenz für den Vorsitz abspricht, redet selbst die Spaltung herbei. Jeder sollte sich seiner Verantwortung für die CDU bewusst sein und in der letzten Woche vor dem Parteitag für seinen Kandidaten aber nicht gegen die anderen werben.“

Dann ermahnt Kuban: „Wer so agiert betreibt das Spiel des politischen Gegners und sorgt dafür, dass es später umso schwerer wird, die CDU zusammenzuführen.“

15.10 Uhr: Ärger um Wahlempfehlung der Frauen-Union – Laschet oder Röttgen, nur nicht Merz?

Wegen einer öffentlichen Wahlempfehlung des Bundesvorstandes der Frauen Union für Armin Laschet und Norbert Röttgen, jedoch gegen Friedrich Merz, gibt es Unruhe in der Partei. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, habe es vor der geplanten Video-Schalte der weiblichen Parteitagsdelegierten am Montagnachmittag heftig gekracht.

Die Initiative „Frauen für Merz“ verlange Aufklärung darüber, wie es zu dem Vorstandsbeschluss kam. „Solche Empfehlungen sind nicht in Ordnung“, sagt die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (65, CDU) zu BILD. „Es gab ja keine Mitgliederbefragung.“

Laut „Bild“ habe die FU-Vorsitzende Annette Widmann-Mauz zunächst ein Votum für Armin Laschet erreichen wollen. Weil jedoch Norbert Röttgen zu viele Unterstützerinnen habe, sei sie daran gescheitert. Für Friedrich Merz hätte sich nur eine kleine Minderheit im Vorstandsgremium ausgesprochen.

